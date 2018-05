Mất lái, tổ hợp phòng không hiện đại của Nga ở Syria lật nhào

Theo hình ảnh được liveuamap đăng tải trong hôm 3/5, một tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Nga đã lật nhào trong khi đang di chuyển và chịu hư hại khá nặng, rất may là vụ việc trên không gây thiệt hại về người. Nguồn ảnh: liveuamap. Dựa trên bản đồ khu vực diễn ra vụ tai nạn được liveuamap công bố thì tổ hợp Pantsir-S1 gặp sự cố gần Baniyas hiện do quân đội Syria kiểm soát và chỉ cách căn cứ không quân Khmeimim của Nga hơn 20km về phía bắc. Nguồn ảnh: liveuamap. Khi sự cố xảy ra, tổ hợp này dường như đang di chuyển trong đoàn xe quân sự của Nga (hoặc cả của Nga và Syria) với nhiệm vụ chính là hộ tống, sẵn sàng đánh các mục tiêu trên không. Nguồn ảnh: liveuamap. Tuy nhiên, không rõ nguyên nhân gì khiến cả tổ hợp Pantsir-S1 mất lái và lật nhào. Được biết tổ hợp Pantsir-S1 được đặt trên khung gầm bánh lốp Kamaz 6350, 4 cầu chủ động 8x8. Nguồn ảnh: liveuamap. Hiện tại, phía Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ tai nạn trên và đây sự cố nghiêm trọng nhất của tổ hợp Pantsir-S1 được ghi nhận kể từ khi chúng chính thức tham chiến tại Syria. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir-S1 hiện đang được cả Quân đội Nga và Quân đội Syria sử dụng cho các nhiệm vụ phòng không tầm thấp, tổ hợp này cũng từng tham gia vào nhiệm vụ đánh chặn chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh trong đêm 14/4. Nguồn ảnh: Russia Beyond. Việc mất đi một tổ hợp Pantsir-S1 dĩ nhiên sẽ không làm giảm khả năng phòng không của Quân đội Nga tại Syria nhưng nó lại đặt vấn đề về cách binh sĩ Nga bảo quản và sử dụng các thiết bị quân sự trên chiến trường. Nguồn ảnh: Russia Beyond. Ngày 5/3 vừa qua cũng là ngày không may của lực lượng vũ trang Nga tại Syria khi trong sáng hôm đó họ còn mất thêm hai phi công chiến đấu cùng một tiêm kích Su-30SM tại Địa Trung Hải. Trong ảnh là khoảnh khắc được cho là lúc chiếc Su-30SM của Nga lao xuống biển trong hôm 5/3 được các nhân chứng vô tình ghi lại. Nguồn ảnh: liveuamap. Mời độc giả xem video:Giải mã vũ khí - Thần uy của hệ thống Pantsir-S1. (nguồn QPVN)

