Mất 10 xe tăng Leopard 2A4 ở Syria, TNK “khóc ngất”

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua những ngày tháng ác mộng nhất kể từ khi đem quân can thiệp vào trong lãnh thổ Syria. Chỉ trong vài ngày cuộc chiến Al-Bab (vùng thuộc tỉnh Aleppo), Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 15 phương tiện quân sự, trong đó đặc biệt tổn hại 10 xe tăng Leopard 2A4 đắt tiền, tối tân. Nguồn ảnh: Sina Ảnh báo cáo thiệt hại của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch tại Al-Bab chống phiến quân IS. Nguồn ảnh: Sina Có 7/10 xe tăng Leopard 2A4 bị hư hỏng nặng nề, khó hồi phục. Nguồn ảnh: Sina Đa số các xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ đều bị tên lửa chống tăng tấn công hủy diệt. Nguồn ảnh: Sina Có một số ít bị trúng đạn pháo cối, thiết bị nổ tự tạo. Nguồn ảnh: Sina Đây được xem là tổn thất lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi bắt đầu tham gia cuộc chiến chống IS tại Syria. Nguồn ảnh: Sina Khoảnh khắc tên lửa chống tăng đánh trúng tháp pháo tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Sina Trớ trêu là các xe tăng Leopard 2A4 bị tên lửa chống tăng TOW (Mỹ và đồng minh cung cấp cho phiến quân ôn hòa nhưng lại lọt vào tay IS) hủy diệt. Đây đúng là “quân ta đánh quân mình”. Nguồn ảnh: Sina Ngoài 10 chiếc Leopard 2A4, ít nhất một chiếc xe tăng chủ lực M60T Sabra cũng bị hư hỏng nặng do tên lửa chống tăng. Nguồn ảnh: Sina Xe bọc thép Cobra bị tên lửa tấn công hư hỏng ở Tây Al-Bab. Nguồn ảnh: Sina Đó là chưa kể, ít nhất một chiếc xe chiến đấu bộ binh ACV-15 của Thổ Nhĩ Kỳ bị IS thu giữ trong tình trạng hoạt động tốt. Như vậy, đã có những tốp lính Thổ Nhĩ Kỳ sợ hãi bỏ chạy không kịp phá khí tài. Nguồn ảnh: Sina Xem ra, sau sự kiện này, người Thổ phải tính toán tới việc nâng cấp giáp bảo vệ cho tăng Leopard 2A4. Nguồn ảnh: Sina Lớp giáp Composite có lẽ là không đủ để đối chọi với tên lửa chống tăng có khả năng xuyên thép dày tới 1m. Nguồn ảnh: Sina Xe tăng Leopard nã pháo tấn công mục tiêu phiến quân IS tại Syria. Nguồn ảnh: Sina

