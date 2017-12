Mang tên lửa ra diễu phố, Iran khiến cả Trung Đông bàng hoàng

Loại tên lửa mới được Iran mang ra "diễu phố" theo đúng nghĩa đen có tên Zolfaghar. Đây là một trong những mẫu tên lửa đạn đạo mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Iran. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo các thông tin ban đầu, tên lửa Zolfaghar của Iran có tầm xa lên tới 700 km, độ lệch mục tiêu ở khoảng cách tối đa vào khoảng 50 tới 70 mét. Phiên bản tên lửa đạn đạo trước đó của Zolfaghar cũng do Tehran phát triển có tầm bắn chỉ 500 km, điều này chứng tỏ sự tiến bộ rõ rệt của Iran trong thời gian qua. Nguồn ảnh: SNN. Trước đây, Zolfaghar cũng đã từng được lộ diện một cách không chính thức trên báo chí nước ngoài với những bức ảnh có độ nét thấp. Nguồn ảnh: Tasni. Theo thông tin trước đây, mẫu tên lửa đạn đạo của Iran có khả năng mang theo đầu đạn nổ mạnh hoặc nhiều đầu đạn con, bom con các loại. Nhiều chuyên gia đánh giá Zolfaghar khó có thể mang được đầu đạn hạt nhân do kích cỡ của nó. Nguồn ảnh: Tasni. Cận cảnh tên lửa Zolfaghar trong quá trình sản xuất, hình ảnh xuất hiện từ cuối năm 2016. Nguồn ảnh: Jane's. Hiện tại, vẫn chưa rõ trong kho tên lửa của Iran đã có bao nhiêu quả tên lửa Zolfaghar cũng như Iran có biên chế chính thức mẫu tên lửa đạn đạo này hay không. Nguồn ảnh: South. Tuy nhiên, có thể coi màn mang tên lửa xuống diễu giữa phố của Iran là một lời cảnh báo tới nhiều nước trong khu vực, nhất là những quốc gia Ả Rập thân Mỹ. Nguồn ảnh: Fars. Toàn cảnh tên lửa Zolfaghar do Iran sản xuất nằm gọn trên bệ phóng. Nguồn ảnh: Twitter. Tên lửa Zolfaghar của Iran xuống phố hôm 20/12 vừa rồi, người dân thoải mái chụp hình, ký tên lên quả tên lửa này. Nguồn ảnh: Southfront. Mời độc giả xem Video: Tên lửa Zolfaghar của Iran được bắn thử.

