Mãn nhãn "bóng ma" B-2 lượn ở độ cao 600m

Hôm 2/1 vừa qua, một chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit đã lượn qua sân vận động Rose Bowl ở thành phố Pasadena, California trong khuôn khổ buổi khai mạc giải Rose Bowl Game lần thứ 103. Nguồn ảnh: Theaviationise. Chiếc máy bay ném bom B-2 này nằm trong Phi đội ném bom 509 cất cánh từ sân bay Whiteman. Missouri. Nguồn ảnh: Theaviationise. Để có được màn trình diễn đẹp mắt nhất, chiếc máy bay này đã lượn ở độ cao rất thấp, cách mặt đất chỉ khoảng 600 mét. Nguồn ảnh: Theaviationise. Sau màn trình diễn ngắn gọn nhưng rất hoành tráng, máy bay tiếp tục hành trình quay về sân bay quân sự Whiteman. Khi nhìn ngang từ mặt đất, chiếc B-2 Spirit này có độ dày "siêu mỏng". Nguồn ảnh: Theaviationise. B-2 Spirit là chiếc máy bay ném bom đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình, máy bay B-2 có thể ném được các loại bom thường, bom thông minh và bom hạt nhân. Nguồn ảnh: Theaviationise. Dù phía Mỹ không tiết lộ, tuy nhiên các chuyên gia quân sự cho biết giá thành của một chiếc B-2 Spirit có thể nằm trong khoảng từ 1,1 đến 2,2 tỷ USD (theo thời giá năm 1998) và chi phí vận hành lên tới 170.000 USD cho mỗi giờ bay (theo thời giá 2013). Nguồn ảnh: Theaviationise. Có thể suy ra rằng việc "lượn" qua sân vận động vào hôm 2/1 vừa qua đã tiêu tốn của Không quân Mỹ khoảng 300.000 USD tính cả thời gian bay từ căn cứ đến sân vận động, lượn nửa vòng rồi quay về. Nguồn ảnh: Theaviationise. Trên đường về căn cứ chiếc B-2 Spirit này vẫn giữ độ cao rất thấp và không có dấu hiệu gia tăng độ cao. Bay ở độ cao thấp cực kỳ tốn nhiên liệu do không khí ở dưới thấp đặc hơn rất nhiều so với độ cao hành trình (khoảng 16.000 đến 18.000 mét so với mặt nước biển). Nguồn ảnh: Theaviationise. Tổng cộng Không quân Mỹ có 21 chiếc B-2 Spirit trong đó có 20 chiếc được sản xuất còn 1 chiếc nâng cấp từ mẫu thử nghiệm. Hiện tại chỉ còn 20 chiếc còn phục vụ trong lực lượng không quân do một chiếc đã bị rơi. Nguồn ảnh: Theaviationise.

Hôm 2/1 vừa qua, một chiếc máy bay ném bom B-2 Spirit đã lượn qua sân vận động Rose Bowl ở thành phố Pasadena, California trong khuôn khổ buổi khai mạc giải Rose Bowl Game lần thứ 103. Nguồn ảnh: Theaviationise. Chiếc máy bay ném bom B-2 này nằm trong Phi đội ném bom 509 cất cánh từ sân bay Whiteman. Missouri. Nguồn ảnh: Theaviationise. Để có được màn trình diễn đẹp mắt nhất, chiếc máy bay này đã lượn ở độ cao rất thấp, cách mặt đất chỉ khoảng 600 mét. Nguồn ảnh: Theaviationise. Sau màn trình diễn ngắn gọn nhưng rất hoành tráng, máy bay tiếp tục hành trình quay về sân bay quân sự Whiteman. Khi nhìn ngang từ mặt đất, chiếc B-2 Spirit này có độ dày "siêu mỏng". Nguồn ảnh: Theaviationise. B-2 Spirit là chiếc máy bay ném bom đa nhiệm vụ được trang bị công nghệ tàng hình, máy bay B-2 có thể ném được các loại bom thường, bom thông minh và bom hạt nhân. Nguồn ảnh: Theaviationise. Dù phía Mỹ không tiết lộ, tuy nhiên các chuyên gia quân sự cho biết giá thành của một chiếc B-2 Spirit có thể nằm trong khoảng từ 1,1 đến 2,2 tỷ USD (theo thời giá năm 1998) và chi phí vận hành lên tới 170.000 USD cho mỗi giờ bay (theo thời giá 2013). Nguồn ảnh: Theaviationise. Có thể suy ra rằng việc "lượn" qua sân vận động vào hôm 2/1 vừa qua đã tiêu tốn của Không quân Mỹ khoảng 300.000 USD tính cả thời gian bay từ căn cứ đến sân vận động, lượn nửa vòng rồi quay về. Nguồn ảnh: Theaviationise. Trên đường về căn cứ chiếc B-2 Spirit này vẫn giữ độ cao rất thấp và không có dấu hiệu gia tăng độ cao. Bay ở độ cao thấp cực kỳ tốn nhiên liệu do không khí ở dưới thấp đặc hơn rất nhiều so với độ cao hành trình (khoảng 16.000 đến 18.000 mét so với mặt nước biển). Nguồn ảnh: Theaviationise. Tổng cộng Không quân Mỹ có 21 chiếc B-2 Spirit trong đó có 20 chiếc được sản xuất còn 1 chiếc nâng cấp từ mẫu thử nghiệm. Hiện tại chỉ còn 20 chiếc còn phục vụ trong lực lượng không quân do một chiếc đã bị rơi. Nguồn ảnh: Theaviationise.