Lý do xe tăng hạng nhẹ T37 của Mỹ “chết yểu“

Chiếc T37 là dự án xe tăng hạng nhẹ của Mỹ bắt đầu nghiên cứu vào năm 1947 với dự định thay thế cho thiết kế M24 Chaffee của nước này. Nguồn ảnh: QQ. Dự án được bắt đầu vào năm 1947, đến năm 1949, khi một vài nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của T37 được ra mắt thì nó đã bị thay thế bởi dự án T41 với lý do các sỹ quan Mỹ muốn chiếc xe tăng này sử dụng được nòng pháo 76 mm. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên nếu muốn gắn khẩu pháo 76 mm vào chiếc xe tăng có trọng lượng 20 tấn này, các kỹ sư đã phải thiết kế lại gần như toàn bộ hệ thống treo và tháp pháo, điều chỉnh lại vị trí ngồi của kíp lái và thiết kế lại động cơ. Nguồn ảnh: QQ. Do có quá nhiều thay đổi nên chiếc T37 đã được đổi tên thành dự án M41 Bulldog. Chiếc T37 xấu số đã chết yểu từ ngay trong trứng nước. Nguồn ảnh: QQ. Chiếc T37 được thiết kế với mục đích ban đầu là xe tăng hạng nhẹ làm nhiệm vụ trinh sát, hỗ trợ bộ binh và yểm trợ, tác chiến cùng các xe tặng hạng trung trên chiến trường. Nguồn ảnh: QQ. Tính đến thời điểm chiếc T37 được ra đời thì xe tăng M24 Chaffee đã chứng minh được rất nhiều ưu điểm của mình trên chiến trường, tuy nhiên chiếc M24 cũng có một vài nhược điểm như nòng quá nhỏ và dễ bị tổn thương. Nguồn ảnh: QQ. Chiếc T37 đã phần nào khắc phục được những nhược điểm của M24 với lớp giáp trước trung bình kèm theo độ nghiêng lớn, tuy nhiên ở những phiên bản thử nghiệm đầu tiên nòng pháo của nó chỉ có kích cỡ 75 mm. Tuy nhiên do học thuyết quân sự của Mỹ cho phép xếp hạng các loại xe tăng có cỡ nòng từ 76 mm trở xuống là tăng hạng nhẹ nên các sỹ quan Mỹ muốn các kỹ sư đặt được cỡ nòng có kích thước tối đa lên chiếc T37 này. Nguồn ảnh: QQ. Chính điều này đã dẫn đến sự ra đời xe tăng hạng nhẹ M41 Bulldog với nòng pháo 76 mm. Do thay đổi hoàn toàn trong thiết kế nên mặc dù có vẻ ngoài na ná nhau chiếc M41 vẫn được coi là một dự án độc lập khác hoàn toàn so với T37 chứ không đơn thuần chỉ là bản nâng cấp của chiếc T37. Nguồn ảnh: QQ.

