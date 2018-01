Lục quân Mỹ tháo gỡ camera giám sát có nguồn gốc Trung Quốc

Tờ Wall Street Journal ngày 12/1 đưa tin, Lục quân Mỹ đã tháo gỡ các camera an ninh được lắp đặt tại căn cứ Fort Leonard Wood, bang Missouri (Mỹ).

Sản phẩm này do một công ty nằm dưới sự chi phối của Chính phủ Trung Quốc chế tạo.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, động thái trên diễn ra sau khi Wall Street Journal công bố thông tin về sự xuất hiện tràn lan của các thiết bị an ninh do công ty Hikvision sản xuất.

Đây là công ty chế tạo camera an ninh lớn nhất thế giới, với 42% cổ phần do Chính phủ Trung Quốc nắm giữ.

Đại tá Christopher Beck, Tham mưu trưởng tại căn cứ Fort Leonard Wood cho biết, Lục quân Mỹ không coi các camera này là mối đe dọa an ninh, song vẫn quyết định tháo gỡ hệ thống này khỏi căn cứ nhằm “loại trừ những nghi ngờ tiêu cực”.

Theo ông, những camera đã bị tháo gỡ chỉ được dùng vào việc theo dõi giao thông và điểm đỗ xe chứ không nên dùng để giám sát các khu vực an ninh nhạy cảm.

Về phần mình, công ty Hikvision khẳng định, các thiết bị của công ty này đều bảo đảm an toàn và chưa gặp bất kỳ cáo buộc nào cho rằng sản phẩm của hãng được sử dụng cho mục tiêu do thám của Chính phủ Trung Quốc.

Người phát ngôn của Hikvision cho biết, sản phẩm camera của công ty được tiêu thụ, phân phối toàn cầu đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và độ an toàn./.