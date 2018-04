Lộ kế hoạch Mỹ san bằng căn cứ tên lửa Liên Xô tại Cuba

Tấm bàn đồ vừa được đăng tải bởi Sputnik đã cho thấy ngày nguy hiểm nhất lịch sử nhân loại và thiếu chút nữa, toàn bộ nhân loại đã bị nhấn chìm trong một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc hàng đầu là Liên Xô và Mỹ. Nguồn ảnh: Sputnik. Ngoài ra, các bản báo cáo của Mỹ trong ngày 27/10/1962 cũng cho thấy, Mỹ đã đọc vị được gần như chính xác hoàn toàn các lực lượng của Liên Xô đang ở trong khu vực này. Có thể kể ra một vài lực lượng quy mô lớn của Liên Xô bao gồm các chiến đấu cơ MiG 15/17/19, MiG-21, máy bay ném bom Il-28 và một loạt các loại tên lửa trong khu vực. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Liên Xô đã mang tới Cuba các loại tên lửa bao gồm tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và tất nhiên là kèm theo đó là nhiều đầu đạn hạt nhân. Loại tàu tên lửa lớp Komar hiện đại nhất của Liên Xô cũng có mặt tại Cuba trong thời điểm này. Nguồn ảnh: USAF. Các loại máy bay do thám của Mỹ dường như đã phải hoạt động hết công suất, cung cấp về hàng trăm nghìn hình ảnh ghi lại hoạt động xây dựng các căn cứ tên lửa ở Cuba theo từng giờ. Nguồn ảnh: NBC. Các cảng biển - nơi những tên lửa từ Liên Xô được chở tới Cuba cũng được đưa vào trong tầm ngắm của các máy bay do thám Mỹ. Nguồn ảnh: Richest. Tuy nhiên, vào ngày Thứ bảy đen tối của cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba, tên lửa phòng không SAM của Liên Xô đã bắn hạ một máy bay do thám có người lái U-2 của Mỹ. Nguồn ảnh: Docmt. Phía Mỹ ngay lập tức có câu trả lời khi tiến hành đánh tàu ngầm của Liên Xô bằng bom chìm, buộc tàu ngầm của Liên Xô hoặc là phải bắn trả, hoặc phải nổi lên và đầu hàng. Rất may là người chỉ huy tàu ngầm này đã chọn việc đầu hàng, thay vì bắn trả lại. Nguồn ảnh: Wiki. Ngày hôm đó, toàn bộ các thành viên cố vấn của Tổng thống Mỹ Kennedy đều yêu cầu Thổng thống hạ lệnh tấn công các căn cứ tên lửa của Liên Xô ở Cuba, một lần nữa nhân loại đã gặp may khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy chần chừ. Nguồn ảnh: MSF. Ngay đêm hôm đó, Đại sứ Liên Xô ở Mỹ ông Anatoly Dobrynin đã thông báo về việc phía Liên Xô chấp nhận đề nghị của Mỹ, theo đó Liên Xô sẽ rút lui toàn bộ lực lượng tên lửa của mình ở Cuba và đổi lại, Mỹ cũng sẽ rút các tên lửa của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ và cam kết sẽ không xâm lược Cuba. Nguồn ảnh: Wiki. Ngày 20/11/1962, quả tên lửa cuối cùng của Liên Xô được đựa ra khỏi đảo quốc Caribe, một vài tháng sau đó, phía Mỹ cũng rút toàn bộ các tên lửa Jupiter của mình khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Docm. Trong ngày Thứ bảy đen tối đó, chỉ cần tàu ngầm Liên Xô bắn trả hoặc phía Mỹ tấn công các căn cứ tên lửa của Liên Xô ở Cuba thì chắc chắn, nhân loại sẽ chìm trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ảnh: Các máy bay Mỹ "tiễn" tàu chở tên lửa của Liên Xô ra biển Đại Tây Dương để về nước. Nguồn ảnh: History. Mời độc giả xem Video: Nội các Mỹ "nhốn nháo" chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hạt nhân với Liên Xô khi diễn ra sự kiện Khủng hoảng Cuba. Nguồn: Phim tài liệu của BBC.

Tấm bàn đồ vừa được đăng tải bởi Sputnik đã cho thấy ngày nguy hiểm nhất lịch sử nhân loại và thiếu chút nữa, toàn bộ nhân loại đã bị nhấn chìm trong một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các cường quốc hàng đầu là Liên Xô và Mỹ. Nguồn ảnh: Sputnik. Ngoài ra, các bản báo cáo của Mỹ trong ngày 27/10/1962 cũng cho thấy, Mỹ đã đọc vị được gần như chính xác hoàn toàn các lực lượng của Liên Xô đang ở trong khu vực này. Có thể kể ra một vài lực lượng quy mô lớn của Liên Xô bao gồm các chiến đấu cơ MiG 15/17/19, MiG-21, máy bay ném bom Il-28 và một loạt các loại tên lửa trong khu vực. Nguồn ảnh: Sputnik. Trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Liên Xô đã mang tới Cuba các loại tên lửa bao gồm tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân và tất nhiên là kèm theo đó là nhiều đầu đạn hạt nhân. Loại tàu tên lửa lớp Komar hiện đại nhất của Liên Xô cũng có mặt tại Cuba trong thời điểm này. Nguồn ảnh: USAF. Các loại máy bay do thám của Mỹ dường như đã phải hoạt động hết công suất, cung cấp về hàng trăm nghìn hình ảnh ghi lại hoạt động xây dựng các căn cứ tên lửa ở Cuba theo từng giờ. Nguồn ảnh: NBC. Các cảng biển - nơi những tên lửa từ Liên Xô được chở tới Cuba cũng được đưa vào trong tầm ngắm của các máy bay do thám Mỹ. Nguồn ảnh: Richest. Tuy nhiên, vào ngày Thứ bảy đen tối của cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân Cuba, tên lửa phòng không SAM của Liên Xô đã bắn hạ một máy bay do thám có người lái U-2 của Mỹ. Nguồn ảnh: Docmt. Phía Mỹ ngay lập tức có câu trả lời khi tiến hành đánh tàu ngầm của Liên Xô bằng bom chìm, buộc tàu ngầm của Liên Xô hoặc là phải bắn trả, hoặc phải nổi lên và đầu hàng. Rất may là người chỉ huy tàu ngầm này đã chọn việc đầu hàng, thay vì bắn trả lại. Nguồn ảnh: Wiki. Ngày hôm đó, toàn bộ các thành viên cố vấn của Tổng thống Mỹ Kennedy đều yêu cầu Thổng thống hạ lệnh tấn công các căn cứ tên lửa của Liên Xô ở Cuba, một lần nữa nhân loại đã gặp may khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy chần chừ. Nguồn ảnh: MSF. Ngay đêm hôm đó, Đại sứ Liên Xô ở Mỹ ông Anatoly Dobrynin đã thông báo về việc phía Liên Xô chấp nhận đề nghị của Mỹ, theo đó Liên Xô sẽ rút lui toàn bộ lực lượng tên lửa của mình ở Cuba và đổi lại, Mỹ cũng sẽ rút các tên lửa của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ và cam kết sẽ không xâm lược Cuba. Nguồn ảnh: Wiki. Ngày 20/11/1962, quả tên lửa cuối cùng của Liên Xô được đựa ra khỏi đảo quốc Caribe, một vài tháng sau đó, phía Mỹ cũng rút toàn bộ các tên lửa Jupiter của mình khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Docm. Trong ngày Thứ bảy đen tối đó, chỉ cần tàu ngầm Liên Xô bắn trả hoặc phía Mỹ tấn công các căn cứ tên lửa của Liên Xô ở Cuba thì chắc chắn, nhân loại sẽ chìm trong một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ảnh: Các máy bay Mỹ "tiễn" tàu chở tên lửa của Liên Xô ra biển Đại Tây Dương để về nước. Nguồn ảnh: History. Mời độc giả xem Video: Nội các Mỹ "nhốn nháo" chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hạt nhân với Liên Xô khi diễn ra sự kiện Khủng hoảng Cuba. Nguồn: Phim tài liệu của BBC.