Lộ hàng loạt tính năng "khủng" tiêm kích tàng hình Su T-50

Với kế hoạch đưa vào trang bị 5 máy bay tiêm kích tàng hình Su T-50 PAK FA đầu tiên cho không quân vũ trụ Nga trong năm 2017. Các nhà sản xuất đang dần hé lộ hàng loạt các tính năng và trang bị “khủng” trên chiếc máy bay thế hệ 5 đầu tiên của nước Nga này. Nguồn ảnh: Bastion Theo hãng tin Tass ngày 11/1, xi nghiệp chế tạo khí cụ thống nhất (OPK, thành viên tập đoàn nhà nước "Rostec") đã hoàn thành thử nghiệm sơ bộ hệ thống nhận dạng"bạn-thù" cho các máy bay tương lai và các phiên bản hiện đại hóa như Su-35S và IL-76. Nguồn ảnh: Bastion Trong năm 2016, hệ thống đã hoàn thành kiểm tra sơ bộ và cho thấy hiệu quả cao trong một môi trường chiến tranh điện tử phức tạp, cũng như nhiệt độ khắc nghiệt và các tốn thương va đập cơ học. Nguồn ảnh: Bastion Theo Phó Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Trung ương kinh tế, tin học và các hệ thống quản lý Inna Grigorenko, thiết bị - phần mềm mới giúp tăng đáng kể độ phân giải ở tầm xa, đảm bảo bảo vệ khỏi các loại nhiễu và giảm công suất cảm biến, làm tăng đáng kể mức độ tàng hình điện tử toàn bộ hệ thống. Nguồn ảnh: Tass Đại diện báo chí của nhà máy cũng khẳng định rằng: Nhờ tính mô-đun của hệ thống nên có thể được tích hợp vào hệ thống điện tử trên các máy bay đời cũ cũng như các máy bay tiên tiến và hiện đại như Su T-50 PAK FA và Su-35S. Nguồn ảnh: Bastion Cũng theo Tass hôm 11/1, đối với phi công PAK FA, các nhà thiết kế đã chế tạo thành công bộ quần áo kháng áp thế hệ mới được thiết kế cho các phi công máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga, Sukhoi T-50. Nguồn ảnh: Bastion Trong một cuộc phỏng vấn với Tass - Tổng giám đốc thiết kế Xí nghiệp khoa học-sản xuất “Zvezda” (nhà phát triển và nhà sản xuất của các hệ thống hỗ trợ sự sống cho phi công và phi hành gia) Sergei Pozdnyakov cho biết: "Chúng tôi đã phát triển một bộ đồ kháng áp thế hệ mới mà trong trường hợp xuất hiện sự quá tải cho phép nén không chỉ là phần dưới của cơ thể, mà còn phần tay của phi công. Nhờ sự bù trừ bổ sung giúp tăng độ chịu quá tải tốt hơn nhiều lần so với những bộ quần áo hiện hiện nay. Nguồn ảnh: Bastion Ông Pozdnyakov nói rằng bộ đồ mới cho phép phi công có thể chịu được sự quá tải tới 9G trong vòng 40 giây khi đang bay. "Ngoài ra, nó được điều chỉnh để bảo vệ phi công khỏi tác động sóng điện từ các thiết bị trên khoang, đồng thời dự đoán sự quá tải trong vòng 1s trước khi nó bắt đầu xảy ra. Hiên tại bộ quần áo mới đang được thử nghiệm trên các máy bay". Nguồn ảnh: Bastion Cũng theo lời ông Pozdnyakov, đối với máy bay chiến đấu hiện đại được thiết kế mũ bay ZSh-10. Trong giai đoạn đầu, đã không thể làm giảm trọng lượng của nó theo kế hoạch, nhưng nó thực sự vẫn giảm đáng kể. Chiếc mũ bay thuận tiện hơn và cho độ thẩm mĩ tốt hơn so với loại tiền nhiệm. Công việc giảm trọng lượng của mũ bay và mặt nạ oxy cho T-50 đang được tiến hành. Nguồn ảnh: Zvezda Về ghế phóng khẩn cấp cho tiêm kích Su T-50, so với thế hệ trước đó, đã được tăng cường rất nhiều chức năng. Hoạt động trên loại ghế này thậm chí có thể người phụ nữ mỏng manh hoặc người đàn ông cao lớn: trọng lượng phi công khoảng 45-110 kg. Nó cũng cải thiện tính năng hoạt động, tăng cường khả năng bảo vệ khỏi ảnh hưởng điện từ bên ngoài đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây. Nguồn ảnh: Bastion Tay kéo giật ghế phóng vẫn phải là loại kéo ra. Việc điều chỉnh theo độ cao tự động trong các ghế phóng mới được giảm so với loại tương tự. Tuy nhiên, vẫn phụ thuộc nhiều vào quỹ đạo máy bay trong các tình huống khẩn cấp. Nguồn ảnh: Bastion Thậm chí 20 năm trước, CNQP Nga đã chế tạo thiết bị duy nhất trong trường hợp khẩn cấp giải phóng phi công khỏi bệ phóng từ máy bay, và đó là cơ hội duy nhất để sống sót. Nguồn ảnh: livejournal "Thực tế là trong các tình huống căng thẳng, phi công mất cảm giác về độ cao, không có thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn và để thực hiện nó. Chúng tôi cần các thiết bị, trong đó sẽ phân tích tình hình và đưa ra các lệnh cho phi công để giải cứu trong tình trạng nguy kịch", nguồn tin cho biết. Nguồn ảnh: coollib.net "Thậm chí trong các phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có người lái sẽ có các hệ thống tự động, có khả năng tự động giải phóng phi công mà không cần lệnh trong trường hợp nguy hiểm. Hệ thống này mà đã bắt đầu được các chuyên gia Nga thiết kế", ông Pozdnyakov cho biết thêm. Nguồn ảnh: inforeactor.ru Xí nghiệp "Zvezda" chuyên phát triển các loại ghế phóng, mũ bảo hiểm, hệ thống oxy, và quần áo kháng áp cho tất cả các loại máy baycủa Liên Xô và phù hợp với quân đội Nga cũng như cho các phi hành gia trên các tàu vũ trụ. Nguồn ảnh: mosoblspas.ru

Với kế hoạch đưa vào trang bị 5 máy bay tiêm kích tàng hình Su T-50 PAK FA đầu tiên cho không quân vũ trụ Nga trong năm 2017. Các nhà sản xuất đang dần hé lộ hàng loạt các tính năng và trang bị “khủng” trên chiếc máy bay thế hệ 5 đầu tiên của nước Nga này. Nguồn ảnh: Bastion Theo hãng tin Tass ngày 11/1, xi nghiệp chế tạo khí cụ thống nhất (OPK, thành viên tập đoàn nhà nước "Rostec") đã hoàn thành thử nghiệm sơ bộ hệ thống nhận dạng"bạn-thù" cho các máy bay tương lai và các phiên bản hiện đại hóa như Su-35S và IL-76. Nguồn ảnh: Bastion Trong năm 2016, hệ thống đã hoàn thành kiểm tra sơ bộ và cho thấy hiệu quả cao trong một môi trường chiến tranh điện tử phức tạp, cũng như nhiệt độ khắc nghiệt và các tốn thương va đập cơ học. Nguồn ảnh: Bastion Theo Phó Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Trung ương kinh tế, tin học và các hệ thống quản lý Inna Grigorenko, thiết bị - phần mềm mới giúp tăng đáng kể độ phân giải ở tầm xa, đảm bảo bảo vệ khỏi các loại nhiễu và giảm công suất cảm biến, làm tăng đáng kể mức độ tàng hình điện tử toàn bộ hệ thống. Nguồn ảnh: Tass Đại diện báo chí của nhà máy cũng khẳng định rằng: Nhờ tính mô-đun của hệ thống nên có thể được tích hợp vào hệ thống điện tử trên các máy bay đời cũ cũng như các máy bay tiên tiến và hiện đại như Su T-50 PAK FA và Su-35S. Nguồn ảnh: Bastion Cũng theo Tass hôm 11/1, đối với phi công PAK FA, các nhà thiết kế đã chế tạo thành công bộ quần áo kháng áp thế hệ mới được thiết kế cho các phi công máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga, Sukhoi T-50. Nguồn ảnh: Bastion Trong một cuộc phỏng vấn với Tass - Tổng giám đốc thiết kế Xí nghiệp khoa học-sản xuất “Zvezda” (nhà phát triển và nhà sản xuất của các hệ thống hỗ trợ sự sống cho phi công và phi hành gia) Sergei Pozdnyakov cho biết: "Chúng tôi đã phát triển một bộ đồ kháng áp thế hệ mới mà trong trường hợp xuất hiện sự quá tải cho phép nén không chỉ là phần dưới của cơ thể, mà còn phần tay của phi công. Nhờ sự bù trừ bổ sung giúp tăng độ chịu quá tải tốt hơn nhiều lần so với những bộ quần áo hiện hiện nay. Nguồn ảnh: Bastion Ông Pozdnyakov nói rằng bộ đồ mới cho phép phi công có thể chịu được sự quá tải tới 9G trong vòng 40 giây khi đang bay. "Ngoài ra, nó được điều chỉnh để bảo vệ phi công khỏi tác động sóng điện từ các thiết bị trên khoang, đồng thời dự đoán sự quá tải trong vòng 1s trước khi nó bắt đầu xảy ra. Hiên tại bộ quần áo mới đang được thử nghiệm trên các máy bay". Nguồn ảnh: Bastion Cũng theo lời ông Pozdnyakov, đối với máy bay chiến đấu hiện đại được thiết kế mũ bay ZSh-10. Trong giai đoạn đầu, đã không thể làm giảm trọng lượng của nó theo kế hoạch, nhưng nó thực sự vẫn giảm đáng kể. Chiếc mũ bay thuận tiện hơn và cho độ thẩm mĩ tốt hơn so với loại tiền nhiệm. Công việc giảm trọng lượng của mũ bay và mặt nạ oxy cho T-50 đang được tiến hành. Nguồn ảnh: Zvezda Về ghế phóng khẩn cấp cho tiêm kích Su T-50 , so với thế hệ trước đó, đã được tăng cường rất nhiều chức năng. Hoạt động trên loại ghế này thậm chí có thể người phụ nữ mỏng manh hoặc người đàn ông cao lớn: trọng lượng phi công khoảng 45-110 kg. Nó cũng cải thiện tính năng hoạt động, tăng cường khả năng bảo vệ khỏi ảnh hưởng điện từ bên ngoài đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây. Nguồn ảnh: Bastion Tay kéo giật ghế phóng vẫn phải là loại kéo ra. Việc điều chỉnh theo độ cao tự động trong các ghế phóng mới được giảm so với loại tương tự. Tuy nhiên, vẫn phụ thuộc nhiều vào quỹ đạo máy bay trong các tình huống khẩn cấp. Nguồn ảnh: Bastion Thậm chí 20 năm trước, CNQP Nga đã chế tạo thiết bị duy nhất trong trường hợp khẩn cấp giải phóng phi công khỏi bệ phóng từ máy bay, và đó là cơ hội duy nhất để sống sót. Nguồn ảnh: livejournal "Thực tế là trong các tình huống căng thẳng, phi công mất cảm giác về độ cao, không có thời gian để đưa ra quyết định đúng đắn và để thực hiện nó. Chúng tôi cần các thiết bị, trong đó sẽ phân tích tình hình và đưa ra các lệnh cho phi công để giải cứu trong tình trạng nguy kịch", nguồn tin cho biết. Nguồn ảnh: coollib.net "Thậm chí trong các phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu có người lái sẽ có các hệ thống tự động, có khả năng tự động giải phóng phi công mà không cần lệnh trong trường hợp nguy hiểm. Hệ thống này mà đã bắt đầu được các chuyên gia Nga thiết kế", ông Pozdnyakov cho biết thêm. Nguồn ảnh: inforeactor.ru Xí nghiệp "Zvezda" chuyên phát triển các loại ghế phóng, mũ bảo hiểm, hệ thống oxy, và quần áo kháng áp cho tất cả các loại máy baycủa Liên Xô và phù hợp với quân đội Nga cũng như cho các phi hành gia trên các tàu vũ trụ. Nguồn ảnh: mosoblspas.ru