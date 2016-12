Lộ diện dàn xe tăng "khủng" bảo vệ thủ đô Moscow

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho đăng tải phóng sự ảnh huấn luyện tác chiến mùa đông của lực lượng tăng thiết giáp Nga. Đáng chú ý là lực lượng tham gia diễn tập đều thuộc thành phần chủ chốt phòng thủ Mosocw. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Nhiệm vụ chính của đợt huấn luyện lần này lần nhầm giúp các kíp chiến đấu mới của xe tăng T-90A làm quen với trang bị cũng như vũ khí trên xe tăng trong điều kiện khắc nghiệt của mùa đông. Bên cạnh bắn diễn tập với mục tiêu giả định như xe tăng hoặc xe bọc thép, T-90A còn phải thực hiện một số bài diễn tập tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp với vũ khí được trang bị. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trang bị vũ khí tiêu chuẩn của T-90A hiện tại là pháo nòng trơn 2A46M 125mm có tầm bắn hiệu quả từ 100-6.000m dành cho các mục tiêu bọc thép, trong khi đó nhiệm vụ phòng không có thể sử dụng súng máy hạng nặng 12.7mm Kord. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Cận cảnh một chiếc T-90A tham gia diễn tập vào đầu tháng 12 vừa rồi tại Alabino. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trong ảnh là đội hình gồm ba chiếc xe tăng T-90A cùng một xe cứu kéo BREM-1 tham gia diễn tập tại Alabino. Xe cứu kéo luôn là một phần không thể thiếu trong các đơn vị tăng thiết giáp của Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Để điều khiển một chiếc xe tăng nặng tới 46.5 tấn trên mặt băng tuyết như T-90A không phải là điều dễ dàng và sức mạnh động cơ 950 mã lực của nó hoàn toàn không giúp được gì nhiều trong tình huống này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. May mắn cho lính xe tăng Nga là những chiếc xe tăng họ được biên chế đều có thể hoạt động tốt trên băng tuyết và hiệu quả hơn nhiều so với một số dòng xe tăng Phương Tây. Thậm chí tác chiến mùa đông còn là sở trường của xe tăng Nga kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 cho tới nay. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hình ảnh về T-90A có trong biên chế của Quân đội Nga được xem là khá hiếm mặc dù nó vẫn xuất hiện trong các lễ duyệt binh hoặc hội thao quân sự, do hình ảnh trong huấn luyện hoặc sẵn sàng chiến đấu của T-90A ít khi được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực khác của Nga cũng tham gia huấn luyện mùa đông gần Moscow là T-80UD thuộc Sư đoàn tăng thiết giáp Kantemirovsky số 4th và trung đoàn vệ binh xe tăng số 12. Cả hai đơn vị này đều là lực lượng nòng cốt bảo vệ Moscow trong mọi tình huống. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Nếu so sánh sức mạnh hỏa lực giữa T-90A và T-80UD chúng gần như tương đương khi cả hai đều được pháo nòng trơn 2A46M 125mm, tuy nhiên T-80UD lại không được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động. Trong ảnh là đạn pháo nổ mảnh 3OF26 được trang bị trên T-80UD. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Cận cảnh phía trên tháp pháo của T-80UD dù cũng được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt 5, nhưng hệ thống giáp trên mẫu xe tăng này luôn bị đánh yếu hơn hẳn so với T-90A. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hình ảnh dàn xe tăng T-80UD bảo vệ Moscow khai hỏa trong huấn luyện tác chiến mùa đông, đối với đạn phân mảnh như 3OF26 tầm bắn của T-80UD có thể lên đến 12.000m với pháo 2A46M. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Về T-80 có một điều khá thú vị là các biến thể ban đầu của nó đều sử dụng động cơ tuabin khí cực khỏe có công suất đến 1.500 mã lực, tuy nhiên dần về sau các biến thể như T-80U hay T-80UD đều chuyển sang sử dụng lại động cơ diesel. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hiện tại Quân đội Nga đang có kế hoạch nâng cấp hầu hết những chiếc T-80 đang còn hoạt động trong biên chế giúp nó không bị tụt hậu so với các đàn như T-90A hay T-90MS. Trọng tâm của chương trình này là nâng trang thiết bị điện tử và cải thiện hệ thống phòng vệ trên T-80. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga vừa cho đăng tải phóng sự ảnh huấn luyện tác chiến mùa đông của lực lượng tăng thiết giáp Nga. Đáng chú ý là lực lượng tham gia diễn tập đều thuộc thành phần chủ chốt phòng thủ Mosocw. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Nhiệm vụ chính của đợt huấn luyện lần này lần nhầm giúp các kíp chiến đấu mới của xe tăng T-90A làm quen với trang bị cũng như vũ khí trên xe tăng trong điều kiện khắc nghiệt của mùa đông. Bên cạnh bắn diễn tập với mục tiêu giả định như xe tăng hoặc xe bọc thép, T-90A còn phải thực hiện một số bài diễn tập tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp với vũ khí được trang bị. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trang bị vũ khí tiêu chuẩn của T-90A hiện tại là pháo nòng trơn 2A46M 125mm có tầm bắn hiệu quả từ 100-6.000m dành cho các mục tiêu bọc thép, trong khi đó nhiệm vụ phòng không có thể sử dụng súng máy hạng nặng 12.7mm Kord. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Cận cảnh một chiếc T-90A tham gia diễn tập vào đầu tháng 12 vừa rồi tại Alabino. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Trong ảnh là đội hình gồm ba chiếc xe tăng T-90A cùng một xe cứu kéo BREM-1 tham gia diễn tập tại Alabino. Xe cứu kéo luôn là một phần không thể thiếu trong các đơn vị tăng thiết giáp của Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Để điều khiển một chiếc xe tăng nặng tới 46.5 tấn trên mặt băng tuyết như T-90A không phải là điều dễ dàng và sức mạnh động cơ 950 mã lực của nó hoàn toàn không giúp được gì nhiều trong tình huống này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. May mắn cho lính xe tăng Nga là những chiếc xe tăng họ được biên chế đều có thể hoạt động tốt trên băng tuyết và hiệu quả hơn nhiều so với một số dòng xe tăng Phương Tây. Thậm chí tác chiến mùa đông còn là sở trường của xe tăng Nga kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2 cho tới nay. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hình ảnh về T-90A có trong biên chế của Quân đội Nga được xem là khá hiếm mặc dù nó vẫn xuất hiện trong các lễ duyệt binh hoặc hội thao quân sự, do hình ảnh trong huấn luyện hoặc sẵn sàng chiến đấu của T-90A ít khi được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Một mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực khác của Nga cũng tham gia huấn luyện mùa đông gần Moscow là T-80UD thuộc Sư đoàn tăng thiết giáp Kantemirovsky số 4th và trung đoàn vệ binh xe tăng số 12. Cả hai đơn vị này đều là lực lượng nòng cốt bảo vệ Moscow trong mọi tình huống. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Nếu so sánh sức mạnh hỏa lực giữa T-90A và T-80UD chúng gần như tương đương khi cả hai đều được pháo nòng trơn 2A46M 125mm, tuy nhiên T-80UD lại không được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động. Trong ảnh là đạn pháo nổ mảnh 3OF26 được trang bị trên T-80UD. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Cận cảnh phía trên tháp pháo của T-80UD dù cũng được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt 5, nhưng hệ thống giáp trên mẫu xe tăng này luôn bị đánh yếu hơn hẳn so với T-90A. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hình ảnh dàn xe tăng T-80UD bảo vệ Moscow khai hỏa trong huấn luyện tác chiến mùa đông, đối với đạn phân mảnh như 3OF26 tầm bắn của T-80UD có thể lên đến 12.000m với pháo 2A46M. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Về T-80 có một điều khá thú vị là các biến thể ban đầu của nó đều sử dụng động cơ tuabin khí cực khỏe có công suất đến 1.500 mã lực, tuy nhiên dần về sau các biến thể như T-80U hay T-80UD đều chuyển sang sử dụng lại động cơ diesel. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Hiện tại Quân đội Nga đang có kế hoạch nâng cấp hầu hết những chiếc T-80 đang còn hoạt động trong biên chế giúp nó không bị tụt hậu so với các đàn như T-90A hay T-90MS. Trọng tâm của chương trình này là nâng trang thiết bị điện tử và cải thiện hệ thống phòng vệ trên T-80. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.