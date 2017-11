Lộ diện biến thể BTR-4 mới của Ukraine, hơn hẳn "hàng" Nga

Tại Triển lãm An ninh Quốc phòng 2017 tổ chức ở Kiev, Ukraine trong tuần tháng 10 vừa qua, phiên bản mới nhất của dòng xe thiết giáp chở quân BTR-4 đã được Ukraine giới thiệu tới đông đảo khách tham quan triển này, và nó có tên mã là BTR-4MV1. Nguồn ảnh: Defense. Việc cho ra đời biến thể cải tiến xe thiết giáp BTR-4 lần này cho thấy, Ukraine vẫn còn có năng lực sản xuất, thiết kế và phát triển xe thiết giáp các loại bất chấp việc không còn Nga ở bên cạnh. Nguồn ảnh: Defense. Phiên bản BTR-4MV1 được thiết kế dựa trên phiên bản xe chiến đấu BTR-4 với các hệ thống cải tiến được thiết kế theo chuẩn NATO. Phương tiện này cũng được thiết kế với hệ thống vũ khí theo chuẩn NATO, không còn hơi hướng của các loại vũ khí Nga nữa. Nguồn ảnh: Defense. BTR-4MV1 sử dụng một lớp giáp rất đặc biệt với nhiều lớp xếp giãn cách nhau ở phần đầu và phần nóc xe kết hợp với thiết kế mô-đun. Thiết kế này cho phép kíp lái có thể thay đổi các phần giáp bị hư hại trong quá trình chiến đấu một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Army. Theo quảng cáo được phía Ukraine công bố, BTR-4MV1 có khả năng bọc giáp tốt hơn hẳn so với mẫu BTR-4 phiên bản trước. BTR-4MV1 có khả năng giúp kíp lái sống sót sau một loạt đạn RPG bắn trực diện. Nguồn ảnh: Army. Có trọng lượng vào khoảng 24,7 tấn, BTR-4MV1 sử dụng hệ thống dẫn động 8x8 bánh cho phép nó vượt địa hình rất tốt. Xe có tốc độ tối đa lên tới 110 km/h. Nguồn ảnh: History. Được trang bị hệ thống chân vịt độc lập để di chuyển dưới nước, tốc độ bơi của BTR-4 của Ukraine có thể lên tới 10 km/h. Nguồn ảnh: Defense. Cận cảnh khoang lái có phần khá hiện đại bên trong chiếc BTR-4MV1 do Ukraine sản xuất. Nguồn ảnh: Ukrobo. Khoang chở quân của BTR-4MV1 có thể chở từ ba tới 6 lính với đầy đủ trang thiết bị vũ khí. Nguồn ảnh: Uprom. Mời độc giả xem video: Các nguyên mẫu thiết kế xe thiết giáp chở quân BTR-4 do Ukraine chế tạo.

