Lộ bằng chứng Mỹ dùng vũ khí cấm ở Syria

Vừa mới đây, Nga cùng các phương tiện truyền thông ở Trung Đông đã đồng loạt lên tiếng việc Mỹ sử dụng bom phốt pho trên chiến trường Syria. Kèm theo lời cáo buộc, một loạt các hình ảnh được cho là bằng chứng đã được đăng tải để cáo buộc Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Bom phốt pho trắng được liệt vào ngang hàng cùng với bom napal, là loại vũ khí đã bị cấm nhất là trong trường hợp sử dụng trong chiến tranh đô thị vì sức công phá lớn, độ chính xác không cao, có thể ảnh hưởng lớn đến tính mạng dân thường đang lẩn trốn trong khu vực giao tranh. Nguồn ảnh: Sina. Bom phốt pho về cơ bản là loại phốt pho trắng, chất này sẽ cháy ngay lập tức ở nhiệt độ rất cao khi gặp môi trường không khí (do trong không khí có oxy). Nhiệt độ phát ra khi phốt pho trắng cháy có thể nung chảy thép xe tăng, cực kỳ nguy hiểm với con người. Nguồn ảnh: Sina. Khi bám vào cơ thể, phốt pho sẽ cháy liên tục mà không có cách nào dập tắt được, nếu dội nước vào phốt pho trắng, lửa thậm chí còn cháy mạnh hơn. Đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, các lực lượng quân đội với thiết bị an toàn "đến tận răng" cũng có khả năng bị tai nạn rất cao với các loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Sina. Nếu bị dính phốt pho trắng lên cơ thể, phần da thịt nạn nhân sẽ bị đốt cháy ngay lập tức, phốt pho sẽ ăn sâu vào tận xương, ngấm vào máu. Nạn nhân có thể tử vong do nhiễm trùng máu ngay cả khi sống sót sau khi dính bom phốt pho. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, loại phốt pho trắng khi cháy cũng sản sinh ra một lượng lớn khí phốt pho, cực kỳ nguy hiểm nếu hít phải trong thời gian dài và liên tục, có thể bị viêm phổi, lao phổi, thậm chí ung thư phổi. Khí phốt pho đậm đặc ở gần vụ cháy có thể làm bỏng phổi nếu hít phải. Nguồn ảnh: Sina. Từ những năm 80, súng phun lửa và bom napal đã bị cấm sử dụng cùng với bom phốt pho trắng. Trước đó, bom phốt pho đã được sử dụng cực kỳ phổ biến nhất là trong chiến tranh Việt Nam, gây nên nhiều cái chết cực kỳ thương tâm cho cả quân dân Việt Nam và chính lính Mỹ. Lý do loại bom này rất khó kiểm soát, nếu gió tạt đủ mạnh, những đám cháy phốt pho có thể sẽ rơi thẳng vào đầu quân Mỹ. Ảnh: Bom phốt pho trắng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Alan. Mặc dù vậy, tới ngày nay nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục sử dụng những loại vũ khí cấm này bất chấp các lệnh cấm từ những hiệp định, công ước về chiến tranh đã được ký kết từ hàng chục năm trước. Nguồn ảnh: Palestine. Trong trường hợp một quốc gia nào đó sử dụng vũ khí cấm trong giao tranh, binh lính của họ sẽ không được Công ước Geneve bảo vệ, đối phương hoàn toàn được phép xử tử tù binh ngay lập tức, những người ra lệnh sử dụng vũ khí cấm sẽ bị cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh. Nguồn ảnh: Profit. Công ước Geneve về tù binh, hàng binh đã nhấn mạnh rất kỹ điều này. Trong trường hợp lời cáo buộc của Nga là chính xác, binh lính Mỹ chiến đấu tại chiến trường Syria sẽ không còn được bảo vệ bởi công ước Geneve và Mỹ cũng sẽ không đủ tư cách nói các lực lượng khủng bố tại đây đã "vi phạm nhân quyền" vì rõ ràng Mỹ đã không chịu chơi theo luật. Nguồn ảnh: Metabunk.

Vừa mới đây, Nga cùng các phương tiện truyền thông ở Trung Đông đã đồng loạt lên tiếng việc Mỹ sử dụng bom phốt pho trên chiến trường Syria. Kèm theo lời cáo buộc, một loạt các hình ảnh được cho là bằng chứng đã được đăng tải để cáo buộc Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Bom phốt pho trắng được liệt vào ngang hàng cùng với bom napal, là loại vũ khí đã bị cấm nhất là trong trường hợp sử dụng trong chiến tranh đô thị vì sức công phá lớn, độ chính xác không cao, có thể ảnh hưởng lớn đến tính mạng dân thường đang lẩn trốn trong khu vực giao tranh. Nguồn ảnh: Sina. Bom phốt pho về cơ bản là loại phốt pho trắng , chất này sẽ cháy ngay lập tức ở nhiệt độ rất cao khi gặp môi trường không khí (do trong không khí có oxy). Nhiệt độ phát ra khi phốt pho trắng cháy có thể nung chảy thép xe tăng, cực kỳ nguy hiểm với con người. Nguồn ảnh: Sina. Khi bám vào cơ thể, phốt pho sẽ cháy liên tục mà không có cách nào dập tắt được, nếu dội nước vào phốt pho trắng, lửa thậm chí còn cháy mạnh hơn. Đây là loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, các lực lượng quân đội với thiết bị an toàn "đến tận răng" cũng có khả năng bị tai nạn rất cao với các loại vũ khí này. Nguồn ảnh: Sina. Nếu bị dính phốt pho trắng lên cơ thể, phần da thịt nạn nhân sẽ bị đốt cháy ngay lập tức, phốt pho sẽ ăn sâu vào tận xương, ngấm vào máu. Nạn nhân có thể tử vong do nhiễm trùng máu ngay cả khi sống sót sau khi dính bom phốt pho. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, loại phốt pho trắng khi cháy cũng sản sinh ra một lượng lớn khí phốt pho, cực kỳ nguy hiểm nếu hít phải trong thời gian dài và liên tục, có thể bị viêm phổi, lao phổi, thậm chí ung thư phổi. Khí phốt pho đậm đặc ở gần vụ cháy có thể làm bỏng phổi nếu hít phải. Nguồn ảnh: Sina. Từ những năm 80, súng phun lửa và bom napal đã bị cấm sử dụng cùng với bom phốt pho trắng. Trước đó, bom phốt pho đã được sử dụng cực kỳ phổ biến nhất là trong chiến tranh Việt Nam, gây nên nhiều cái chết cực kỳ thương tâm cho cả quân dân Việt Nam và chính lính Mỹ. Lý do loại bom này rất khó kiểm soát, nếu gió tạt đủ mạnh, những đám cháy phốt pho có thể sẽ rơi thẳng vào đầu quân Mỹ. Ảnh: Bom phốt pho trắng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam. Nguồn ảnh: Alan. Mặc dù vậy, tới ngày nay nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục sử dụng những loại vũ khí cấm này bất chấp các lệnh cấm từ những hiệp định, công ước về chiến tranh đã được ký kết từ hàng chục năm trước. Nguồn ảnh: Palestine. Trong trường hợp một quốc gia nào đó sử dụng vũ khí cấm trong giao tranh, binh lính của họ sẽ không được Công ước Geneve bảo vệ, đối phương hoàn toàn được phép xử tử tù binh ngay lập tức, những người ra lệnh sử dụng vũ khí cấm sẽ bị cáo buộc vi phạm tội ác chiến tranh. Nguồn ảnh: Profit. Công ước Geneve về tù binh, hàng binh đã nhấn mạnh rất kỹ điều này. Trong trường hợp lời cáo buộc của Nga là chính xác, binh lính Mỹ chiến đấu tại chiến trường Syria sẽ không còn được bảo vệ bởi công ước Geneve và Mỹ cũng sẽ không đủ tư cách nói các lực lượng khủng bố tại đây đã "vi phạm nhân quyền" vì rõ ràng Mỹ đã không chịu chơi theo luật. Nguồn ảnh: Metabunk.