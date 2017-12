Lính Mỹ đón Giáng sinh năm nay như thế nào?

Tất nhiên, binh lính Mỹ vẫn được ăn uống no say vào đêm Giáng Sinh trên vùng chiến sự, tuy nhiên vẫn cần một lực lượng nhân lực rất lớn đảm bảo an ninh túc trực 24/24. Nguồn ảnh: BI. Binh lính Mỹ đón Giáng Sinh trên chiến trường Afghanistan với cây thông Noel được làm bằng vải ngụy trang. Nguồn ảnh: BI. Ông già Noel trong một căn cứ quân sự của Mỹ ngồi xe gắn máy với súng máy để phía trước. Nguồn ảnh: BI. Xe thiết giáp Mỹ được trang trí theo kiểu sặc sỡ đậm chất Noel. Nguồn ảnh: BI. Người thân của những binh lính Mỹ hoàn toàn có thể bay nơi đóng quân của người nhà để cùng đón Giáng Sinh tại vùng chiến sự, tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện để đi nửa vòng Trái Đất đón Noel như vậy. Nguồn ảnh: BI. Giáng sinh là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm của nước Mỹ nên dĩ nhiên một bữa ăn đậm chất Mỹ là điều không thể thiếu đối với các binh sĩ trên chiến trường. Nguồn ảnh: BI. Đối với lính Mỹ không gì tuyệt hơn một bữa ăn nóng hổi ngay trên chiến trường trong dịp lễ Giáng sinh. Nguồn ảnh: BI. Binh lính Mỹ và Ba Lan tại Afganistan đón Noel dưới chiến hào. Nguồn ảnh: BI. Những người nằm xuống cũng có một Noel trong sự tưởng nhớ của bạn bè. Nguồn ảnh: BI. Lực lượng Không quân Biểu diễn của Mỹ đi phát quà bằng... máy bay phản lực. Nguồn ảnh: BI. Binh lính trong các lực lượng Viễn trinh của Mỹ đều phải đón ít nhất 1 lễ Giáng Sinh ở nước ngoài. Với những lực lượng đặc thù hay ở các cấp sĩ quan chỉ huy, việc đón Noel ở nước ngoài là điều hoàn toàn bình thường. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Binh lính Mỹ và lính Anh đón Giáng Sinh trong nhà kho.

