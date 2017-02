Kỳ tích: Bộ binh trúng đạn súng RPG-32 vẫn sống sót

Truyền thông Ả Rập mới đây đã công bố thông tin kèm hình ảnh gây “sốc”, theo đó một chiến binh nhóm vũ trang Ansar al-Sharia ở Yemen đã bị một khẩu súng chống tăng RPG-32 bắn trúng. Viên đạn đã đâm sâu vào phần đùi, mông anh này, nhưng may mắn là không nổ. Các bác sĩ đã gắp thành công viên đạn này ra khỏi người anh chàng may mắn nhất năm. RPG-32 là loại súng chống tăng vác vai do Cục thiết kế Bazalt (Nga) phát triển theo yêu cầu từ Jordan. Đây được xem là một trong những loại súng chống tăng mạnh nhất thế giới hiện nay, có khả năng xuyên phá hầu hết các loại tăng hiện đại. Cho nên, việc anh lính ở Yemen còn sống sót là quá may mắn. Mặc dù, súng chống tăng RPG-32 chủ yếu được Jordan và UAE sử dụng rộng rãi, thế nhưng trong cuộc xung đột ở Yemen, Jordan có lẽ đã để mất không ít RPG-32 vào tay các lực lượng phiến quân tham gia nội chiến. Tháng 3/2016, đã có hình ảnh clip cho thấy chiến binh nhóm vũ trang Ansar al-Sharia sử dụng RPG-32 để chống lại phiến quân Houthi. Việc chiến binh Ansar al-Sharia bị trúng đạn RPG-32 có lẽ là bắt nguồn từ vụ việc “nghịch ngợm, sơ ý” của đồng đội. Thực tế, trong các cuộc xung đột ở Trung Đông đã ghi nhận có trường hợp “quân ta đánh quân mình” ở cự ly gần bằng súng chống tăng RPG. RPG-32 là thế hệ “khác lạ” của dòng súng chống tăng vác vai nổi danh của Nga. Bởi nó đi theo hướng thiết kế phương Tây với ống phóng chỉ dùng một lần, thay vì được tái nạp như các họ súng RPG-7, RPG-29. RPG-32 được thiết kế dưới dạng khối có thể tháo ráp nhanh với bộ phận phóng, bộ phận nhắm và ống chứa tên lửa. Bộ phận nhắm khi không sử dụng sẽ được nhét lồng vào bộ phận phóng và ống chứa tên lửa Sẽ được gắn phía sau nó để súng giống như một cái ống giúp tiết kiệm không gian khi di chuyển. Khi sử dụng ống chứa tên lửa sẽ được tháo ra bộ phận nhắm sẽ được lấy ra gắn vào vị trí sau đó gắn ống chứa tên lửa trở lại và sẵn sàng khai hỏa. Tên lửa được đặc sẵn trong ống chứa từ khi được chế tạo, sau khi bắn xong ống chứa rỗng sẽ được tháo ra và mang đi tái chế, xạ thủ có thể gắn ống chứa khác vào bộ phận phóng đế bắn tiếp nếu cần. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn cháy rất nhanh và hầu như đã tiêu thụ hết ngay khi vừa ra khỏi nòng súng, các duôi phía sau tên lửa sẽ bật ra để tên lửa giữ được độ ổn định. RPG-32 được trang bị hai loại đạn: đạn nổ chống tăng liều đúp PG-32V với hai đầu đạn 72/105mm (xuyên giáp dày 650mm sau ERA) và đạn nhiệt áp TBG-32V. Tầm bắn hiệu quả 200m, tối đa đến 700m. Lô đầu tiên súng chống tăng RPG-32 được chế tạo thử tại Nga và được chuyển cho Jordan năm 2008 sau đó việc chế tạo hàng loạt được chuyển cho Jordan ở nhà máy JRESCO cùng giấy phép và quy trình chế tạo.

