Kỳ lạ thiết kế robot không người lái của Trung Quốc

Xe robot không người lái của Quân đội Trung Quốc cho ra mắt lần này có thiết kế sáng tạo hơn rất nhiều so với các loại robot không người lái khác đang được phát triển bởi hai cường quốc quân sự là Nga và Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Robot không người lái được cấu tạo với hai phần riêng biệt và có khớp kết nối cơ động cho phép nó có thể "uốn éo", "co gập" tùy theo địa hình di chuyển hoặc tùy theo người điều khiển. Nguồn ảnh: Sina. Cơ cấu phân đốt và khả năng cơ động của hệ thống nối đối cho phép chiếc xe di chuyển được ở nhiều tư thế khác nhau, phù hợp với nhiều nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, việc chia xe làm hai phần với trọng lượng ngang nhau còn khiến trọng lượng của con robot quân sự này được dàn đều lên cả 8 bánh xe giúp nó khó sa lầy và dễ thoát ra hơn khi chẳng may bị lún. Nguồn ảnh: Sina. Cơ cấu hai đốt còn giúp nó có khả năng leo trèo, vượt qua các vật cản cao tới 1 mét. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù không được trang bị bánh xích như các loại robot chiến đấu phổ biến khác nhưng cơ cấu gập thân và hệ thống bánh xe hoạt động độc lập khiến nó có khả năng leo trèo và di chuyển thậm chí còn vượt trội hơn so với việc sử dụng bánh xích. Nguồn ảnh: Sina. Hiện vẫn chưa rõ liệu loại robot này có khả năng "thồ" hàng hay không, nếu không có khả năng thồ hàng rất có thể con robot đời mới này của Quân đội Trung Quốc sẽ được sử dụng vào nhiệm vụ dò-phá bom mìn. Nguồn ảnh: Sina. Các thông số kỹ thuật và thông số chiến đấu cũng như hệ thống vũ trang trên robot chiến đấu này cũng chưa được tiết lộ. Nguồn ảnh: Sina.

