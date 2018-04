Kỳ dị thiết kế súng ngắn liên thanh đầu tiên do Liên Xô

Thực chất, khẩu Stechkin APS này của Liên Xô đã từng được coi là khẩu súng tiểu liên, do nó có khả năng bắn liên thanh không khác gì các loại súng tiểu liên thời bấy giờ. Tuy nhiên khi tháo báng súng ra, nó lại có hình dáng nhỏ nhắn của một khẩu súng ngắn. Nguồn ảnh: Rifle. Được thiết kế từ năm 1948, khẩu súng ngắn APS ban đầu được thiết kế với mục tiêu nhỏ, nhẹ và có khả năng bắn liên thanh, chuyên được trang bị cho những người lính có đặc thù làm việc trong môi trường chật hẹp như lính vận tải, lính xe tăng, phi công,... Nguồn ảnh: Military. Về sau, khi súng chống tăng RPG-7 đã trở nên phổ biến, người lính xạ thủ sử dụng RPG-7 cũng được cấp phát khẩu súng này để anh ta có thể phòng thân, thay vì phải mang theo một khẩu AK-47 nặng nề bên cạnh mình. Nguồn ảnh: Flickr. Kết cấu đặc biệt của khẩu súng ngắn lai súng tiểu liên với phần báng gỗ có thể tháo rời, vừa có thể là hộp đựng súng rất gọn gàng. Mặc dù được trang bị cho cả sĩ quan chỉ huy ngoài trận chiến, khẩu APS vẫn bị phàn nàn vì quá nặng so với một khẩu súng ngắn, hỏa lực lại quá yếu so với một khẩu súng tiểu liên. Nguồn ảnh: Militaria. Dần dần, khẩu APS đã bị biến mất khỏi biên chế của quân đội Liên Xô vì không mấy ai thích sử dụng nó, nhất là kể từ khi những khẩu AK-74U gọn nhẹ được ra đời, ưu thế nhỏ gọn của APS đã gần như không còn nữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Phải tới mãi những năm 1990, khẩu súng ngắn liên thanh của Liên Xô này mới được hồi sinh bằng việc xuất hiện trong các lực lượng đặc nhiệm, lực lượng chống khủng bố và vệ sĩ - những lực lượng cần hỏa lực tương đối ở khoảng cách trung binh và quan trọng nhất là có thể giấu kín sau lớp quần áo công sở gọn gàng. Nguồn ảnh: Gunsreplica. Có trọng lượng rỗng 1,22 kg, khẩu súng này có chiều dài tổng thể 225 mm không kể báng, trong đó chiều dài nòng súng là 140 mm. Súng sử dụng cỡ đạn 9x18mm hoặc 9x19mm tùy từng phiên bản khác nhau. Nguồn ảnh: Pinterest. Tầm bắn tối đa của khẩu súng này vào khoảng 200 mét, với sơ tốc đầu nòng tối đa khoảng 340 mét/giây, tuy nhiên tầm sát thương hiệu quả của nó chỉ vào khoảng 50 mét. Nguồn ảnh: Zib. Hộp tiếp đạn rời của APS có cơ số đạn dự trữ 20 viên. Tốc độ bắn của khẩu súng này là cực nhanh, lên tới 750 viên/phút. Cho phép nó cung cấp được hỏa lực dày đặc một cách nhanh chóng. Nguồn ảnh: Tomo. Hiện tại, khẩu súng này đang được sử dụng trong biên chế chính thức của các lực lượng an ninh khoảng 10 nước trên thế giới. Nhiều tài liệu thậm chí còn cho rằng, khẩu súng này từng suất hiện trong chiến tranh Việt Nam và từng nằm trong biên chế chính thức của Quân đội ta. Nguồn ảnh: Tube. Mời độc giả xem Video: Súng ngắn tiểu liên APS khai hỏa với tốc độ cực nhanh.

