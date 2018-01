Kỳ dị màn đấu vật dưới nước của người nhái Nga

Hôm 4/1/2018 vừa rồi, dưới cái lạnh âm độ C, Hạm đội Thái Bình Dương Nga ở Vladivostok đã tổ chức giải đấu vật tự do dưới nước với sự tham gia của hơn 40 binh sĩ. Nguồn ảnh: Sina. Những người lính này tới từ các đơn vị trực thuộc Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm lực lượng người nhái, thủy quân lục chiến và nhiều lực lượng khác kể cả các lực lượng bộ binh, công binh. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu khi hai người lính lặn chui qua hai chiếc vòng đặt đối diện nhau ở đáy bể, sau đó họ sẽ bắt đầu thi triển những thế vật và khóa đối phương, buộc đối phương phải đầu hàng khi hết dưỡng khí. Nguồn ảnh: Sina. Cả hai đều có thể nổi lên mặt nước để thở một cách bình thường, tuy nhiên chiến thuật hữu hiệu nhất vẫn là cố dìm đối phương dưới nước càng lâu càng tốt. Nguồn ảnh: Sina. Đấu vật dưới nước trông có vẻ sẽ rất buồn cười vì những người lính này cử động chậm hơn nhiều so với trên đất liền bên cạnh đó cũng khá khó để có thể nắm giữ được đối phương khi ở dưới nước. Nguồn ảnh: Sina. Thông thường, mỗi hiệp vật dưới nước chỉ kéo dài khoảng một phút trước khi có ai đó đầu hàng. Các trọng tài sẽ phải hết sức chú ý tới cả hai người thi đấu để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nguồn ảnh: Sina. Đây là một môn thể thao đòi hỏi nền tảng thể lực cực kỳ tốt, đòi hỏi những người lính Nga không những cần phải khỏe mạnh mà còn cần tới sự dẻo dai, nín thở tốt và sức chịu đựng cao. Nguồn ảnh: Sina. Để có thể theo dõi được cuộc thi đấu này, người xem cũng cần phải... lặn xuống nước để quan sát.. Nguồn ảnh: Sina. Có lẽ đây cũng là một trong những môn thể thao "trật tự" nhất của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: Sina. Toàn cảnh một trận đấu vật dưới nước của các thợ lặn, trọng tài và khán giả cũng đều phải lặn xuống nước để quan sát được trọn vẹn trận đấu. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh một cuộc đấu vật dưới nước.

