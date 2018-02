Kỳ dị: Cách người Anh phân chia “giới tính” cho xe tăng

Đi đầu trong kiểu chia xe tăng "phân biệt giới tính" trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất này chính là quân đội Anh với mẫu xe tăng Mark I của họ. Nguồn ảnh: Tanks. Theo đó, mỗi xe tăng Mark I nguyên bản sẽ bao gồm ba khẩu súng máy và một khẩu pháo QF 6. Tuy nhiên, các kỹ sư Anh nhận ra rằng, trên chiến trường thời gian này, việc mang theo pháo to chưa chắc đã cần thiết. Nguồn ảnh: WW1. Do hỏa lực chống tăng thời này gần như không có, các loại xe tăng của đối phương mới chỉ nằm trên giấy, nên phía Anh có ý muốn đổi các khẩu pháo QF 6 thành những khẩu súng máy để làm nhiệm vụ tiêu diệt bộ binh địch tốt hơn. Nguồn ảnh: Itv. Kết quả là phiên bản Mark I "cái" đã ra đời với tổng cộng 5 khẩu súng máy được lắp xung quanh xe. Phiên bản này ban đầu được gọi là Mark I "Mother" (mẹ), sau đó binh lính gọi thành "Female" - nghĩa là "Con cái". Nguồn ảnh: Owl. Tuy nhiên, với sức mạnh kinh hoàng của xe tăng Mark I, nhiều nước tham chiến đã chế tạo ra các loại xe tăng khác nhau, để theo kịp xu thế và đối đầu với xe tăng đối phương trên chiến trường. Nguồn ảnh: Metro. Kết quả là những xe tăng có nòng pháo nguy hiểm được ra đời, khiến cho xe tăng "cái" với toàn súng máy tỏ ra kém hiệu quả, dễ bị tiêu diệt trên chiến trường. Nguồn ảnh: Wio. Chính điều này đã kết thúc sự nghiệp ngắn ngủi và không kém phần hài hước của chiếc xe tăng Mark I "con cái". Xe tăng Mark I "đực" vẫn đối đầu tiếp với các xe tăng đối phương, khiến Anh tiếp tục thiết kế, sản xuất thêm các xe tăng "Đực" Mark II, Mark III,... trong khi đó, thiết kế xe tăng "cái" đã bị loại bỏ trong các phiên bản sau này. Nguồn ảnh: History. Có thể coi, xe tăng "Cái" của Anh, với trang bị toàn súng máy chính là phiên bản đời đầu của các loại thiết giáp hạng nhẹ sau này khi mà nó thiên về việc bọc giáp nhiều hơn là trang bị hỏa lực mạnh. Nguồn ảnh: Tankencyc. Trận chiến đầu tiên trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất có sự tham gia của cả tăng Đực và tăng Cái là vào ngày 15/9/1916 ở Flers-Courcelette. Nguồn ảnh: Imgur. Tuy nhiên, sau này những loại xe tăng Mark của Anh với nòng pháo cỡ lớn đã thay thế hoàn toàn cho những chiếc xe tăng "cái" vốn hiệu quả trong việc chống bộ binh nhưng lại kém trong việc đối đầu với xe tăng đối phương. Nguồn ảnh: Quora. Từ năm 1918, xe tăng được sản xuất theo phong cách "lưỡng tính", có nghĩa là một chiếc xe tăng tiêu chuẩn tốt sẽ phải vừa có nòng pháo to như tăng "đực", vừa có khả năng càn quét bộ binh tốt như tăng "cái". Nguồn ảnh: Daily. Chính điều này đã kết thúc kỷ nguyên "phân biệt giới tính" xe tăng, tiến tới kỷ nguyên xe tăng lưỡng tính và kéo dài tới tận ngày nay. Có thể thấy, khẩu súng máy đồng trục xuất hiện trên mọi xe tăng ngày nay chính là điểm dễ nhận biết nhất của lối thiết kế lưỡng tính này. Nguồn ảnh: History. Mời độc giả xem Video: Xe tăng vượt chiến hào cán bẹp bộ binh đối phương trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

