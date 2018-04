Kính ngắm Hybrid: Xa gần không quan trọng, quan trọng là trúng đích

Dùng kính ngắm xa hay gần là một lựa chọn liên quan tới tính mạng và hiệu suất chiến đấu của người lính. Tuy nhiên việc mang theo cả hai loại kính ngắm và vừa tác chiến vừa thay đổi kính ngắm trên chiến trường là điều không khả thi. Đây chính là lý do loại kính ngắm Hybrid (kính ngắm lai) đã được ra đời. Nguồn ảnh: Armlist. Phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là loại kính ngắm lai do EOTech thiết kế. Loại kính ngắm này được thiết kế với một kính ngắm tâm đỏ (red dot) và một kính phóng đại 2x được đặt nối tiếp nhau. Nguồn ảnh: EOTech. Khi xạ thủ cần tác xạ với các mục tiêu ở khoảng cách lớn, xạ thủ sẽ nhắm qua kính ngắm 2x đặt phía sau và nhìn xuyên qua kính ngắm red dot ở phía trước, cho độ phóng đại mục tiêu lên gấp 2 lần, thích hợp để điểm xạ với những mục tiêu ở khoảng cách từ 300 mét trở lên. Nguồn ảnh: OPmod. Khi tác chiến ở khoảng cách gần hơn, xạ thủ sẽ gạt kính ngắm có độ phóng đại 2x sang một bên và nhìn xuyên qua kính ngắm red dot không phóng đại, cho trường nhìn rộng hơn và dễ xoay sở hơn ở cự ly gần. Nguồn ảnh: Armlist. Điểm mạnh của thiết bị này đó là được thiết kế để tác chiến tốt ở khoảng cách trung bình và gần. Tuy nhiên điểm yếu chí tử của nó là ở khoảng cách gần, kính ngắm red dot có trường nhìn quá hẹp, kèm theo đó là chiếc kính ngắm 2x khi được gạt sang bên sẽ che đi một phần lớn góc nhìn của xạ thủ ở phía bên tay phải. Nguồn ảnh: EOTech. Thêm nữa, loại kính ngắm này lại có giá bán rất cao và nhanh hết pin hơn nhiều các loại kính ngắm thông thường nên ít được phổ cập trong lực lượng quân sự của các nước trên thế giới. Nguồn ảnh: Arms. Trường nhìn của loại kính ngắm lai này thông qua ống nhắm phóng đại dù có mức độ phóng đại lớn nhưng cũng khá hẹp, khiến xạ thủ khó bao quát được chiến trường. Mức độ phóng đại 2x cũng chưa phải là quá xa để giữ xạ thủ ở khu vực an toàn trong giao tranh, điều này dẫn đến rất nhiều bất lợi cho người lính khi bị áp sát bất ngờ. Nguồn ảnh: Tube. Mặc dù vậy, cho tới lúc các công ty chế tạo vũ khí có thể thiết kế được một loại kính ngắm quang học hiện đại hơn phục vụ cho cả tác chiến xa và gần thì loại kính ngắm lai này vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho người lính khi họ phải tác chiến ở môi trường phức tạp. Nguồn ảnh: Tube. Hiện tại, EOTech Hybrid II đang có giá bán lẻ khoảng 1200 USD cho mỗi bộ, kèm theo đó là các dụng cụ tháo lắp và cân chỉnh tâm của kính ngắm. Nguồn ảnh: Rifle. Mời độc giả xem Video: Kính ngắm lai của EOTech thể hiện lợi thế của mình khi tác chiến.

Dùng kính ngắm xa hay gần là một lựa chọn liên quan tới tính mạng và hiệu suất chiến đấu của người lính. Tuy nhiên việc mang theo cả hai loại kính ngắm và vừa tác chiến vừa thay đổi kính ngắm trên chiến trường là điều không khả thi. Đây chính là lý do loại kính ngắm Hybrid (kính ngắm lai) đã được ra đời. Nguồn ảnh: Armlist. Phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là loại kính ngắm lai do EOTech thiết kế. Loại kính ngắm này được thiết kế với một kính ngắm tâm đỏ (red dot) và một kính phóng đại 2x được đặt nối tiếp nhau. Nguồn ảnh: EOTech. Khi xạ thủ cần tác xạ với các mục tiêu ở khoảng cách lớn, xạ thủ sẽ nhắm qua kính ngắm 2x đặt phía sau và nhìn xuyên qua kính ngắm red dot ở phía trước, cho độ phóng đại mục tiêu lên gấp 2 lần, thích hợp để điểm xạ với những mục tiêu ở khoảng cách từ 300 mét trở lên. Nguồn ảnh: OPmod. Khi tác chiến ở khoảng cách gần hơn, xạ thủ sẽ gạt kính ngắm có độ phóng đại 2x sang một bên và nhìn xuyên qua kính ngắm red dot không phóng đại, cho trường nhìn rộng hơn và dễ xoay sở hơn ở cự ly gần. Nguồn ảnh: Armlist. Điểm mạnh của thiết bị này đó là được thiết kế để tác chiến tốt ở khoảng cách trung bình và gần. Tuy nhiên điểm yếu chí tử của nó là ở khoảng cách gần, kính ngắm red dot có trường nhìn quá hẹp, kèm theo đó là chiếc kính ngắm 2x khi được gạt sang bên sẽ che đi một phần lớn góc nhìn của xạ thủ ở phía bên tay phải. Nguồn ảnh: EOTech. Thêm nữa, loại kính ngắm này lại có giá bán rất cao và nhanh hết pin hơn nhiều các loại kính ngắm thông thường nên ít được phổ cập trong lực lượng quân sự của các nước trên thế giới. Nguồn ảnh: Arms. Trường nhìn của loại kính ngắm lai này thông qua ống nhắm phóng đại dù có mức độ phóng đại lớn nhưng cũng khá hẹp, khiến xạ thủ khó bao quát được chiến trường. Mức độ phóng đại 2x cũng chưa phải là quá xa để giữ xạ thủ ở khu vực an toàn trong giao tranh, điều này dẫn đến rất nhiều bất lợi cho người lính khi bị áp sát bất ngờ. Nguồn ảnh: Tube. Mặc dù vậy, cho tới lúc các công ty chế tạo vũ khí có thể thiết kế được một loại kính ngắm quang học hiện đại hơn phục vụ cho cả tác chiến xa và gần thì loại kính ngắm lai này vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho người lính khi họ phải tác chiến ở môi trường phức tạp. Nguồn ảnh: Tube. Hiện tại, EOTech Hybrid II đang có giá bán lẻ khoảng 1200 USD cho mỗi bộ, kèm theo đó là các dụng cụ tháo lắp và cân chỉnh tâm của kính ngắm. Nguồn ảnh: Rifle. Mời độc giả xem Video: Kính ngắm lai của EOTech thể hiện lợi thế của mình khi tác chiến.