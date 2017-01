Kinh ngạc vũ khí của chiến binh Sư đoàn Hamza ở Syria

Sư đoàn Hamza (Hamza Division) là một nhóm tập hợp các chiến binh người Syria và các binh sỹ trong quân đội Syria được Mỹ và Thổ Nhĩ kỳ viện trợ trong cuộc chiến với phiến quân IS. Cách đây đúng 1 ngày, trang tuyên truyền của Sư đoàn này đã cho đăng tải những hình ảnh về những người lính Hamza trong cuộc chiến với IS ở Aleppo. Các chiến binh Hamza đang chuẩn bị vũ khí và đạn dược cho cuộc hành quân áp sát Aleppo nhằm gây sức ép cùng với liên quân chống IS quyết đánh bật khủng bố ra khỏi thành phố này. Tuy có lực lượng "lép vế" hơn rất nhiều so với liên quân nhưng IS lại tỏ ra rất quyết tâm trong cuộc thánh chiến của mình khiến các bên rất vất vả chống đỡ lẫn nhau suốt một thời gian dài. Những chiến binh sư đoàn Hamza được Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ viện trợ số tiền lên tới 500 triệu USD từ suốt những năm 2013 tới nay. Những chiến binh Hamza tỏ ra cực kỳ tinh nhuệ, thiện chiến do lực lượng nòng cốt của sư đoàn này bao gồm toàn các cựu sỹ quan của quân đội Syria trước kia. Mặc dù vậy họ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với một đội quân khủng bố khó chịu như IS, kẻ đã khiến cả hai cường quốc là Mỹ và Nga cùng sa lầy ở Trung Đông. Giống với mọi đội quân khác trong cuộc chiến ở Trung Đông, những chiến binh Hamza sử dụng phần lớn các vũ khí từ thời Liên Xô, chuyển quân trên xe bán tải Toyota và hoàn toàn không có đồng phục. Tham gia cuộc tiến quân còn có các xe thiết giáp chở quân ACV-15 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. Đây thực sự là trang bị gây bất ngờ bởi Mỹ và đồng minh hiếm khi viện trợ vũ khí hạng nặng cho các lực lượng vũ trang vô chính phủ tại Syria. Tuy vậy, các xe thiết giáp này chỉ dám đổ quân ở gần Aleppo chứ không thể đi vào trong thành phố, nơi mà cả xe tăng T-72 của Nga và M1A1 của Mỹ cũng "cháy rừng rực" nếu không may lọt vào ổ phục kích của IS. Những chiến binh Hamza tham gia phối hợp tấn công một địa điểm phiến quân IS chiếm giữ tại tỉnh Aleppo cùng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự yểm trợ của Không lực Nga. Với sự hợp đồng tác chiến như vậy kèm theo địa thế dễ công khó thủ của Aleppo thì việc đánh bật được IS ra khỏi các vị trí chiếm đóng là điều rất hiển nhiên. Tuy vậy, sau khi chiếm được Aleppo rồi liệu có giữ được thành này không mới là vấn đề. Aleppo đã đổi chủ rất nhiều lần kể từ khi cuộc chiến chống IS được phát động. Các chiến binh Hamza có cách tác chiến và trang bị vũ khí, khí tài khá tương đồng với IS, điểm vượt trội duy nhất đó là họ có Không quân Nga yểm trợ từ phía trên và lực lượng phòng không của IS cực kỳ yếu ớt.

Sư đoàn Hamza (Hamza Division) là một nhóm tập hợp các chiến binh người Syria và các binh sỹ trong quân đội Syria được Mỹ và Thổ Nhĩ kỳ viện trợ trong cuộc chiến với phiến quân IS. Cách đây đúng 1 ngày, trang tuyên truyền của Sư đoàn này đã cho đăng tải những hình ảnh về những người lính Hamza trong cuộc chiến với IS ở Aleppo. Các chiến binh Hamza đang chuẩn bị vũ khí và đạn dược cho cuộc hành quân áp sát Aleppo nhằm gây sức ép cùng với liên quân chống IS quyết đánh bật khủng bố ra khỏi thành phố này. Tuy có lực lượng "lép vế" hơn rất nhiều so với liên quân nhưng IS lại tỏ ra rất quyết tâm trong cuộc thánh chiến của mình khiến các bên rất vất vả chống đỡ lẫn nhau suốt một thời gian dài. Những chiến binh sư đoàn Hamza được Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ viện trợ số tiền lên tới 500 triệu USD từ suốt những năm 2013 tới nay. Những chiến binh Hamza tỏ ra cực kỳ tinh nhuệ, thiện chiến do lực lượng nòng cốt của sư đoàn này bao gồm toàn các cựu sỹ quan của quân đội Syria trước kia. Mặc dù vậy họ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với một đội quân khủng bố khó chịu như IS, kẻ đã khiến cả hai cường quốc là Mỹ và Nga cùng sa lầy ở Trung Đông. Giống với mọi đội quân khác trong cuộc chiến ở Trung Đông, những chiến binh Hamza sử dụng phần lớn các vũ khí từ thời Liên Xô, chuyển quân trên xe bán tải Toyota và hoàn toàn không có đồng phục. Tham gia cuộc tiến quân còn có các xe thiết giáp chở quân ACV-15 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. Đây thực sự là trang bị gây bất ngờ bởi Mỹ và đồng minh hiếm khi viện trợ vũ khí hạng nặng cho các lực lượng vũ trang vô chính phủ tại Syria. Tuy vậy, các xe thiết giáp này chỉ dám đổ quân ở gần Aleppo chứ không thể đi vào trong thành phố, nơi mà cả xe tăng T-72 của Nga và M1A1 của Mỹ cũng "cháy rừng rực" nếu không may lọt vào ổ phục kích của IS. Những chiến binh Hamza tham gia phối hợp tấn công một địa điểm phiến quân IS chiếm giữ tại tỉnh Aleppo cùng Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự yểm trợ của Không lực Nga. Với sự hợp đồng tác chiến như vậy kèm theo địa thế dễ công khó thủ của Aleppo thì việc đánh bật được IS ra khỏi các vị trí chiếm đóng là điều rất hiển nhiên. Tuy vậy, sau khi chiếm được Aleppo rồi liệu có giữ được thành này không mới là vấn đề. Aleppo đã đổi chủ rất nhiều lần kể từ khi cuộc chiến chống IS được phát động. Các chiến binh Hamza có cách tác chiến và trang bị vũ khí, khí tài khá tương đồng với IS, điểm vượt trội duy nhất đó là họ có Không quân Nga yểm trợ từ phía trên và lực lượng phòng không của IS cực kỳ yếu ớt.