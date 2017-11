Kinh ngạc tuyến biên giới giữa ba cường quốc hạt nhân Đông Á

Có đường biên giới chung dài tổng cộng 4209 km, biên giới Nga-Trung Quốc được coi là một trong những đường biên giới chung giữa hai quốc gia dài nhất thế giới. Bên cạnh đó một phần của biên giới Nga -Trung lại có liên kết với cả biên giới Triều Tiên. Nguồn ảnh: Tass. Trong quá khứ, Liên Xô và Trung Quốc đã từng nhiều lần xảy ra xung đột tại tuyến biên giới này. Những cuộc xung đột này khiến cho toàn tuyến biên giới được cả phía Liên Xô và Trung Quốc xây dựng rất hiện đại để phục vụ quá trình tuần tra, chống lấn biên giới giữa hai bên. Nguồn ảnh: Tass. Mặc dù quá trình xây dựng các đồn biên phòng, đường tuần tra đã được hai bên thực hiện từ những năm 60 nhưng phải mãi tới năm 2000, hai bên mới phân định xong toàn bộ 4209,3 km đường biên giới giữa hai nước. Nguồn ảnh: Tass. Ở phía Nga, tuyến đường tuần tra biên giới được trải nhựa, đoạn lên những điểm cao được làm cầu thang khiến quá trình tuần tra trở nên tiện lợi, dễ dàng hơn. Nguồn ảnh: Tass. Phần lớn các tuyến đường tuần tra biên giới của Nga được xây dựng từ thời Liên Xô cũ, nhất là trong khoảng thời gian căng thẳng biên giới Liên Xô-Trung Quốc xảy ra. Nguồn ảnh: Tass. Những cơ sở vật chất này không những giúp quá trình tuần tra của người lính trở nên dễ dàng hơn mà còn giúp trong trường hợp xảy ra chiến tranh, một lượng lớn quân cùng trang thiết bị thậm chí là xe tăng có thể triển khai nhanh chóng. Nguồn ảnh: Tass. Trong thời bình, tuyến biên giới vẫn cần phải canh trừng thật nghiêm ngặt để phòng ngừa buôn lậu, vượt biên,... Nguồn ảnh: Tass. Chó Béc-giê tham gia tuần tra trên tuyến biên giới Nga-Trung cùng lính biên phòng. Nguồn ảnh: Tass. Theo hiệp ước quản lý biên giới giữa Nga và Trung Quốc, đường biên giới giữa hai nước sẽ đi qua một vùng trống, không có cây cối rộng tối thiểu 15 mét (mỗi bên 7,5 mét). Vùng trống đó tạo thành một hành lang kéo dọc biên giới giữa hai nước. Nguồn ảnh: Tass. Hành lang này rộng hàng chục mét kiêm tuyến đường dọc biên giới ở phía Nga, bên phải đường là hàng rào chia cắt một bên là Nga, một bên là Trung Quốc. Nguồn ảnh: Tass. Phía Nga làm công tác bảo đảm an ninh biên giới rất tốt và thường xuyên. Nguồn ảnh: Tass. Trong khi đó, do giao thông lên biên giới rất khó khăn, nhiều tuyến biên giới Nga-Trung ở phía Trung Quốc đã để cỏ hoang mọc um tùm do không quan tâm nhiều cho lắm. Nguồn ảnh: Tass. Một điểm quan sát dọc biên giới của Nga. Nguồn ảnh: Tass. Có hai con sông lớn là biên giới tự nhiên giữa Nga và Trung Quốc đó là Sông Amua và sông Ergun. Người dân hai bên được phép đánh bắt giữa sông và trong trường hợp gia súc từ bên này chạy sang bên kia, lính biên phòng nước bạn sẽ cố gắng tìm và bắt lại, trao trả cho người dân sống bên kia biên giới. Nguồn ảnh: Tass. Binh lính Nga đi tuần trên con đường dọc tuyến biên giới giữa Nga-Trung. Nguồn ảnh: Tass.

