Kinh ngạc tột độ phiên bản xe tăng T-54/55 của Israel

Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF) được biết tới là sở hữu lực lượng xe tăng mạnh hàng đầu Trung Đông. Kể từ khi được thành lập, IDF có truyền thống chủ yếu trang bị các dòng tăng của phương Tây như Centurion, M48 Patton, M4 Sherman. Tới những năm 1980, IDF tự phát triển mẫu tăng của riêng mình – Merkava. Cho tới hôm nay, IDF chủ yếu sử dụng dòng xe tăng Merkava luôn được đánh giá là một trong những loại tăng có giáp bảo vệ tốt nhất thế giới. Nguồn ảnh: Tank Encylopedia Tuy nhiên, nếu tìm hiểu sâu hơn về trang bị của IDF thì hóa ra có một thời kỳ (kéo dài tới hàng chục năm, thậm chí là tới ngày nay) quốc gia này sử dụng dòng xe tăng T-54/55 huyền thoại của Liên Xô. Ảnh: Một chiếc T-54 tại bảo tàng ở Tel Aviv. Nguồn ảnh: Wikipedia Tất nhiên là Israel không thể dùng tiền Mỹ viện trợ để đi mua xe tăng Liên Xô. Hầu hết số T-54/55 từng có mặt trong IDF vốn là chiến lợi phẩm trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn với liên minh các nước Ả Rập gồm Ai Cập, Iraq, Syria, Libya…Nguồn ảnh: Wikipedia Dòng xe tăng T-54/55 huyền thoại phục vụ trong lực lượng quốc phòng Israel IDF với tên gọi là Tiran. Thậm chí, Israel còn phát triển hàng loạt phiên bản của Tiran. Hai phiên bản đầu tiên Tiran-1 và Tiran-2 chủ yếu vẫn giữ nguyên kết cấu phiên bản T-54 và T-55 thu được trong chiến tranh. Nguồn ảnh: Wikipedia Phiên bản tiếp theo là Ti-67 bắt đầu có sự đổi khác với việc thay thế pháo D-10T2S 100mm bằng pháo 105mm M68 chuẩn phương Tây thời bấy giờ. Tuy nhiên, theo một số nguồn tư liệu thì phiên bản này phục vụ không dài lâu. Nguồn ảnh: imfdb Ngoài việc thay đổi pháo chính, phiên bản Ti67 cũng thay đổi hoàn toàn vũ khí phụ. Cụ thể là họ đã bỏ khẩu 7,62mm PKT đồng trục pháo chính và khẩu đại liên 12,7mm DShKM trên nóc tháp pháo và thay bằng khẩu 7,62mm Browning và 12,7mm Bromwning M2HB. Cùng với đó, hệ thống điều khiển hỏa lực được nâng cấp tiên tiến hơn, trang bị mới hệ thống liên lạc, thay đổi ghế ngồi cho kíp lái.... Nguồn ảnh: For The Record Trong ảnh là phiên bản xe tăng Tiran-4 - thế hệ tiếp theo sau Ti-67, đây là sự cải tiến cho dòng tăng T-54 với một số bổ sung nhỏ trong tháp pháo, trang bị thêm khẩu 7,62mm ở vị trí của nạp đạn viên. Nhìn chung, Tiran-4 chủ yếu sửa đổi thiết kế bên trong T-54 nhằm giúp kíp lái thoải mái hơn. Nguồn ảnh: Wikipedia Hỏa lực của Tiran-4 không có gì khác T-54 với pháo chính 100mm D-10T2S. Nguồn ảnh: Tank-nutdave Tiran-4Sh trong một cuộc duyệt binh của Lực lượng Quốc phòng Israel (IDF). Đây là một trong những gói nâng cấp lớn của dòng tăng Tiran, nó được áp dụng trên các xe tăng T-54 thu được trong cuộc chiến Yom Kippur 1973. Thay đổi lớn nhất trên Tiran-4Sh là thay thế hoàn toàn khẩu 100mm bằng khẩu M68 105mm của Mỹ, có bọng hút khói thuốc phóng ở 2/3 thân nòng. Cùng với đó là thay thế các khẩu trung liên 7,62mm và đại liên 12,7mm chuẩn Liên Xô sang chuẩn Mỹ. Nguồn ảnh: Tank-nutdave Gói nâng cấp có thể được xem là "chốt hạ" của dòng xe tăng Tiran là Tiran-5Sh (hay còn được gọi là T-55S). Cơ bản gói này cũng thay đổi vũ khí, nhưng sử dụng khẩu Sharir 105mm do Israel sản xuất, bổ sụng hệ thống điều khiển hỏa lực, khí tài đánh đêm, thay đổi ghế cho kíp lái để cải thiện tầm quan sát, thay kho đạn theo chuẩn pháo mới. Nguồn ảnh: Tank-nutdave Hiện nay, đa số xe tăng Tiran đã bị loại biên chế hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Ảnh: Phiên bản Tiran-5Sh với lưỡi ủi. Nguồn ảnh: Wikipedia Cụ thể, Israel đã chuyển đổi phần lớn số tăng T-54 trở thành xe bọc thép chở quân hạng nặng Achzarit. Việc vứt bỏ tháp pháo, lắp động cơ cải tiến nhỏ gọn hơn giúp "T-54 chở được tới 7 binh sĩ" và có cửa hậu ở đuôi. Giáp dày tới 200mm của thân T-54 giúp Achzarit trở thành "taxi chiến trường" giáp dày nhất thế giới. Nguồn ảnh: Wikipedia Israel cũng sử dụng một số dòng xe cứu kéo, sửa chữa tăng như VT-55A, VT-55KS, MT-55. Nguồn ảnh: Military Vehicles

