Kinh ngạc: Tên lửa Trung Quốc xé nát siêu tăng M1 Abrams

Vũ khí Trung Quốc thường được biết tới là giá rẻ và chất lượng không quá tốt, thế nhưng những năm gần đây, các cuộc “thử nghiệm” trên chiến trường đã chứng minh điều ngược lại. Mới đây nhất, Lực lượng quân sự Peshmerga của người Kurd đã sử dụng tổ hợp tên lửa chống tăng HJ-8E do Trung Quốc sản xuất phá hủy hoàn toàn 2 xe tăng M1 Abrams của lực lượng dân quân PMF – tổ chức quân sự ủng hộ chính phủ Iraq. Nguồn ảnh: MXH Peshmerga Trong ảnh, kênh MXH của Peshmerga đăng tải hình ảnh 2 chiếc xe tăng Abrams của PMF bị bắn cháy đen thui. Nguồn ảnh: MXH Peshmerga Hai chiếc xe tăng M1 Abrams của PMF bị phá hủy hoàn toàn nếu không muốn nói là “nát như tương”. Nguồn ảnh: MXH Peshmerga Đành rằng những chiếc M1 Abrams mà Mỹ chuyển giao cho Quân đội Iraq bị cắt giảm giáp bảo vệ - cụ thể là bỏ đi lớp uranium nghèo trong thành phần giáp phức hợp. Tuy nhiên, cấp độ bảo vệ của nó vẫn rất cao, không phải dễ dàng để xuyên phá. Nguồn ảnh: MXH Peshmerga Việc tên lửa chống tăng do Trung Quốc chế tạo có thể phá nát siêu tăng M1 Abrams có thể cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc trong việc nâng cao chất lượng các loại vũ khí khí tài. Nguồn ảnh: MXH Peshmerga Quân đội Iraq mua của Mỹ khoảng 140 chiếc xe tăng M1A1M từ năm 2008, nhưng trải qua mấy năm nội chiến số lượng này đã sụt giảm không ít. Chủ yếu mất bởi vũ khí chống tăng và một phần là do chính binh sĩ Iraq bỏ lại khi phải rút lui. Nguồn ảnh: MXH Peshmerga HJ-8 hay là Hongjian-8 (Hồng tiễn 8) là tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ 2 được Viện nghiên cứu 203 thiết kế trong giai đoạn 1970-1984, đi vào sản xuất tại nhà máy 282 và 5618 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hoa Bắc (NORINCO). Có một số tài liệu cho rằng, Trung Quốc thiết kế HJ-8 trên cơ sở các bộ tên lửa TOW của Mỹ. Nguồn ảnh: deagel Tên lửa HJ-8 được Trung Quốc xuất khẩu rộng rãi tới khoảng 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Syria. Khả năng cao Peshmerga có được loại tên lửa này từ kho vũ khí bị cướp phá của Quân đội Syria trong cuộc nội chiến kéo dài suốt mấy năm qua. Trong vụ tấn công mới nhất, Peshmerga được cho là sử dụng phiên bản HJ-8E được chế tạo từ giữa những năm 1990. Nguồn ảnh: Filmora Phiên bản HJ-8E nâng cấp tầm bắn, độ chính xác và đặc biệt là khả năng xuyên giáp. Theo mạng deagel, HJ-8E đạt tầm bắn từ 1-4km, sức xuyên giáp sau gạch ERA) lên tới 1.000mm. Mà giáp của Abrams theo một số nguồn tin ước tính, giáp trước có độ dày tương đương 600mm nếu chống đạn xuyên APFSDS, trong khi với đạn HEAT thì dày tương đương 1.300mm. Điều đó có nghĩa, con số quảng cáo HJ-8E có thể nói là chính xác. Nguồn ảnh: deagel HJ-8E vẫn sử dụng hệ thống dẫn đường lái bán tự động với lệnh điều khiển truyền qua dây dẫn như các phiên bản khác, tuy nhiên nó được bổ sung hệ thống kính ngắm hồng ngoại đem lại khả năng tác chiến cả ban đêm. Nguồn ảnh: Xinhua

