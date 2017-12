Kinh ngạc quy mô Học viện Không quân Chiến lược Nga

Theo kênh Tvzvezda của Nga, nhân dịp Học viện Không quân Chiến lược Nga mở triển lãm chủ đề về những thành tích của Không quân Vũ trụ Nga, Tổng thống Putin đã có buổi đến thăm và tham gia một cuộc họp với các tướng lĩnh cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Chuyến thăm của Tổng thống Putin cũng cho công chúng Nga lần đầu tiên thấy được bên trong Học viện Không quân Chiến lược Nga hay còn được gọi là Học viện Peter Đại đế mới được xây dựng lại. Trong ảnh là một khu trưng bày các loại tên lửa đạn đạo nổi tiếng nhất của Liên Xô và Nga sau này bên trong Học viện Peter Đại đế. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng trước dàn tên lửa đạn đạo mạnh nhất của nước Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Cũng trong chuyến thăm này Tổng thống Putin còn được giới thiệu về các cơ sở vật chất mới được xây dựng ở Học viện Peter Đại đế, trong tương lai sẽ là nơi tạo nên những sức mạnh mới của Không quân chiến lược Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm đến Học viện Peter Đại đế là các tướng lĩnh cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Nga Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu được giới thiệu một phần Học viện Peter Đại đế mới được mở rộng và xây dựng lại. Nguồn ảnh: 24ri.ru. Phát biểu trong cuộc họp với các tướng lĩnh Nga, Tổng thống Putin ca ngợi những đóng góp và hy sinh to lớn của Quân đội Nga trong việc đánh bại chủ nghĩa khủng bố ở Syria, bên cạnh đó ông còn nhắc đến sự dũng cảm và tính chuyên nghiệp của binh sĩ Nga khi tham chiến ở nước ngoài. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga cũng nhấn mạnh rằng nước Nga phải là số 1 trong việc xây dựng quân đội thế hệ mới, nhưng vẫn phải đảm bảo không bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang vô nghĩa làm kiệt quệ nền kinh tế. Nguồn ảnh: Tvzvezda. Tổng thống Nga so sánh mức chi cho quốc phòng của Nga, vào khoảng 80 tỷ USD trong năm 2018 và được ước tính chiếm khoảng 2,85% GDP, so với khoản ngân sách khổng lồ hơn 700 tỷ USD của Mỹ và cho rằng Nga chỉ có thể giải quyết được chênh lệch cực lớn nói trên bằng cách sử dụng chất xám. Nguồn ảnh: Tvzvezda. Tổng tư lệnh tối cao quân đội Nga từng nhiều lần đề cập đến trí tuệ nhân tạo và ông cho rằng trí tuệ nhân tạo đóng vai trò là bước tiến quyết định đối với các quốc gia hoàn thiện được công nghệ này. Nhiều chuyên gia nhận định rằng trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong quân đội Nga ở tương lai không xa. Nguồn ảnh: Tvzvezda. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trí tuệ nhân tạo đang được nước này ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ chỉ huy tác chiến cho đến chiến đấu trực tiếp trên chiến trường. Dù vậy Moscow vẫn xem yếu tố con người là hạt nhân trong xây dựng và hiện đại hóa quân đội. Nguồn ảnh: Tvzvezda. Hiện tại Nga là quốc gia đi đầu trong ứng dụng các công nghệ mới cho mục đích quân sự và trí tuệ nhân tạo chỉ là một trong hàng chục công nghệ mà nước này đang nắm giữa. Do đó kế hoạch xây dựng quân đội Nga thế hệ mới mà Tổng thống Putin đặt ra là hoàn toàn có cơ sở. Nguồn ảnh: Tvzvezda. Mời độc giả xem video: Bên trong Học viện Không quân Chiến lược Peter Đại đế của Nga. (Nguồn Bộ Quốc phòng Nga)

