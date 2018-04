Kinh ngạc quy mô giải đua tăng Việt Nam sắp tham gia

Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu hôm 4/4 cho biết, Việt Nam sẽ cử ba đội tuyển đại diện tham gia thi đấu tại giải đua tăng Tank Biathlon, Nấu ăn dã chiến và Sơ cứu chiến trường trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2018". Nguồn ảnh: Army Games. Thông tin này sau đó cũng được Báo Quân đội Nhân dân cơ quan ngôn luận của Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận trong bài viết “Việt Nam và Liên bang Nga ký Kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2018-2020”. Nguồn ảnh: Army Games. Như vậy sau nhiều lần làm quan sát viên, năm nay Việt Nam sẽ chính thức ghi danh tham gia hội thao quân sự lớn nhất thế giới International Army Games 2018 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Được biết, trong năm Army Games 2017 có tới 28 quốc gia tham gia tranh tài ở 28 phần thi. Nguồn ảnh: Army Games. Trong tất cả phần thi tại Army Games thì Tank Biathlon có lịch sử lâu đời và thu hút sự chú ý của giới truyền thống lẫn khán giả quan tâm tới giải đấu này nhất. Bên cạnh đó đây cũng là phần thi có sự tham gia của hầu hết các đội tuyển. Nguồn ảnh: Army Games. Bản thân Tank Biathlon cũng là tiền thân của Army Games khi đây là môn thi đầu tiên của giải đấu quốc tế này, lần đầu tiên nó được khởi tranh là vào năm 2013 và có bốn quốc gia tham dự gồm Nga , Armenia , Belarus và Kazakhstan. Nguồn ảnh: Army Games. Tank Biathlon được nước chủ nhà Nga tổ chức thường niên tại thao trường Alabino và các đội tuyển sẽ phải sử dụng xe tăng T-72B3 làm phương tiện thi đấu chính (do Nga cung cấp). Tuy nhiên, nếu có đủ điều kiện các quốc gia tham dự Tank Biathlon vẫn được phép mang xe tăng của mình đến dự giải. Nguồn ảnh: Army Games. Trải qua hơn 4 năm phát triển, Tank Biathlon là giải đua xe tăng lớn nhất thế giới hiện nay và lần gần đây nhất có tới 12 quốc gia tham gia tranh tài. Hiện tại Nga vẫn là quốc gia nắm số lần vô địch Tank Biathlon nhiều nhất với tổng cộng 4 lần từ 2014-2017. Nguồn ảnh: Army Games. Trong Tank Biathlon có nhiều nội dung tranh tài khác nhau như chạy đua trên địa hình phức tạp, vượt chướng ngại vật, bắn pháo, đòi hỏi tổ lái phải thuần thục kỹ năng điều khiển cũng như sử dụng vũ khí trang bị trên xe. Xe tăng T-72B3 của đội tuyển Lào tại Tank Biathlon 2017. Nguồn ảnh: Army Games. Tổ lái sẽ phải khai hỏa cả pháo chính 125 mm và súng máy 12,7 mm vào các mục tiêu định trước ở khoảng cách hàng trăm đến hàng nghìn mét. Nguồn ảnh: Army Games. Các xe tăng tham gia Tank Biathlon sẽ phải vượt qua tuyến đường dài 6-10km, với ba vòng thi chính. Vòng thi đầu tiên là tiêu diệt các mục tiêu từ khoảng cách 1.500 m, 1.700 m và 1.800 m bằng pháo chính 125mm. Nguồn ảnh: Army Games. Trong khi đó ở vòng thứ hai, kíp chiến đấu trên xe tăng của các đội tuyển phải thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu chống tăng của đối phương bằng súng máy đồng trục 7.62mm từ khoảng cách 600-700 m. Nguồn ảnh: Army Games. Và ở vòng cuối, các đội phải thực hiện bài bắn với pháo chính 125mm tiêu diệt các mục tiêu pháo chống tăng, tên lửa chống tăng và ụ súng máy của đối phương ở khoảng cách 1.200 m. Nếu đội nào thất bại trong phần thi này sẽ phải chạy thêm một vòng phạt bổ sung với chặng đường dài 500 mét. Nguồn ảnh: Army Games. Sau ba vòng thi, đội tuyển vào về đích với thời gian thực hiện các vòng thi ngắn nhất sẽ trở thành đội dành chiến thắng. Nguồn ảnh: Army Games. Mặc dù đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia một giải đấu quân sự như Tank Biathlon, nhưng đây sẽ là cơ hội quý giá giúp lực lượng tăng thiết giáp ta làm quen với các loại vũ khí hiện đại cũng như cọ sát với các điều kiện tác chiến khác nhau trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: Army Games. Hình ảnh chiếc T-72B3 của đội tuyển Venezuela tại Tank Biathlon 2017. Nguồn ảnh: Army Games. Bên trong trung tâm chấm điểm của Tank Biathlon, toàn bộ kết quả bắn của xe tăng các đội sẽ được tự động gửi về đây. Nguồn ảnh: Army Games. Pháo chính 125mm của T-72B3 có tầm bắn lên đến 3.000 m với đạn thông thường và 5.000 m với đạn tên lửa chống tăng dẫn đường, các vũ khí phụ của xe tăng cũng có tầm bắn hiệu quả lên đến 2.000 mét. Nguồn ảnh: Army Games. Mời độc giả xem video: Đội tuyển Nga thi đấu tại Tank Biathlon 2017 với xe tăng T-72B3. (nguồn BEST TECH)

