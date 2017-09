Kinh ngạc: phi đội F-35 Mỹ dàn quân ngay biên giới liên Triều

Theo tờ Chosun của Hàn Quốc đưa tin cho hay, hôm 31/8 vừa rồi Không quân Mỹ-Hàn đã có cuộc tập trận vô tiền khoáng hậu sát với biên giới Triều Tiên với hàng chục chiến đấu cơ của hai nước được điều động. Trong số đó có cả máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer và cả chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Hải quân Mỹ lần đầu xuất chiến. Nguồn ảnh: Chosul. Thực chất, đây là một phần hoạt động của cuộc tập trận chung mang tên "Người bảo vệ Tự do Ulchi" đã diễn ra từ ngày 21-31/8. Tuy nhiên, nhiều trang thông tấn quốc tế cho rằng cuộc tập trận này đã được mở rộng ra vào phút cuối do vụ thử tên lửa của Triều Tiên hôm thứ ba tuần vừa rồi. Nguồn ảnh: Chosul. Trong cuộc tập trận này, phía Không quân Hàn Quốc triển khai các phi đội chiến đấu cơ F-15 tham gia tập trận với các mục tiêu giả định nằm ở phía đông tỉnh Gangwon, Hàn Quốc tiếp giáp gần với đường phân giới liên Triều. Nguồn ảnh: Chosul. Động thái này của Mỹ - Hàn Quốc được xem là hành động đáp trả lại vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa vào hôm 29/8. Trong vụ thử này tên lửa của Triều Tiên bay qua ngay trên không phận Nhật Bản ở độ cao hơn 500km khiến cả nước Nhật chết lặng. Trong ảnh là địa điểm Mỹ-Hàn rải mưa bom xuống gần biên giới Triều Tiên. Nguồn ảnh: Chosul. Mặc dù tên lửa Triều Tiên rơi cách xa vùng biển Nhật Bản tới hơn 1000 km. Tuy nhiên việc Triều Tiên sở hữu một loại tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng bắn tới tận bang Alaska của Mỹ là điều khiến Washinton hết sức lo ngại. Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ trong cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Chosul. Phi đội chiến đấu cơ F-15 của Không quân Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ-Hàn vào hôm 31/8 vừa rồi. Nguồn ảnh: Chosul. Cận cảnh dàn chiến đấu cơ F-35B tham gia cuộc tập trận chung "Người bảo vệ Tự do Ulchi" giữa Không quân Hàn Quốc và Không quân Mỹ. Đây là lần đầu tiên F-35B được điều động tham gia một cuộc tập trận như vậy ở Bán đảo Triều Tiên Nguồn ảnh: Chosul. Hiện tại, phía Bình Nhưỡng vẫn chưa có bất cứ phản ứng chính thức nào về cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc vào hôm 31/8 vừa qua. Việc Mỹ triển khai cả F-35B ở khu vực này sẽ tạo nên một thách thức lớn đối với lực lượng phòng không Triều Tiên và họ cũng không được trang bị chiến đấu cơ đủ tốt để đối đầu với Không quân liên quân Mỹ-Hàn. Nguồn ảnh: Chosul. F-35B STOVL là một trong bộ ba biến thể của dòng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II của Mỹ, nó là biến thể được thiết kế để có thể cất hạ cánh trên các đường băng ngắn hoặc hạ cánh thẳng đứng trên các tàu sân bay hoặc tàu đổ bộ tấn công của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: sldinfo.com. F-35B là biến thể F-35 được Quân đội Mỹ đưa vào trang bị sóm nhất từ năm 2015, tuy nhiên từ đó cho tới nay nó rất hiếm khi tham chiến hay xuất hiện trong các đợt tập trận quy mô của Hải quân Mỹ. Còn lý do thì ai cũng đã biết dòng chiến đấu cơ tàng hình này của Mỹ có quá nhiều lỗi trong thiết kế. Nguồn ảnh: dmitryshulgin.com. Ở mỗi biến thể F-35, chúng đều có thiết kế riêng biệt do có tính năng và yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Như F-35B có trọng lượng rỗng hown14.7 tấn nhưng lại có tải trọng cất cánh tối đa lên đến 27.2 tấn, với tầm hoạt tác chiến hơn 1.600km. Nguồn ảnh:Wall Art. Về hệ thống vũ khí, F-35B có thể triển khai tất cả các dòng vũ khí tấn công mà các biến thể F-35 có thể mang với tải trọng có thể lên đến hơn 8 tấn, bao gồm với các giá treo vũ khí ở bên ngoài và bên trong thân máy bay. Riêng đối với khoang vũ khí bên trong thân máy bay nó chỉ có thể mang theo hơn 2.8 tấn vũ khí các loại. Nguồn ảnh: The Drive.

