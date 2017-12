Kinh ngạc “ngón đòn hiểm” của đặc nhiệm Nhật Bản trong chiến tranh Trung-Nhật

Đội quân "Quỷ Nhật Bản" - theo cách gọi của người Trung Quốc dùng để ám chỉ lực lượng đặc biệt của Nhật và cả quân đội Nhật tham chiến ở Trung Quốc từ năm 1037 nói chung. Lực lượng đặc biệt này được Lục quân Đế quốc Nhật Bản thành lập nhằm chuyên thực hiện các nhiệm vụ do thám, truy tìm và tiêu diệt các chỉ huy của quân đội Tưởng Giới Thạch. Nguồn ảnh: Sina. Các đơn vị của "Quỷ Nhật Bản" thường hoạt động rất mạnh vào giai đoạn đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, khi quân đội của Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc đang đạt tới đỉnh điểm sự phát triển của mình với quân số cực kỳ lớn, gấp nhiều lần số quân của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Lực lượng "Quỷ Nhật Bản" là tập hợp của những nhóm binh lính Nhật đã từng có thời gian sinh sống, học tập, thậm chí là sinh ra và lớn lên trên đất Trung Quốc. Lực lượng này sẽ trà trộn vào quân đội Tưởng Giới Thạch, tìm hiểu và tiếp cận với các sĩ quan chỉ huy của quân đội Trung Quốc và ra tay ám sát họ một cách bí mật. Nguồn ảnh: Sina. Do đều là những người tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc rất lâu, lực lượng này có thể nói tiếng Trung cực kỳ trôi chảy. Cách thức ngụy trang của họ cũng cực kỳ nguy hiểm, bằng cách tiêu diệt hoàn toàn một đơn vị bộ binh của Trung Quốc và tự nhận mình là lực lượng đó để tạo vỏ bọc, lực lượng này có khả năng tiếp cận với nhiều đơn vị lính Trung Quốc một cách không ai ngờ tới. Nguồn ảnh: Sina. Nghe thì có vẻ đơn giản, tuy nhiên trong giai đoạn đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai, quân đội Tưởng Giới Thạch có hàng triệu lính, thông tin liên lạc lại rất khó khăn, khó có thể kiểm tra được một nhóm nhỏ vài chục lính Trung Quốc "lạc đơn vị" thực chất là lực lượng đặc nhiệm của Nhật ngụy trang. Nguồn ảnh: Sina. Lực lượng này sau khi tiêu diệt được các chỉ huy của quân Tưởng Giới Thạch sẽ nhanh chóng rút lui gọn nhẹ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Một cách khác để tiếp cận các lãnh đạo của Quân đội Tưởng Giới Thạch đó là hòa mình vào dòng người chạy loạn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được các sĩ quan chỉ huy của phía Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina. Các thức tưởng như đơn giản này lại đã diễn ra cực kỳ hiệu quả, khiến quân đội Tưởng Giới Thạch đau đầu không tìm ra được cách đối phó. Nguồn ảnh: Sina. Do có khả năng giao tiếp tốt bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Trung nên lực lượng "Quỷ Nhật Bản" này có thể đi lại, tiếp xúc và tiếp cận không những chỉ người dân Trung Quốc trong vùng Giải phóng mà còn tiếp xúc và moi thông tin được từ lính Trung Quốc hoặc sĩ quan cấp thấp. Nguồn ảnh: Sina. Tới cuối cuộc chiến, lực lượng "Quỷ Nhật Bản" ít hoạt động và dần tan rã, một phần trong số họ tìm tới các đơn vị chính quy của quân đội Nhật và tiếp tục chiến đấu trong khi phần lớn trong số họ tìm cách biến mình trở thành một người Trung Quốc thực sự để thoát khỏi cảnh thua cuộc sắp tới. Nguồn ảnh: Sina. Giống như mọi lực lượng do thám, điệp viên khác trong chiến tranh, các thành viên "Quỷ Nhật Bản" thừa hiểu rằng, nếu bị đối phương phát hiện ra thân phận thật của mình, họ sẽ chắc chắn bị xử tử ngay lập tức. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cuộc chiến Sino lần thứ hai giữa cả châu Á với một bên là Nhật Bản.

