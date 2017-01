Kinh khủng cách lính Mỹ chiến đấu trong băng tuyết

Việc tham chiến ở nhiều mặt trận, tác chiến trên nhiều địa hình đã khiến cho các binh lính Mỹ cần phải được rèn rũa trong mọi địa hình thời tiết, trong mọi điều kiện địa hình để phù hợp với mọi nhiệm vụ được giao. Nguồn ảnh: Sina. Lịch sử đã chứng minh có rất nhiều đạo quân hùng mạnh bị khuất phục bởi mùa đông lạnh giá dẫn đến thất bại thảm hại. Vậy nên, việc huấn luyện cho binh lính tác chiến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông và trang bị cho họ những dụng cụ cần thiết để chống chọi lại cái lạnh là điều tối quan trọng. Nguồn ảnh: Sina. Thông thường, các binh sỹ tác chiến trong tuyết sẽ mặc một lớp quần áo mỏng màu trắng bên ngoài có tác dụng ngụy trang. Súng của họ cũng được phủ một lớp sơn trắng để giảm thiểu tối đa việc bị phát hiện. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, trong trường hợp tuyết dày đến đầu gối hoặc hơn thì việc di chuyển sẽ rất khó khăn, không thể cơ động được như trong điều kiện thường dẫn đến việc những người lính này cần phải có chiến thuật hoàn toàn khác chứ không thể sử dụng các chiến thuật áp chế, đánh tạt cánh như thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Một đơn vị tác chiến trên tuyết với mặt nạ và kính đi bão sẽ khiến người lính bị hạn chế rất lớn về mặt tầm nhìn, đeo kính quá to cũng ảnh hưởng đến quá trình tác chiến cho ngắm bắn khó hơn. Tuy nhiên những vật dụng này là tối quan trọng khi di chuyển trong tuyết, không thể không được trang bị. Nguồn ảnh: Sina. Hành quân trong tuyết, nhất là khi tuyết rơi dày cũng "khổ sở" không khác gì hành quân trong bùn lầy khi mà mỗi bước đi đều cực kỳ vất vả và nặng nhọc. Nguồn ảnh: Sina. Tùy di chuyển rất vất vả nhưng những người lính này vẫn đều phải mang đầy đủ trang thiết bị trên người, trọng lượng của các trang thiết bị này có khi lên tới vài chục kilogram. Nguồn ảnh: Sina. Một đơn vị bắn tỉa trên tuyết yểm trợ bộ binh tiến công. Nguồn ảnh: S9. Trang thiết bị rất cồng kềnh, di chuyển khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo được tính bí mật của cuộc hành quân. Nguồn ảnh: Dragonforce. Tuy nhiên, nếu so với Quân đội Hoàng gia Anh thì những binh lính Mỹ có lẽ vẫn còn may mắn hơn, lính Anh thực hiện bài tập leo núi với vách băng dựng đứng. Nguồn ảnh: ITV. Kinh khủng nhất vẫn là bài tập ứng phó với trường hợp bị sụt xuống hố băng. Người lính sẽ bị ném xuống hố băng đầy nước lạnh với đầy đủ ba lô trên lưng và súng đeo trên cổ, trong vòng 3 phút anh ta phải tự tìm cách trèo lên trước khi cơ thể bị tê cóng. Nguồn ảnh: Ukgov. Chưa có báo cáo ghi nhận về việc binh lính bị tử vong do bài tập khắc nghiệt này, tuy nhiên bị sốc nhiệt, tê cóng, thậm chí bị bỏng lạnh là điều... xảy ra như cơm bữa. Nguồn ảnh: Gwar.

Việc tham chiến ở nhiều mặt trận, tác chiến trên nhiều địa hình đã khiến cho các binh lính Mỹ cần phải được rèn rũa trong mọi địa hình thời tiết, trong mọi điều kiện địa hình để phù hợp với mọi nhiệm vụ được giao. Nguồn ảnh: Sina. Lịch sử đã chứng minh có rất nhiều đạo quân hùng mạnh bị khuất phục bởi mùa đông lạnh giá dẫn đến thất bại thảm hại. Vậy nên, việc huấn luyện cho binh lính tác chiến trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông và trang bị cho họ những dụng cụ cần thiết để chống chọi lại cái lạnh là điều tối quan trọng. Nguồn ảnh: Sina. Thông thường, các binh sỹ tác chiến trong tuyết sẽ mặc một lớp quần áo mỏng màu trắng bên ngoài có tác dụng ngụy trang. Súng của họ cũng được phủ một lớp sơn trắng để giảm thiểu tối đa việc bị phát hiện. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, trong trường hợp tuyết dày đến đầu gối hoặc hơn thì việc di chuyển sẽ rất khó khăn, không thể cơ động được như trong điều kiện thường dẫn đến việc những người lính này cần phải có chiến thuật hoàn toàn khác chứ không thể sử dụng các chiến thuật áp chế, đánh tạt cánh như thông thường. Nguồn ảnh: Sina. Một đơn vị tác chiến trên tuyết với mặt nạ và kính đi bão sẽ khiến người lính bị hạn chế rất lớn về mặt tầm nhìn, đeo kính quá to cũng ảnh hưởng đến quá trình tác chiến cho ngắm bắn khó hơn. Tuy nhiên những vật dụng này là tối quan trọng khi di chuyển trong tuyết, không thể không được trang bị. Nguồn ảnh: Sina. Hành quân trong tuyết , nhất là khi tuyết rơi dày cũng "khổ sở" không khác gì hành quân trong bùn lầy khi mà mỗi bước đi đều cực kỳ vất vả và nặng nhọc. Nguồn ảnh: Sina. Tùy di chuyển rất vất vả nhưng những người lính này vẫn đều phải mang đầy đủ trang thiết bị trên người, trọng lượng của các trang thiết bị này có khi lên tới vài chục kilogram. Nguồn ảnh: Sina. Một đơn vị bắn tỉa trên tuyết yểm trợ bộ binh tiến công. Nguồn ảnh: S9. Trang thiết bị rất cồng kềnh, di chuyển khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo được tính bí mật của cuộc hành quân. Nguồn ảnh: Dragonforce. Tuy nhiên, nếu so với Quân đội Hoàng gia Anh thì những binh lính Mỹ có lẽ vẫn còn may mắn hơn, lính Anh thực hiện bài tập leo núi với vách băng dựng đứng. Nguồn ảnh: ITV. Kinh khủng nhất vẫn là bài tập ứng phó với trường hợp bị sụt xuống hố băng. Người lính sẽ bị ném xuống hố băng đầy nước lạnh với đầy đủ ba lô trên lưng và súng đeo trên cổ, trong vòng 3 phút anh ta phải tự tìm cách trèo lên trước khi cơ thể bị tê cóng. Nguồn ảnh: Ukgov. Chưa có báo cáo ghi nhận về việc binh lính bị tử vong do bài tập khắc nghiệt này, tuy nhiên bị sốc nhiệt, tê cóng, thậm chí bị bỏng lạnh là điều... xảy ra như cơm bữa. Nguồn ảnh: Gwar.