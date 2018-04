Kinh hoàng số tiêm kích F-16 rơi rụng trong 40 năm hoạt động

Tổng cộng kể từ khi ra đời tới nay, đã có khoảng hơn 4700 chiếc chiến đấu cơ F-16 các phiên bản khác nhau được vận hành khắp thế giới, trong số đó có khoảng 650 chiếc đã hỏng hóc hoàn toàn trong các vụ tai nạn của dòng tiêm kích này trên khắp thế giới (tính tới tháng 6/2016). Nguồn ảnh: Archive. Đầu tiên là vụ tai nạn hàng không của chiếc máy bay YF-16 phiên bản thử nghiệm của F-16 vào ngày 8/5/1975 - thậm chí còn trước khi phi cơ này được đưa vào sản xuất hàng loạt. Vụ tai nạn diễn ra ở sân bay Fort Worth, Texas, Mỹ. Nguồn ảnh: Archive. Khi này, chiếc YF-16 có số thân 72-1568 đang thực hiện các bài bay tập chuẩn bị cho màn trình diễn ở Triển lãm Hàng không Paris sắp diễn ra, khi lượn ở tốc độ Mach 1.5, chiếc máy bay đã phải chịu lực tới 9G và kết quả là càng đáp của nó đã bị kẹt. Phi công cho máy bay hạ cánh bằng bụng khiến nó bị hỏng hóc nặng, không thể tham gia triển lãm hàng không Paris sau đó. Nguồn ảnh: Wiki. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào ngày 15/11/1985 khi chiếc F-16 đang làm nhiệm vụ bay huấn luyện cất cánh từ sân bay Kunsan ở Hàn Quốc, phi cơ trưởng người Mỹ Ted Harduvel đã thiệt mạng khi chiếc máy bay của ông đâm thẳng vào núi sau khi cất cánh, vụ việc được xác định là do các thiết bị điện tử trên máy bay hiển thị sai, không phải lỗi của phi công. Nguồn ảnh: Acdienmt. Ngày 15/11/1994, một vụ tai nạn nghiêm trọng khác lại xảy ra trong cuộc huấn luyện bắn đạn thật của Không quân Mỹ diễn ra ở Bắc Carolina. Chiếc F-16D đã va chạm với chiếc vận tải cơ C-130E trên không, phi hành đoàn chiếc F-16 thoát ra ngoài an toàn nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Nguồn ảnh: BBC. Chiếc F-16D khi đó mới chỉ bị hỏng động cơ, nó vẫn có khả năng lượn bình thường và điểm đến của nó là một chiếc C-141 đang đậu trên đường băng với khoảng gần 100 lính dù phía trong đang chờ lệnh cất cánh. Một vụ nổ lớn đã diễn ra, kết quả là 24 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, tất cả đều là quân nhân Mỹ. Nguồn ảnh: Wiki. Tháng 9 năm 2003, một chiến đấu cơ F-16C đã rơi khi đang có màn trình diễn ở Moutain Home, Idaho, Mỹ. Vụ việc xảy ra khi phi công điều khiển chiếc F-16C đang cố thực hiện động tác trình diễn lượn chữ S. Do thực hiện động tác ở độ cao quá thấp, chiếc F-16C đã quệt đuôi xuống đất, phi công điều khiển đã cố hướng chiếc máy bay ra khỏi đám đông trước khi nhảy dù thoát hiểm. Nguồn ảnh: Nowe. Kết quả của vụ việc là chiếc F-16 bị phá hủy hoàn toàn, phi công bị đa chấn thương do thoát ly ở góc nghiêng quá xấu còn Không quân Mỹ sau đó phải sửa lại quy trình thực hiện động tác lượn trình diễn chữ S để đảm bảo không có các thảm kịch tương tụ xảy ra. Nguồn ảnh: NBC. Năm 2015, một chiếc F-16D của Hy Lạp đã bị tai nạn khi đang tham gia tập trận cùng NATO ở Tây Ban Nha. Vụ việc khiến 2 phi công điều khiển chiếc F-16 và 9 lính Pháp dưới mặt đất thiệt mạng, kèm theo đó là hai chiếc chiến đấu cơ của Italia, 2 chiếc Alpha và một chiếc Mirage 2000 của Pháp đang đậu dưới mặt đất bị hư hỏng nặng. Nguồn ảnh: News. Ngày 7/6/2015, một chiếc F-16CJ đã đâm vào một chiếc máy bay vận tải Cessna 150M trên bầu trời Moncks Corner, Nam Carolina, Mỹ. Phi công chiếc F-16 đã thoát ly an toàn trong khi cả hai người trên chiếc Cessna đều tử nạn trong vụ rơi. Nguồn ảnh: Funplace. Với thành tích cực kỳ ấn tượng trên, F-16 có lẽ chiến đấu cơ có tỉ lệ phần trăm lỗi nhiều nhất thế giới hơn 20% số máy bay được chế tạo, bản thân các vụ tai nạn F-16 cũng vì nhiều nguyên do khác nhau, trong đó yếu tố kỹ thuật đến từ máy bay đóng nguyên nhân chính. Nguồn ảnh: Aviation. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh phi cơ F-16 của Mỹ bị tai nạn đâm thẳng xuống đất sau khi cố thực hiện động tác trình diễn lộn chữ S trên không không thành công.

