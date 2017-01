Kinh dị cảnh xe tăng Leopard 2A4 bị “xé nát” ở Syria

Cuối tuần qua, các trang mạng về tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông lại nóng lên với loạt ảnh khiếp hồn về xe tăng Leopard 2A4 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Theo đó, trong một nỗ lực tấn công giành quyền kiểm soát Al-Bab từ tay phiến quân IS, rất nhiều xe tăng Leopard 2A4 đã bị phá hủy. Nguồn ảnh: Sina Điều đáng nói là cấp độ phá hủy xe tăng ở mức nghiêm trọng nhất – phần lớn các xe tăng Leopard 2A4 đều bị xé toạc thân xe, bay tháp pháo. Nguồn ảnh: Sina Trong ảnh, tháp pháo của một chiếc Leopard 2A4 bắn ra khỏi thân, nằm lăn lóc trên mặt đất. Nguồn ảnh: Sina Thậm chí có những chiếc Leopard 2A4 bị xé toạc thân, toàn bộ giáp trước bắn ra khỏi xe, tháp pháo bắn ra sau. Nguồn ảnh: Sina Kíp lái hầu như không có cơ hội sống sót. Nguồn ảnh: Sina Việc tháp pháo bắn khỏi xe chứng tỏ hòm đạn chính đã bị đạn xuyên giáp (từ RPG hoặc tên lửa chống tăng) đánh trúng. Nguồn ảnh: Sina Các xe tăng Leopard 2A4 với giáp module gắn ngoài cùng giáp composite chắc chắn không đủ để đối phó với các tổ hợp súng chống tăng và tên lửa hiện đại mà IS có từ nguồn cung của…Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: Sina Ngay cả xe tăng M60T Sabra dù được trang bị giáp phản ứng nổ cũng không tránh khỏi thảm cảnh. Nguồn ảnh: Sina Xe bọc thép chở quân Otokar bị hủy diệt. Nguồn ảnh: Sina Hiện chưa rõ số lượng xe tăng Leopard 2A4 và Otokar bị phá hủy bao nhiêu chiếc. Nguồn ảnh: Sina Trong lần tấn công cách đây vài tuần, ít nhất 10 chiếc Leopard 2A4 đã bị phá hủy, trong đó phiến quân IS còn tóm giữ được vài chiếc nguyên vẹn. Nguồn ảnh: Sina

