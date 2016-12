Khủng khiếp số vũ khí Quân đội Syria mất ở Homs

Bản danh sách vũ khí Quân đội Syria bị mất ở Homs được một thành viên phiến quân đăng tải trên mạng Twitter. Tuy nhiên, tính chính xác của thông tin thiệt hại rất khó xác định được. Nguồn ảnh: Twitter . Theo bản danh sách này, chỉ trong quý cuối cùng của năm 2016, Quân đội Syria đã chịu thiệt hại 61 chiếc xe tăng, tuy nhiên không rõ loại nào. Nguồn ảnh: Oryx Dẫu vậy, có thể dễ dàng đoán ra được các loại xe tăng mà Quân đội Syria bị thiệt hại, chúng có thể gồm T-55, T-62 và T-72. Nguồn ảnh: Oryx Với nguồn tên lửa chống tăng dồi dào từ nước ngoài đổ vào, phiến quân ở Homs có thể thoải mái hạ gục bất kỳ chiếc xe tăng nào của Quân đội Syria hiện nay, kể cả loại T-90A. Nguồn ảnh: Oryx Theo số liệu của phiến quân, Quân đội Syria cũng để mất 9 xe chiến đấu bộ binh BMP. Nguồn ảnh: Military In the ME Các xe BMP thường được bọc thép hạng nhẹ (dày 15-20mm) cho nên rất khó có thể sống sót trước tên lửa chống tăng xuyên đến 1.000mm thép hay súng chống tăng RPG. Nguồn ảnh: Army Recognition Ít nhất có 3 bệ phóng và đạn tên lửa chống tăng không rõ kiểu loại của Quân đội Syria cũng bị mất tại Homs. Những thứ vũ khí này có không bị phá hỏng mà là bị bỏ lại trong quá trình rút chạy. Nguy hiểm là phiến quân có khả năng sử dụng tên lửa không quá phức tạp, dùng nó để đánh lại chính quân thiết giáp Syria. Nguồn ảnh: Oryx Ít nhất 2 bệ phóng pháo phản lực Grad cũng bị thu giữ. SyriaL Ngoài ra, phiến quân còn công bố rằng chúng đã thu giữ 2 khẩu pháo hạng nặng 130mm M46, 8 pháo 122mm, 3 pháo 57mm và 9 pháo 23mm. Nguồn ảnh: Oryx Lựu pháo 152mm D-20 của Quân đội Syria bị bỏ lại ở đâu đó. Nguồn ảnh: Oryx Đáng chú ý, ít nhất một khẩu pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 đã bị thu giữ ở Homs…Nguồn ảnh: Oryx …Cùng một khẩu đội tên lửa phòng không S-125 Pechora (NATO gọi là SA-3). Tuy nhiên, ít có khả năng phiến quân vận hành được SA-3 vì tính phức tạp của hệ thống, đòi hỏi huấn luyện phải hết sức kỹ càng. Nguồn ảnh: Oryx Về trang bị không quân, Quân đội Syria đã bị bắn hạ một máy bay tiêm kích MiG-23. Nguồn ảnh: Sputnik Ít nhất một trực thăng vận tải/trinh sát Gazelle. Nguồn ảnh: Oryx Và một trực thăng tấn công Mi-35 – tuy nhiên, Syria hiện không có Mi-35 mà chỉ có các trực thăng cũ hơn như Mi-24/25. Có khả năng, chiếc Mi-35 mà phiến quân tuyên bố bắn hạ này thuộc Nga. Nguồn ảnh: Oryx

Bản danh sách vũ khí Quân đội Syria bị mất ở Homs được một thành viên phiến quân đăng tải trên mạng Twitter. Tuy nhiên, tính chính xác của thông tin thiệt hại rất khó xác định được. Nguồn ảnh: Twitter . Theo bản danh sách này, chỉ trong quý cuối cùng của năm 2016, Quân đội Syria đã chịu thiệt hại 61 chiếc xe tăng, tuy nhiên không rõ loại nào. Nguồn ảnh: Oryx Dẫu vậy, có thể dễ dàng đoán ra được các loại xe tăng mà Quân đội Syria bị thiệt hại, chúng có thể gồm T-55, T-62 và T-72. Nguồn ảnh: Oryx Với nguồn tên lửa chống tăng dồi dào từ nước ngoài đổ vào, phiến quân ở Homs có thể thoải mái hạ gục bất kỳ chiếc xe tăng nào của Quân đội Syria hiện nay, kể cả loại T-90A. Nguồn ảnh: Oryx Theo số liệu của phiến quân, Quân đội Syria cũng để mất 9 xe chiến đấu bộ binh BMP. Nguồn ảnh: Military In the ME Các xe BMP thường được bọc thép hạng nhẹ (dày 15-20mm) cho nên rất khó có thể sống sót trước tên lửa chống tăng xuyên đến 1.000mm thép hay súng chống tăng RPG. Nguồn ảnh: Army Recognition Ít nhất có 3 bệ phóng và đạn tên lửa chống tăng không rõ kiểu loại của Quân đội Syria cũng bị mất tại Homs. Những thứ vũ khí này có không bị phá hỏng mà là bị bỏ lại trong quá trình rút chạy. Nguy hiểm là phiến quân có khả năng sử dụng tên lửa không quá phức tạp, dùng nó để đánh lại chính quân thiết giáp Syria. Nguồn ảnh: Oryx Ít nhất 2 bệ phóng pháo phản lực Grad cũng bị thu giữ. SyriaL Ngoài ra, phiến quân còn công bố rằng chúng đã thu giữ 2 khẩu pháo hạng nặng 130mm M46, 8 pháo 122mm, 3 pháo 57mm và 9 pháo 23mm. Nguồn ảnh: Oryx Lựu pháo 152mm D-20 của Quân đội Syria bị bỏ lại ở đâu đó. Nguồn ảnh: Oryx Đáng chú ý, ít nhất một khẩu pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 đã bị thu giữ ở Homs…Nguồn ảnh: Oryx …Cùng một khẩu đội tên lửa phòng không S-125 Pechora (NATO gọi là SA-3). Tuy nhiên, ít có khả năng phiến quân vận hành được SA-3 vì tính phức tạp của hệ thống, đòi hỏi huấn luyện phải hết sức kỹ càng. Nguồn ảnh: Oryx Về trang bị không quân, Quân đội Syria đã bị bắn hạ một máy bay tiêm kích MiG-23. Nguồn ảnh: Sputnik Ít nhất một trực thăng vận tải/trinh sát Gazelle. Nguồn ảnh: Oryx Và một trực thăng tấn công Mi-35 – tuy nhiên, Syria hiện không có Mi-35 mà chỉ có các trực thăng cũ hơn như Mi-24/25. Có khả năng, chiếc Mi-35 mà phiến quân tuyên bố bắn hạ này thuộc Nga. Nguồn ảnh: Oryx