Khủng hoảng Marawi: Nơi quân đội Philippines thể hiện bản lĩnh

Bắt đầu từ Trung Đông, chủ nghĩa khủng bố cực đoan từ cuối năm 2016 đã lan sang Đông Nam Á sau khi bị liên quân chống khủng bố đập tan ở cả hai thánh địa của chúng là Syria và Iraq. Và nạn nhân đầu tiên của khủng bố IS ở Đông Nam Á chính là Philippines. Tại thành phố Marawi, Philippines, các tay súng phiến quân IS mà nòng cốt là nhóm khủng bố Abu Sayyaf với quân số khoảng vài trăm tên chỉ trong vài tuần ngắn ngủi đã biến Marawi thành "thủ đô khủng bố" đầu tiên ở Đông Nam Á. Binh lính Philippines với trang bị thiếu thốn, đa phần là vũ khí bộ binh hạng nhẹ cùng sự yểm trợ hỏa lực đường không ít ỏi đã phải giằng co, chiếm từng ngôi nhà với khủng bố IS ở Marawi trong suốt hơn 5 tháng. Những người lính này xứng đáng được gọi là những người hùng khi họ phải đối mặt với một lực lượng vũ trang có kiểu tác chiến bất quy ước và phải hoạt động trong địa hình đô thị cực kỳ khó tác chiến. Phiến quân IS bên trong thành phố Marawi, ảnh cắt ra từ đoạn phim tư liệu mà quân đội Philippines thu được từ tay các phiến quân khủng bố hồi giáo.Thành phố Marawi hoang tàn đổ nát sau nhiều tháng liên tục chiến đấu. Quân đội Philippines chỉ có những xe thiết giáp chở quân với hỏa lực chính là súng máy 12.7mm. Trong cuộc chiến này, phía Philippines cũng nhận được rất nhiều sự trợ giúp về mặt vũ khí từ Mỹ và Trung Quốc. Binh lính Philippines tác chiến cùng các xe thiết giáp chở quân M113, những xe thiết giáp loại này đã từng được Mỹ sử dụng trên... chiến trường Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ. Địa hình đô thị đổ nát rất khó tác chiến, kẻ địch có thể luồn lách và xuất hiện từ bất cứ đâu. Trong nhiều trường hợp, các tay súng IS sử dụng hệ thống đường cồng ngầm, luồn ra sau lưng tấn công quân đội Philippines gây thiệt hại lớn về người cho lực lượng này. Một binh lính Philippines bị thương đang được đồng đội lôi ra khỏi vùng chiến sự. Nhiều người lính Philippines bị thương băng trắng mặt và đầu vẫn quyết bám chiến trường, không chịu rút lui. Sơ tán người dân khỏi vùng chiến sự. Mời độc giả xem Video: Toàn cảnh cuộc chiến chống khủng bố của Philippines ở Marawi.

