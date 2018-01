Không tưởng cách các nước dọn tuyết trong căn cứ không quân

Với các sân bay quân sự hay căn cứ không quân liên hợp, tuyết luôn là kẻ thù truyền kiếp vì nó sẽ làm gián đoạn mọi hoạt động trên đường băng và không phải loại máy bay nào cũng có thể cất và hạ cánh trên đường băng đầy tuyết. Nguồn ảnh: Wiki. Tuy nhiên, nắng mưa vốn là việc của trời và các sân bay quân sự cũng như các loại máy bay hiện đại ngày nay luôn sẵn sàng để cất cánh bất kể điều kiện thời tiết cực đoan đến đâu. Nguồn ảnh: Rams. Dẫu vậy, việc dọn sạch tuyết trên đường băng sẽ luôn là yêu cầu bắt buộc để mỗi chuyến bay cất - hạ cánh trong điều kiện an toàn nhất có thể. Nguồn ảnh: AF. Để giải quyết vấn đề phức tạp này, các căn cứ không quân lớn trên thế giới thường có các đội hỗ trợ kỹ thuật dành riêng cho việc dọn tuyết tại sân bay. Đi đầu trong các công nghệ này là Mỹ và Nga. Nguồn ảnh: AF. Nếu không đủ số lượng máy cào tuyết, rất có thể khi đường băng vừa dọn sạch góc này, góc kia tuyết đã lại rơi dày trở lại. Và một đường băng quân sự tiêu chuẩn có chiều dài lên tới hơn 3 km và rộng khoảng 100 mét. Nguồn ảnh: Yokota. Tất cả các loại máy bay trên thế giới hiện nay bất kể là máy bay dân sự hay quân sự cũng đều hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết lạnh nhất. Vì đơn giản, ở độ cao khoảng 10.000 mét nhiệt độ bên ngoài vốn dĩ luôn ở dưới 0 độ C. Nguồn ảnh: Span. Với một đội máy cào tuyết nhiều chiếc hoạt động liên tục 24/7, các đường băng quân sự sẽ luôn đảm bảo an toàn cho việc cất - hạ cánh trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Nguồn ảnh: Airforce. Mặc dù vậy, nếu không có tình huống quá quan trọng cần tới di chuyển khẩn cấp, ít có sân bay quân sự nào trên thế giới dám hoạt động dưới điều kiện tuyết rơi dày và tầm nhìn bị cản trở. Nguồn ảnh: AF. Với những máy bay vận tải hạng nặng như Boeing C-17 hay Ilyushin Il-76 , mặt tuyết dài khoảng vài centimets lại không phải vấn đề gì quá lớn khiến chúng không thể cất hay hạ cánh. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-15 di chuyển trên đường băng và cất cánh trong điều kiện mặt đường băng bị đóng tuyết. Nguồn: Airsource.

