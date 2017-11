Không tin Mỹ, Nhật tìm đến Anh để hoàn thiện F-35

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Nikkei Asia của Nhật Bản thì nước này sẽ hợp tác cùng với Anh để sản xuất tên lửa không đối không cho các máy bay F-35 được Nhật mua từ Mỹ. Nguồn ảnh: Raytheon. Theo đó, kế hoạch sản xuất sẽ có sự tham gia của tập đoàn Mitsubishi Electric và tập đoàn tên lửa MBDA của Anh. Nhiệm vụ chính sẽ là thiết kế loại radar đời mới với tầm hoạt động rộng hơn và độ chính xác cao hơn cho tên lửa Meteor do Anh sản xuất. Nguồn ảnh: Breaking. Quá trình nghiên cứu sẽ được bắt đầu từ năm 2018 tới đây và dự kiến kết thúc trong năm 2023, sau khi được thử nghiệm sơ bộ loại tên lửa không đối không mới của F-35 sẽ được thử nghiệm lần lượt trên các chiến đấu cơ của Anh và Nhật. Nguồn ảnh: AF. Sau khi có tham số từ việc bắn thử, cả hai bên sẽ cùng ngồi vào bàn đàm phán để quyết định việc sản xuất hàng loạt với số lượng lớn các loại tên lửa không đối không tiên tiến này. Nguồn ảnh: Public. Cả Anh và Nhật đều là những khách hàng đầu tiên được sở hữu chiến đấu cơ F-35 do Mỹ chế tạo. Hai nước này hiện đều đang đầu tư rất nhiều tiền vào việc nâng cấp hệ thống vũ khí không quân của mình để phù hợp hơn với kiểu tác chiến của chiến đấu cơ thế hệ năm đầu tiên có trong biên chế. Nguồn ảnh: Youtube. Cũng theo thông tin được phía Nhật công bố, loại radar mới do Mitsubishi cùng MBDA nghiên cứu sẽ phải có khả năng hoạt động trong nhiều loại điều kiện thời tiết khác và kể cả khi chịu tác động vật lý từ bên ngoài. Nguồn ảnh: Bores. Mặc dù vẫn chưa chính thức được phát triển nhưng phía Nhật và Anh đã cân nhắc đến việc xuất khẩu dòng tên lửa không đối không này cho các quốc gia đang sở hữu F-35, kể cả Mỹ. Nguồn ảnh: Deward. Có thể nhận thấy Nhật Bản đang muốn đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và hoàn thiện chương trình phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của nước này, không chỉ riêng về các mẫu chiến đấu cơ mà cả hệ thống vũ khí đi kèm theo chúng. Nguồn ảnh: Defence. Trong tương lai, rất có thể các công nghệ được áp dụng trên chiến đấu cơ tàng hình F-35 sẽ là tiền đề để Nhật phát triển và hoàn thiện các loại chiến đấu cơ thế hệ năm của riêng nước này. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem video: F-35 thử nghiệm phóng tên lửa không đối không AIM-120. Nguồn: Youtube.

