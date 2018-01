Không quân Trung Quốc: Đông nhất nhưng có phải mạnh nhất?

Được thành lập 68 năm trước vào ngày 11/11/1949, Không quân Trung Quốc hiện nay đã là lực lượng có quy mô và quân số lớn nhất thế giới. Nếu chỉ xét về mức độ số lượng, rõ ràng Trung Quốc đang là nước có lực lượng không quân đứng số 1. Nguồn ảnh: South. Lực lượng không quân nổi tiếng nhất thế giới hiện tại là Không quân Mỹ hiện có quân số khoảng 318.000 nhân lực bao gồm các bộ phận sĩ quan chỉ huy, binh lính, phi công và nhân viên. Trong số này, chỉ khoảng hơn 100.000 hoạt động toàn thời gian, số còn lại được luân chuyển. Nguồn ảnh: South. Trong khi đó, phía Trung Quốc có số lượng nhân lực thường trực trong ngành không quân lên tới 398.000 người. Bao gồm các phi công, sĩ quan chỉ huy, lực lượng hỗ trợ mặt đất, binh lính, các chuyên gia kỹ thuật hàng không,... Nguồn ảnh: Baidu. Xét về số lượng phi cơ chiến đấu, Trung Quốc có khoảng 2300 chiếc phi cơ các loại trong khi Mỹ chỉ có khoảng 1400 chiếc phi cơ chiến đấu. Nguồn ảnh: Baidu. Tuy nhiên, nếu xét về tổng số lượng máy bay bao gồm cả các loại trực thăng hỗ trợ, máy bay vận tải, máy bay do thám các loại Mỹ lại nhỉnh hơn Trung Quốc với tổng cộng hơn 5000 chiếc trong khi Trung Quốc tổng cộng chỉ khoảng 3500 chiếc. Nguồn ảnh: Baidu. Có một điểm duy nhất mà Không quân Trung Quốc sẽ phải mất hàng thập kỷ nữa mới có thể đuổi kịp Mỹ đó là năng lực do thám vệ tinh. Hiện nay Không quân Mỹ có tới 170 vệ tinh quân sự, con số bên Trung Quốc vẫn là bí mật, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng cả Quân đội Trung Quốc không có quá 30 vệ tinh quân sự. Nguồn ảnh: Baidu. Lực lượng máy bay chiến đấu trong biên chế của không quân Trung Quốc đông nhất vẫn là loại chiến đấu cơ J-7 do Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu MiG-21 của Liên Xô. Tuy nhiên, chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Trung Quốc phải nói tới vẫn là J-11, được Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu Su-27 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Baidu. Không quân Trung Quốc được biên chế thành 5 phân khu, trong đó phân khu phía Đông là nơi Trung Quốc bố trí lực lượng không quân đông đảo nhất với 2 trung đoàn độc lập và 8 sư đoàn cường kích, tiêm kích và ném bom các loại. Nguồn ảnh: Baidu. Phân khu trung ương, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh được bảo vệ bởi 3 sư đoàn không quân cùng một sư đoàn không quân vận tải của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Là một quốc gia rộng lớn, Trung Quốc có hàng trăm sân bay quân sự lớn nhỏ các loại. Chỉ tính riêng ở khu vực Bắc Kinh, Không quân Trung Quốc đ400ã có tới 18 sân bay quân sự các loại. Nguồn ảnh: Baidu. Theo các tài liệu được Trung Quốc công bố, các phi công của lực lượng Không quân Trung Quốc có trung bình khoảng 100 - 150 giờ bay mỗi năm. Con số này là cao hơn cả Không quân Nga nhưng vẫn thua khá xa so với các phi công Mỹ. Nguồn ảnh: Baidu. Mời độc giả xem Video: Không quân Trung Quốc khoe sức mạnh quân sự khủng khiếp của mình để chiêu mộ binh lính và tuyển mộ nhân tài.

Được thành lập 68 năm trước vào ngày 11/11/1949, Không quân Trung Quốc hiện nay đã là lực lượng có quy mô và quân số lớn nhất thế giới. Nếu chỉ xét về mức độ số lượng, rõ ràng Trung Quốc đang là nước có lực lượng không quân đứng số 1. Nguồn ảnh: South. Lực lượng không quân nổi tiếng nhất thế giới hiện tại là Không quân Mỹ hiện có quân số khoảng 318.000 nhân lực bao gồm các bộ phận sĩ quan chỉ huy, binh lính, phi công và nhân viên. Trong số này, chỉ khoảng hơn 100.000 hoạt động toàn thời gian, số còn lại được luân chuyển. Nguồn ảnh: South. Trong khi đó, phía Trung Quốc có số lượng nhân lực thường trực trong ngành không quân lên tới 398.000 người. Bao gồm các phi công, sĩ quan chỉ huy, lực lượng hỗ trợ mặt đất, binh lính, các chuyên gia kỹ thuật hàng không,... Nguồn ảnh: Baidu. Xét về số lượng phi cơ chiến đấu, Trung Quốc có khoảng 2300 chiếc phi cơ các loại trong khi Mỹ chỉ có khoảng 1400 chiếc phi cơ chiến đấu. Nguồn ảnh: Baidu. Tuy nhiên, nếu xét về tổng số lượng máy bay bao gồm cả các loại trực thăng hỗ trợ, máy bay vận tải, máy bay do thám các loại Mỹ lại nhỉnh hơn Trung Quốc với tổng cộng hơn 5000 chiếc trong khi Trung Quốc tổng cộng chỉ khoảng 3500 chiếc. Nguồn ảnh: Baidu. Có một điểm duy nhất mà Không quân Trung Quốc sẽ phải mất hàng thập kỷ nữa mới có thể đuổi kịp Mỹ đó là năng lực do thám vệ tinh. Hiện nay Không quân Mỹ có tới 170 vệ tinh quân sự, con số bên Trung Quốc vẫn là bí mật, tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng cả Quân đội Trung Quốc không có quá 30 vệ tinh quân sự. Nguồn ảnh: Baidu. Lực lượng máy bay chiến đấu trong biên chế của không quân Trung Quốc đông nhất vẫn là loại chiến đấu cơ J-7 do Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu MiG-21 của Liên Xô. Tuy nhiên, chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Trung Quốc phải nói tới vẫn là J-11, được Trung Quốc sản xuất dựa trên mẫu Su-27 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Baidu. Không quân Trung Quốc được biên chế thành 5 phân khu, trong đó phân khu phía Đông là nơi Trung Quốc bố trí lực lượng không quân đông đảo nhất với 2 trung đoàn độc lập và 8 sư đoàn cường kích, tiêm kích và ném bom các loại. Nguồn ảnh: Baidu. Phân khu trung ương, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh được bảo vệ bởi 3 sư đoàn không quân cùng một sư đoàn không quân vận tải của Không quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Baidu. Là một quốc gia rộng lớn, Trung Quốc có hàng trăm sân bay quân sự lớn nhỏ các loại. Chỉ tính riêng ở khu vực Bắc Kinh, Không quân Trung Quốc đ400ã có tới 18 sân bay quân sự các loại. Nguồn ảnh: Baidu. Theo các tài liệu được Trung Quốc công bố, các phi công của lực lượng Không quân Trung Quốc có trung bình khoảng 100 - 150 giờ bay mỗi năm. Con số này là cao hơn cả Không quân Nga nhưng vẫn thua khá xa so với các phi công Mỹ. Nguồn ảnh: Baidu. Mời độc giả xem Video: Không quân Trung Quốc khoe sức mạnh quân sự khủng khiếp của mình để chiêu mộ binh lính và tuyển mộ nhân tài.