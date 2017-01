Không phải M48 Patton, đây mới là đối thủ của tăng T-54/55

Chỉ trong vòng hơn 10 năm từ 1946 đến 1958, 35.000 chiếc xe tăng T-54 đã được Liên Xô sản xuất, trang bị cấp tốc cho toàn bộ đạo quân hàng triệu người của liên bang và các nước thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa Đông Âu. Sự xuất hiện nhanh khủng khiếp của dòng xe tăng T-54 đã khiến cho Mỹ và đồng minh Tây Âu “chóng mặt và lo sợ”. Điều đó đã thúc đẩy Mỹ khẩn cấp phát triển xe tăng mới để trang bị cho đồng minh nhằm chống lại cuộc tấn công tiềm tàng từ nước Nga Xô Viết. Nguồn ảnh: Wiki 12.000 chiếc xe tăng hạng trung M48 Patton đã được chế tạo khẩn trương trong vòng có 7 năm từ 1952-1959 để bước đầu trang bị cho một số quốc gia Tây Âu và châu Á như Tây Đức, Tây Ban Nha, Na Uy. Tuy nhiên, có một thực tế là M48 Patton chỉ là một giải pháp tạm thời bởi chúng vốn sở hữu hỏa lực kém hơn so với T-54. So sánh với T-54, M48 Patton vẫn bị đánh giá ở cấp độ thấp hơn. Nguồn ảnh: Armored Warfare Theo Military-Today, xe tăng M60 Patton mới chính mới chính là thiết kế được tạo ra để đối địch với xe tăng T-54 và T-55 của Liên Xô. Đây cũng là thế hệ xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của nước Mỹ và là thiết kế cuối cùng kết thúc gia đình xe tăng hạng trung Patton. Nguồn ảnh: Wiki Chiếc xe đầu tiên được chế tạo bởi Chrysler vào năm 1959, dây chuyền sản xuất hàng loạt được khởi động từ năm 1960 và kết thúc vào năm 1987 với 15.000 chiếc trang bị cho Quân đội Mỹ, Thủy quân Lục chiến Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh khắp thế giới. Nhưng có một sự thật trớ trêu là hầu như các quốc gia ở Tây Âu không mặn mà lắm với M60 Patton, các đồng minh chủ chốt Anh - Pháp - Đức chọn cách tạo ra chiếc xe tăng của riêng mình. Nguồn ảnh: Wiki M60 Patton được phát triển dựa trên cơ sở dòng tăng M48 với cấu trúc khung thân tương tự, nhưng được nâng cấp về giáp bảo vệ, hỏa lực, động cơ...Nó có trọng lượng lên tới 50-54 tấn tùy phiên bản, dài 6,94m hoặc 9,3m (tính cả nòng pháo), rộng 3,6m và cao 3,2m. Nguồn ảnh: Wiki So với các thế hệ đầu dòng M48 Patton chỉ được trang bị khẩu pháo 90mm vốn có sức xuyên, uy lực kém xa pháo 100mm D-10T trên tăng T-54, M60 Patton nhận được khẩu pháo rãnh xoắn 105mm M68 (phiên bản của khẩu L7 Anh Quốc) có khả năng xuyên giáp dày 120mm ở cự ly bắn tối đa 2.000m. Nguồn ảnh: Wiki Uy lực của pháo 105mm được đánh giá là ngang cơ 100mm của Liên Xô, đủ sức xuyên thủng giáp tăng T-54 thời bấy giờ. Cơ số đạn khẩu pháo 105mm là 60 viên – nhiều hơn con số 34-40 viên 100mm của T-54/55. Nguồn ảnh: Wiki Xe tăng chiến đấu chủ lực M60 Patton thời kỳ này nằm trong số ít các dòng xe tăng trên thế giới được trang bị khẩu đại liên 12,7mm điều khiển tự động nằm trên nóc tháp pháo. Cơ số đạn 900 viên. Nguồn ảnh: Wiki Thân của M60 là một mảnh thép đúc, được chia làm ba ngăn, với phần điều khiển ở phía trước, phần chiến đấu ở ngăn giữa và động cơ ở phía sau. Ban đầu, tháp pháo M60 cơ bản có hình dạng vỏ sò cùng tháp pháo như M48, nhưng sau đó đã được thay đổi bằng một thiết kế khác. Nguồn ảnh: Wiki Giáp bảo vệ của xe tăng M60 tốt hơn hẳn so với M48, giáp trước dày 93mm nhưng được vát nghiêng 65 độ cho độ dày tương đương 220mm thép (phiên bản M60A1/A2/A3 con số lần lượt là 109 và 258mm). Trong khi giáp trước tháp pháo dày 180mm (phiên bản M60A1 là 250mm, đến M60A2/A3 là 290mm). Nguồn ảnh: Wiki Về động cơ, xe tăng M60 được trang bị động cơ diesel AVDS-1790-2 công suất 750 mã lực cho phép chạy với tốc độ 48km/h trên đường bằng phẳng, dự trữ hành trình khoảng 480km. Nguồn ảnh: Wiki

