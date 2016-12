Không đỡ nổi xe chiến đấu bộ binh của phiến quân IS

Truyền thông Ả Rập mới đây đã đăng tải hình ảnh xe chiến đấu bộ binh bánh lốp do phiến quân IS tự chế ở chiến trường Syria. Chắc chắn, các chuyên gia quân sự sẽ phải bái phục với các kỹ sư vũ khí không chuyên của IS bởi sáng kiến này. Nguồn ảnh: Suggestions Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp của phiến quân IS là sự kết hợp giữa tháp pháo xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (Liên Xô chế tạo) với “khung gầm” ô tô bán tải hiệu Toyota. Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh của phiến quân IS đang nã pháo 73mm. Nguồn ảnh: HIMS Xem ra, tháp pháo này được phiến quân IS lấy ra từ khung gầm BMP-1 đã bị phá hỏng không thể phục hồi. Nguồn ảnh: Army Recognition Đây là phần tháp pháo BMP-1 được tách rời khỏi thân xe làm mô hình học cụ. Qua đó, có thể thấy rõ bên trong tháp chỉ có một ghế ngồi cho pháo thủ. Nguồn ảnh: u-96 Nguyên bản hỏa lực pháo 73mm 2A28 Grom của BMP-1 được trang bị máy nạp đạn tự động, tuy nhiên không rõ sau khi tách khỏi thân xe chính thì liệu phiến quân IS có sử dụng được máy nạp không. Tốc độ bắn ước tính đạt 8-10 phát/phút. Nguồn ảnh: Wikipedia Pháo nòng trơn áp lực thấp 2A28 Grom được trang bị đạn nổ chống tăng PG-15V có khả năng xuyên giáp dày 280-350mm. Vào thời điểm những năm 1970, pháo 73mm trên BMP-1 thừa sức xuyên thủng giáp trước xe tăng M60 Patton, Chieftain và Leopard 1. Cơ số đạn 40 viên. Nguồn ảnh: Ria Novosti Ngoài hỏa lực chính, trên BMP-1 còn có đại liên PKT 7,62mm với cơ số 2.000 viên đạn. Nguồn ảnh: Pressa_tof Trên tháp pháo xe chiến đấu bộ binh tự chế của phiến quân IS vẫn thấy có bệ phóng tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka (AT-3). Tuy nhiên, không rõ có sử dụng được không. Nguồn ảnh: HAWK Với AT-3, IS vẫn có thể tấn công phá hủy các thế hệ xe tăng cũ T-54 và T-62 của Quân đội Syria. AT-3 đạt tầm bắn hiệu quả 500-3.000m, xuyên giáp dày 400mm. Nguồn ảnh: HAWK

Truyền thông Ả Rập mới đây đã đăng tải hình ảnh xe chiến đấu bộ binh bánh lốp do phiến quân IS tự chế ở chiến trường Syria. Chắc chắn, các chuyên gia quân sự sẽ phải bái phục với các kỹ sư vũ khí không chuyên của IS bởi sáng kiến này. Nguồn ảnh: Suggestions Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp của phiến quân IS là sự kết hợp giữa tháp pháo xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (Liên Xô chế tạo) với “khung gầm” ô tô bán tải hiệu Toyota. Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh của phiến quân IS đang nã pháo 73mm. Nguồn ảnh: HIMS Xem ra, tháp pháo này được phiến quân IS lấy ra từ khung gầm BMP-1 đã bị phá hỏng không thể phục hồi. Nguồn ảnh: Army Recognition Đây là phần tháp pháo BMP-1 được tách rời khỏi thân xe làm mô hình học cụ. Qua đó, có thể thấy rõ bên trong tháp chỉ có một ghế ngồi cho pháo thủ. Nguồn ảnh: u-96 Nguyên bản hỏa lực pháo 73mm 2A28 Grom của BMP-1 được trang bị máy nạp đạn tự động, tuy nhiên không rõ sau khi tách khỏi thân xe chính thì liệu phiến quân IS có sử dụng được máy nạp không. Tốc độ bắn ước tính đạt 8-10 phát/phút. Nguồn ảnh: Wikipedia Pháo nòng trơn áp lực thấp 2A28 Grom được trang bị đạn nổ chống tăng PG-15V có khả năng xuyên giáp dày 280-350mm. Vào thời điểm những năm 1970, pháo 73mm trên BMP-1 thừa sức xuyên thủng giáp trước xe tăng M60 Patton, Chieftain và Leopard 1. Cơ số đạn 40 viên. Nguồn ảnh: Ria Novosti Ngoài hỏa lực chính, trên BMP-1 còn có đại liên PKT 7,62mm với cơ số 2.000 viên đạn. Nguồn ảnh: Pressa_tof Trên tháp pháo xe chiến đấu bộ binh tự chế của phiến quân IS vẫn thấy có bệ phóng tên lửa chống tăng 9M14 Malyutka (AT-3). Tuy nhiên, không rõ có sử dụng được không. Nguồn ảnh: HAWK Với AT-3, IS vẫn có thể tấn công phá hủy các thế hệ xe tăng cũ T-54 và T-62 của Quân đội Syria. AT-3 đạt tầm bắn hiệu quả 500-3.000m, xuyên giáp dày 400mm. Nguồn ảnh: HAWK