Không chỉ Nga, chiến đấu cơ Mỹ cũng "rụng như sung" vì chim trời

Cũng dựa trên báo báo của Military Times, trong giai đoạn từ 2011-2017, Hải quân Mỹ đã mất hàng triệu USD để khắc phục các hậu quả do tai nạn từ chim trời gây ra, số vụ chiến đấu cơ của lực lượng này gặp nạn cũng lên đến hàng chục trường hợp. Và ví dụ gần đây nhất là vào ngày 21/4 vừa qua một chiếc tiêm kích F/A-18 Hornet của đội bay Blue Angels thuộc Hải quân Mỹ đã gặp sự cố trong buổi trình diễn bay đơn tại hội chợ hàng không Vero Beach ở bang Florida.

Nguyên nhân tai nạn được xác định là do một con chim đã bị hút vào động cơ máy bay, sau đó một luồng lửa phụt ra từ động cơ phía sau. May mắn, viên phi công đã có thể hạ cánh an toàn.

Theo trang tin The Dire cho hay, Hải quân Mỹ đang đánh giá thiệt hại của chiếc F/A-18 Hornet sau sự cố trên. Catherine Caddell, đến từ ban tổ chức hội chợ Vero Beach, ban đầu cho biết vụ tai nạn gây thiệt hại ước tính khoảng 1 triệu USD.

Mời độc giả xem video: Tiêm kích F/A-18 Hornet gặp sự cố do đâm phải chim (Nguồn: Youtube)

Theo một cuộc điều tra gần đây của Military Times, trong khoảng thời gian 2011-2017, gần 520 vụ tai nạn đã xảy ra trong Hải quân Mỹ gây thiệt hại khoảng 182 triệu USD. Trong đó, 8% số vụ tai nạn là do chim gây ra.

Theo Trung úy David Gardner, phát ngôn viên của đội Blue Angels, vụ tai nạn đang được điều tra. Hải quân Mỹ chưa đưa ra con số thiệt hại chính xác cũng như không rõ liệu tiêm kích F/A-18 Hornet này có bay trở lại được hay không.

"Sự cố đâm phải chim là vấn đề khá phổ biến. Các phi công của chúng tôi đều được huấn luyện để ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong khi bay, bao gồm cả sự cố này", Trung úy Gardner nói thêm.

Tuy nhiên, tai nạn hàng không cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với Hải quân cũng như Quân đội Mỹ trong thời gian gần đây. Chỉ trong đầu tháng 4/2018, một loạt các sự cố xảy ra đã khiến ít nhất 7 phi công thiệt mạng chỉ trong vòng 96 giờ.

Năm 2016, một vụ tai nạn chết người đã xảy ra trong buổi tập luyện của đội Blue Angels khiến phi công Jeff Kuss thiệt mạng.