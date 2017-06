Khốc liệt khủng khiếp bên trong mặt trận Stalingrad (2)

Đợt tấn công Stalingrad của phát xít Đức tiến triển nhanh vào giai đoạn nửa sau năm 1942 dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của không quân Đức Luftwaffe, những trận oanh tạc của lực lượng này đã biến phần lớn thành phố trở thành đống gạch vụn. Tuy nhiên quân đội phát xít Đức nhanh chóng bị sa lầy trong những trận đánh đẫm máu trên đường phố và trong từng căn nhà; và mặc dù đã kiểm soát 90% thành phố nhưng người Đức đã hoàn toàn thất bại trong việc triệt tiêu những ổ đề kháng cuối cùng của Hồng quân Xô Viết vốn bám trụ một cách vững chắc và kiên cường bên bờ Tây sông Volga. Nguồn ảnh: WHO Trong ảnh các chiến sĩ Hồng quân đang đảo vị trí chiến đấu. Nguồn ảnh: WHO Rất nhiều công trình nghệ thuật đã bị tàn phá ở Stalingrad. Nguồn ảnh: WHO Cả Stalingrad chỉ trong mấy tháng đã “chẳng có gì ngoài tàn tích”. Nguồn ảnh: WHO Hai chiến sĩ Hồng quân ngắm bắn qua cửa sổ. Nguồn ảnh: WHO Cuộc chiến xảy ra khắp mọi nơi, không thể rõ đâu là quân ta – quân địch. Nguồn ảnh: WHO Không chỉ lính chính qui, các tầng lớp công nhân cũng được huy động tham gia cuộc phòng thủ vĩ đại Stalingrad. Nguồn ảnh: WHO Chiến sĩ Liên Xô vượt hàng rào dây thép gai. Nguồn ảnh: WHO Nhà máy xe lửa Stalingrad. Nguồn ảnh: WHO Trang bị vũ khí của mỗi chiến sĩ hồng quân cũng thiếu thốn hơn so với quân Đức, thế nhưng họ vẫn làm nên điều kì tích. Nguồn ảnh: WHO Từ ngày 19/11/1942 tới ngày 2/2/1943, Hồng quân Liên Xô đã triển khai 1,1 triệu quân với 3 chiến dịch lớn: Sao Thiên Vương, Sao Thổ và Cái vòng tiêu diệt và bắt sống hàng vạn quân Đức. Nguồn ảnh: WHO Trong đợt tổng tấn công của Liên Xô từ ngày 19 tháng 11 năm 1942 đến 2 tháng 2 năm 1943, theo ghi nhận của Nguyên soái G. K. Zhukov tại hồi ký của ông thì trong toàn bộ chiến dịch, đã có 32 sư đoàn và 3 lữ đoàn Đức đã bị tiêu diệt; 16 sư đoàn bị thiệt hại từ 1/2 đến 3/4 quân số. Trong ảnh: Chiến sĩ Hồng quân vẫy cờ chiến thắng. Nguồn ảnh: WHO Chỉ tính riêng trong chiến dịch Cái vòng, đã có tới gần 10 vạn lính Đức đầu hàng vô điều kiện. Nguồn ảnh: WHO Theo một số tài liệu, toàn cuộc chiến Stalingrad, Đức cùng đồng minh thiệt hại khoảng 1 triệu quân gồm bị thương và mất tích. Ngoài ra, hơn 1.000 xe tăng, 1.500 máy bay, hàng nghìn khẩu pháo bị phá hủy. Ảnh: Tù binh phát xít Đức sau cuộc chiến. Nguồn ảnh: WHO Mặc dù giành được thắng lợi thế nhưng Liên Xô cũng phải trả giá rất đắt khi mọi cơ sơ hạ tầng ở Stalingrad đều đã bị hủy diệt. Nguồn ảnh: WHO Không còn ai nhận ra nổi đây là trung tâm thành phố Stalingrad. Nguồn ảnh: WHO Các chiến sĩ Hồng quân ngồi sưởi ấm, quây quần vui vẻ sau cuộc chiến. Nguồn ảnh: WHO Lác đác người dân xuất hiện trên đường phố đổ nát Stalingrad. Nguồn ảnh: WHO Ước tính 40.000 dân thường ở Stalingrad cùng hơn 1 triệu chiến sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến bảo vệ Stalingrad. Nguồn ảnh: WHO Toàn cảnh thành phố Stalingrad nhìn từ trên cao. Nguồn ảnh: WHO

