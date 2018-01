Khó tin chiến tích của Ba Lan trong CTTG 2

Dù là nạn nhân đầu tiên trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, bị Đức tấn công từ phía Tây, bị Liên Xô tấn công từ phía Đông nhưng Ba Lan vẫn quốc gia đóng góp rất nhiều cho các chiến thắng của Đồng minh trong cả cuộc chiến. Nguồn ảnh: Cosmo. Nghe có vẻ khó tin nhưng máy dò mìn lại là sản phẩm do chính những người Ba Lan chế tạo ra. Loại máy dò mìn này được Trung úy Jozef Stanislaw Kozack của Ba Lan phát minh và giúp quân Anh dọn được những bãi mìn khổng lồ của Đức ở mặt trận Bắc Phi. Nguồn ảnh: Atlantic. Có hàng trăm nghìn người Ba Lan đã từng chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, phần lớn họ là những người lính đã từng đầu hàng Liên Xô khi Liên Xô cùng Đức chiếm Ba Lan vào năm 1939. Nguồn ảnh: Sputnik. Khi bị mất nước, rất nhiều quân đoàn của Ba Lan với đầy đủ trang bị vũ khí đã rút sang Pháp qua ngả Hungary. Dù Hungary cùng phe với Đức, tuy nhiên Hungary vẫn có quan hệ rất tốt với Ba Lan trong quá khứ. Những quân đoàn này của Ba Lan về sau đã chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đồng minh để giải phóng chính quê hương họ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ba Lan cũng là nước có quân số lớn thứ 4 trong số các nước Đồng minh, chính quyền lưu vong của Ba Lan có tới 700.000 quân sau khi mất nước. Lực lượng kháng chiến Ba Lan trong quốc gia này cũng đông nhất trong số các nước bị Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, có tới 400.000 lính du kích Ba Lan hoạt động dưới sự hỗ trợ của Anh, Mỹ và Liên Xô. Nguồn ảnh: Atlantic. Những phi công lưu vong Ba Lan sau khi mất nước đã thành lập những phi đội chiến đấu ở Anh và chiến đấu cùng các phi công Anh trong Trận chiến nước Anh. Điều ngạc nhiên đó là phi đội chiến đấu cơ 303 của Ba Lan mới là lực lượng hạ nhiều máy bay Đức nhất trên... bầu trời nước Anh. Nguồn ảnh: Atlantic. Hệ thống tình báo của Ba Lan cũng đóng góp công trạng cực kỳ lớn cho quân Đồng minh, một nửa các thông tin gián điệp của Anh thực chất được cung cấp bởi người Ba Lan. Lý do đơn giản là vì Ba Lan từ thời phong kiến đã có mạng lưới gián điệp rộng và sâu nhất châu Âu. Nguồn ảnh: Atlantic. Hình ảnh những người bị nghi là gián điệp và du kích Ba Lan bị quân đội Đức xử tử mà không thông qua xét xử. Nguồn ảnh: Atlantic. Máy mật mã Enigma của Đức cũng từng bị giải mã bởi những nhà toán học Ba Lan. Sau đó phía Đức đã tái cấu trúc lại máy mật mã này nhưng các nhà toán học Ba Lan không kịp tiếp tục giải mã được máy Enigma đời mới do mất nước. Toàn bộ công trình giải mã máy Enigma đời đầu được chuyển cho Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi Đức gây chiến với Liên Xô, toàn bộ Ba Lan bị Đức chiếm đóng, sau đó Liên Xô quay lại giải phóng Ba Lan và từ đó Ba Lan trở thành đồng minh của Liên Xô trong suốt hơn 4 thập kỷ sau chiến tranh. Nguồn ảnh: RT. Trước chiến tranh, Ba Lan có rất nhiều sư đoàn kỵ binh. Kỵ binh Ba Lan nổi tiếng dũng cảm, bất khả chiến bại từ thời trung cận đại nhưng đáng tiếc là khi đối đầu với xe tăng Đức, những lực lượng này đã thất bại thảm hại. Nguồn ảnh: Pinterest. Là một quốc gia bị kẹp giữa bởi một bên là Đức và một bên là Liên Xô (Nga), người dân Ba Lan đã sớm nhận ra rằng họ cần phải tự lực cánh sinh, không thể dựa dẫm vào bất cứ quốc gia nào vì chính trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, họ đã bị chính những đồng minh phương Tây bán đứng. Nguồn ảnh: Daily. Mời độc giả xem Video: Những thước phim màu quý giá về khoảnh khắc người Ba Lan mất nước trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Dù là nạn nhân đầu tiên trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, bị Đức tấn công từ phía Tây, bị Liên Xô tấn công từ phía Đông nhưng Ba Lan vẫn quốc gia đóng góp rất nhiều cho các chiến thắng của Đồng minh trong cả cuộc chiến. Nguồn ảnh: Cosmo. Nghe có vẻ khó tin nhưng máy dò mìn lại là sản phẩm do chính những người Ba Lan chế tạo ra. Loại máy dò mìn này được Trung úy Jozef Stanislaw Kozack của Ba Lan phát minh và giúp quân Anh dọn được những bãi mìn khổng lồ của Đức ở mặt trận Bắc Phi. Nguồn ảnh: Atlantic. Có hàng trăm nghìn người Ba Lan đã từng chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, phần lớn họ là những người lính đã từng đầu hàng Liên Xô khi Liên Xô cùng Đức chiếm Ba Lan vào năm 1939. Nguồn ảnh: Sputnik. Khi bị mất nước, rất nhiều quân đoàn của Ba Lan với đầy đủ trang bị vũ khí đã rút sang Pháp qua ngả Hungary. Dù Hungary cùng phe với Đức, tuy nhiên Hungary vẫn có quan hệ rất tốt với Ba Lan trong quá khứ. Những quân đoàn này của Ba Lan về sau đã chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đồng minh để giải phóng chính quê hương họ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ba Lan cũng là nước có quân số lớn thứ 4 trong số các nước Đồng minh, chính quyền lưu vong của Ba Lan có tới 700.000 quân sau khi mất nước. Lực lượng kháng chiến Ba Lan trong quốc gia này cũng đông nhất trong số các nước bị Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, có tới 400.000 lính du kích Ba Lan hoạt động dưới sự hỗ trợ của Anh, Mỹ và Liên Xô. Nguồn ảnh: Atlantic. Những phi công lưu vong Ba Lan sau khi mất nước đã thành lập những phi đội chiến đấu ở Anh và chiến đấu cùng các phi công Anh trong Trận chiến nước Anh. Điều ngạc nhiên đó là phi đội chiến đấu cơ 303 của Ba Lan mới là lực lượng hạ nhiều máy bay Đức nhất trên... bầu trời nước Anh. Nguồn ảnh: Atlantic. Hệ thống tình báo của Ba Lan cũng đóng góp công trạng cực kỳ lớn cho quân Đồng minh, một nửa các thông tin gián điệp của Anh thực chất được cung cấp bởi người Ba Lan. Lý do đơn giản là vì Ba Lan từ thời phong kiến đã có mạng lưới gián điệp rộng và sâu nhất châu Âu. Nguồn ảnh: Atlantic. Hình ảnh những người bị nghi là gián điệp và du kích Ba Lan bị quân đội Đức xử tử mà không thông qua xét xử. Nguồn ảnh: Atlantic. Máy mật mã Enigma của Đức cũng từng bị giải mã bởi những nhà toán học Ba Lan. Sau đó phía Đức đã tái cấu trúc lại máy mật mã này nhưng các nhà toán học Ba Lan không kịp tiếp tục giải mã được máy Enigma đời mới do mất nước. Toàn bộ công trình giải mã máy Enigma đời đầu được chuyển cho Anh. Nguồn ảnh: Pinterest. Sau khi Đức gây chiến với Liên Xô, toàn bộ Ba Lan bị Đức chiếm đóng, sau đó Liên Xô quay lại giải phóng Ba Lan và từ đó Ba Lan trở thành đồng minh của Liên Xô trong suốt hơn 4 thập kỷ sau chiến tranh. Nguồn ảnh: RT. Trước chiến tranh, Ba Lan có rất nhiều sư đoàn kỵ binh. Kỵ binh Ba Lan nổi tiếng dũng cảm, bất khả chiến bại từ thời trung cận đại nhưng đáng tiếc là khi đối đầu với xe tăng Đức, những lực lượng này đã thất bại thảm hại. Nguồn ảnh: Pinterest. Là một quốc gia bị kẹp giữa bởi một bên là Đức và một bên là Liên Xô (Nga), người dân Ba Lan đã sớm nhận ra rằng họ cần phải tự lực cánh sinh, không thể dựa dẫm vào bất cứ quốc gia nào vì chính trong Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, họ đã bị chính những đồng minh phương Tây bán đứng. Nguồn ảnh: Daily. Mời độc giả xem Video: Những thước phim màu quý giá về khoảnh khắc người Ba Lan mất nước trong chiến tranh thế giới thứ hai.