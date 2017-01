Khó đỡ siêu tăng Type 99 do...nông dân Trung Quốc chế tạo

Một nông dân trẻ tuổi ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã dành 10 tháng làm việc miệt mài một mình để tự chế tạo một chiếc xe tăng Type 99 có tỷ lệ 1:1 so với phiên bản gốc. Chiếc xe của chàng nông dân này có độ dài 11 mét, rộng 3,5 mét, cao 2,2 mét và nặng 20 tấn. Nguồn ảnh: Sina. Bên trong chiếc xe tăng tự chế với hệ thống quan sát hoàn toàn bằng camera, chiếc xe có khả năng di chuyển với vận tốc 20 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Hệ thống mô phỏng "giáp phản ứng nổ" ở phía trước xe. Hệ thống "xích" của xe thực chất là một sợi dây cao su. Nguồn ảnh: Sina. Điểm đặc biệt là anh chàng Sơn Đông này chế tạo lại chiếc Type 99 chỉ để cho vui và dù nhận được nhiều người ra giá nhưng anh ta nhất định không bán đi chiếc xe tăng "nhái" của mình. Nguồn ảnh: Sina. Đây không phải là lần đầu tiên chiếc xe tăng Type 99 được các nông dân Trung Quốc "tự chế" lại. Vào tháng 6/2016 vừa rồi, các nông dân ở Giao Châu cũng chế tạo một chiếc Type 99 tương tự với tỉ lệ 1:1 so với bản gốc. Nguồn ảnh: Sina. Điều đặc biệt là chiếc xe tăng Type 99 tự chế phiên bản Giao Châu này có hệ thống treo và hệ thống chuyển động gần như giống hoàn toàn so với bản gốc do các nông dân này đều là những thợ cơ khí lành nghề đã "về vườn". Nguồn ảnh: Sina. Một điểm đặc biệt đó là các nông dân Trung Quốc chế tạo xe tăng và trực thăng chủ yếu là để phục vụ sở thích cá nhân, họ chỉ coi đó là thú vui tiêu khiển, là phương tiện "độc" để thi thoảng đưa cháu đi học. Nguồn ảnh: Sina. Type 99 là xe tăng chủ lực của Quân đội Trung Quốc, được nước này tự nghiên cứu, sản xuất và đưa vào biên chế từ năm 2001 đến nay. Xe có trọng lượng lên tới 52 tấn và khả năng di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 80 km/h. Type 99 được xếp vào hàng top xe tăng chủ lực hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Sina.

