Khó đỡ pháo tự hành "năm cha ba mẹ" của Ba Lan

Theo Army Recognition, công ty quốc phòng Huta Stalowa Wola (HSW) của Ba Lan đã ký kết một hợp đồng quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay với quân đội nước này có giá trị ước tính lên đến 1 tỷ Euro nhằm hiện đại hóa lực lượng pháo binh của Ba Lan. Đáng chú ý, trong hợp đồng này cũng bao gồm thỏa thuận chuyển giao 24 khẩu pháo tự hành Krab 155mm. Nguồn ảnh: YouTube. Arkadiusz Siwko – Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng PGZ công ty mẹ của HSW phát biểu trong một cuộc họp báo gần đây cho biết, đây là một trong những hợp đồng vũ khí lớn nhất từ trước tới nay đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan. Ông này cũng cho biết thêm rằng những chiếc Krab đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Quân đội Ba Lan vào năm 2018. Nguồn ảnh: Flickr Pháo tự hành Krab 155mm được thiết kế và chế tạo bởi HSW với nguyên mẫu đầu tiên được giới thiệu vào năm 2001. Tuy nhiên, Krab không hoàn toàn do HSW chế tạo tất cả mà nó là sự lai ghép nhiều hệ thống pháo khác nhau từ nước khác. Nguồn ảnh: Defence blog Theo đó hệ thống tháp pháo bao gồm cả pháo 155mm của Krab được lấy từ mẫu pháo tự hành AS-90M Braveheart của Anh, trong khi đó khung gầm lại là của pháo tự hành K-9 Hàn Quốc và chỉ có trang thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực "Topaz" là do Ba Lan tự phát triển. Nguồn ảnh: livejournal.com Tuy nhiên, xét về tổng thể Krab vẫn được đánh giá là một mẫu pháo tự hành tốt và việc sử dụng các bộ phận do nhiều quốc gia khác nhau chế tạo chỉ có một mục đích duy nhất là giúp nó trở nên hoàn thiện hơn. Nguồn ảnh: Army Recognition Như đã nói ở trên vũ khí chính của Krab là pháo 155mm do BAE System chế tạo có thiết kế tương tự pháo AS-90, và để tăng khả năng cơ động tháp pháo của Krab có khả năng xoay 360º với góc nâng hạ từ -3.5 ° đến + 70º. Nó hoàn toàn có khả năng bắn được hầu hết các loại đạn pháo 155mm của NATO kể cả đạn dẫn đường thông minh. Nguồn ảnh: YouTube Krab có trọng lượng hơn 52 tấn và được trang bị một động cơ diesel MTU MT 881 Ka-500 với hệ thống làm mát bằng nước với công suất hoạt động khoảng 1.000 mã lực tương tự như K-9 của Hàn Quốc. Tốc độ di chuyển tối đa của mẫu pháo này là 67km/h với tầm hoạt động có thể đạt 650km. Nguồn ảnh: doppeladler.com Tầm bắn của Krab là từ 7-40km, do được trang bị hệ thống nạp đạn tự động nên tốc độ bắn của khẩu pháo này khá nhanh khoảng 3 phát trong vòng 10 giây và thấp nhất cũng ở mức 2 phát/phút. Cơ số đạn Krab có thể mang theo tối đa là 40 viên cùng 48 liều phóng. Nguồn ảnh: skyscrapercity.com

