Khó đỡ cách ngụy trang của lính Liên Xô thời CTTG 2

Những bộ trang phục ngụy trang mùa đông bằng vải màu trắng như thế này thực chất không được phân phát phổ biến cho các đơn vị Hồng Quân Liên Xô trong CTTG 2 ngoại trừ một vài Quân đoàn đến từ vùng Viễn Đông. Tuy nhiên những người lính Hồng Quân lại nghĩ ra đủ cách để có được bộ đồ ngụy trang "rẻ và hiệu quả" này. Nguồn ảnh: Strategy. Cách thức đơn giản nhất để tự "chế" một bộ đồ ngụy trang màu trắng đó là sử dụng các tấm vải dù được sử dụng làm dù thả đồ tiếp thế, tuy không có màu trắng tinh nhưng những tấm vải này ít nhất cũng có màu sáng, ít gây chú ý trên tuyết hơn so với những bộ quân phục tối màu của bộ binh Liên Xô khi đó. Nguồn ảnh: Remember. Nếu không có vải để làm đồ ngụy trang, những người lính chỉ còn cách bôi tuyết lên người lình, ở thời tiết âm độ C tuyết sẽ rất lâu tan và bám trên quần áo cả ngày giúp người lính bớt nổi bật giữa chiến trường, tuy nhiên khi tuyết tan thành nước ngấm vào quần áo có thể sẽ khiến người lính cảm lạnh. Nguồn ảnh: Historyimg. Những bộ quần áo trắng ngụy trang thường được cắt rất rộng, giúp người lính có thể thoải mái mặc nhiều quần áo dày phía bên trong mà không sợ chật vừa giúp người lính dễ cởi ra mặc vào, thậm chí nếu may đủ rộng người lính còn có thể đeo ba lô và nhiều loại dụng cụ vào bên trong lớp áo ngụy trang mà không sợ vướng víu gì. Nguồn ảnh: Imgrum. Ngoài quần áo, súng cũng là thứ thường được quấn vải trắng để ngụy trang, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất người lính có thể bôi một lớp vôi trắng lên khẩu súng trường của mình để che đi màu đen thường thấy của vũ khí có thể bị địch nhìn ra trên nền tuyết trắng từ khoảng cách hàng trăm mét. Nguồn ảnh: Theatlantic. Một thứ trang phục khác cũng được nhiều người lính Hồng Quân sử dụng trong khi chiến đấu dưới điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Nga đó chính là mặt nạ. Mặt nạ có thể được làm bằng một tấm vải len hoặc đơn giản chỉ là một tấm vỏ cây có khoét hai mắt, tấm mặt nạ này có tác dụng che chắn gió, giúp người lình không bị rát mặt khi hành quân hoặc chiến đấu dưới điều kiện gió mạnh. Nguồn ảnh: Military. Không chỉ các binh lính, những loại vũ khí, khí tài cung cấp hỏa lực mạnh cũng cần được ngụy trang kín đáo để tráng tối đa khả năng bị đối phương phát hiện trong khi giao tranh. Nguồn ảnh: Wiki. Nhất là những trận địa pháo, trận địa cối, không những phải sơn màu ngụy trang cho các khí tài này mà còn phải căng lên phía trên một lớp vải màn màu trắng để tránh sự phát hiện của các máy bay do thám đối phương, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trận địa hỏa lực mạnh vì đây thường là mục tiêu được lực lượng do thám của đối phương truy tìm ráo riết nhất. Nguồn ảnh: Geek. Những xe tăng cũng không phải là ngoại lệ, dù di chuyển liên tục và dễ bị phát hiện hơn so với những trận địa pháo, trận địa cối được ngụy trang kín đáo, tuy nhiên việc xe tăng sơn màu trắng sẽ giúp nó dễ ngụy trang hơn trong những khoảng thời gian nhập nhoạng nửa tối nửa sáng như khi bình minh hoặc hoàng hôn, giúp tăng tính bất ngờ khi tấn công và phòng thủ cho lực lượng này. Nguồn ảnh: Pinterest.

