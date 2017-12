Khiếp đảm băng đạn giúp AK-47 chống được chiến thuật biển người

Loại siêu băng đại cho súng trường tấn công AK-47 này thực chất được chế tạo bằng cách nối nhiều hộp tiếp đạn tiêu chuẩn loại 30 viên lại với nhau để tạo ra hộp tiếp đạn có khả năng chứa tới 90 viên. Nguồn ảnh: Forgoten. Dù có hình dáng khá kỳ dị nhưng khi gắn vào súng, độ cong của hộp tiếp đạn 90 viên này khiến cho khẩu súng không cồng kềnh hơn nhiều so với tưởng tưởng. Nguồn ảnh: Forgoten. Xạ thủ vẫn có thể tác chiến với càng súng AK-47 một cách khá dễ dàng. Trên thực tế, hộp tiếp đạn loại này chỉ sẽ khiến xạ thủ khó khăn hơn ở tư thế nằm bắn theo cách thông thường. Nguồn ảnh: Forgoten. Với số lượng đạn lên tới 90 viên, hộp tiếp đạn loại này cần có hệ thống lò xo đẩy theo kiểu mới, có độ giãn và độ co lớn hơn nhiều so với các loại lò xo dùng trong các hộp tiếp đạn thông thường loại 30 viên. Nguồn ảnh: Forgoten. Tốc độ bắn của khẩu AK-47 sẽ được cải tiến rõ rệt khi sử dụng loại hộp tiếp đạn này, xạ thủ có thể có tốc độ bắn nhanh hơn nhiều lần với mật độ hỏa lực dày đặc hơn hẳn so với việc sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên truyền thống. Nguồn ảnh: Forgoten. Loại hộp tiếp đạn này không xuất hiện nhiều trên thị trường, chủ yếu được các nhà sưu tập súng tự "độ" và chế lại từ những hộp tiếp đạn AK-47 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định rằng Liên Xô đã từng có những mẫu hộp tiếp đạn tương tự. Nguồn ảnh: Forgoten. Ngoài trọng lượng nặng hơn gấp ba lần, chiều dài dài hơn gấp ba lần, hộp tiếp đạn 90 viên này còn có thao tác tháo lắp khá khó khăn do nó có độ cong lớn, rất cồng kềnh khi tháo lắp với khẩu AK-47. Nguồn ảnh: Forgoten. Trên thị trường vũ khí thế giới nhất là tại Mỹ có rất nhiều loại hộp tiếp đạn cho súng AK-47 có thiết kế cực dị, phần lớn trong số đó được sản xuất với số lượng hạn chế tại các công ty sản xuất vũ khí của Trung Quốc và được bán ra nước ngoài cho các nhà sưu tầm. Nguồn ảnh: Guns. Hộp tiếp đạn 120 viên cho súng trường tấn công AK-47. Nguồn ảnh: Armlist. Những loại hộp tiếp đạn kiểu này dù cung cấp nhiều tác dụng cải tiến rõ rệt so với hộp tiếp đạn thông thường, tuy nhiên những nhược điểm mà chúng mang lại là quá lớn. Trên thực tế, nếu cần nhiều đạn hơn, xạ thủ có thể sử dụng hộp tiếp đạn trống hình tròn với khả năng nạp tới 70 viên. Nguồn ảnh: Armlist. Mời độc giả xem Video: Súng trường tấn công AK-47 sử dụng kèm hộp tiếp đạn ngoại cỡ.

Loại siêu băng đại cho súng trường tấn công AK-47 này thực chất được chế tạo bằng cách nối nhiều hộp tiếp đạn tiêu chuẩn loại 30 viên lại với nhau để tạo ra hộp tiếp đạn có khả năng chứa tới 90 viên. Nguồn ảnh: Forgoten. Dù có hình dáng khá kỳ dị nhưng khi gắn vào súng, độ cong của hộp tiếp đạn 90 viên này khiến cho khẩu súng không cồng kềnh hơn nhiều so với tưởng tưởng. Nguồn ảnh: Forgoten. Xạ thủ vẫn có thể tác chiến với càng súng AK-47 một cách khá dễ dàng. Trên thực tế, hộp tiếp đạn loại này chỉ sẽ khiến xạ thủ khó khăn hơn ở tư thế nằm bắn theo cách thông thường. Nguồn ảnh: Forgoten. Với số lượng đạn lên tới 90 viên, hộp tiếp đạn loại này cần có hệ thống lò xo đẩy theo kiểu mới, có độ giãn và độ co lớn hơn nhiều so với các loại lò xo dùng trong các hộp tiếp đạn thông thường loại 30 viên. Nguồn ảnh: Forgoten. Tốc độ bắn của khẩu AK-47 sẽ được cải tiến rõ rệt khi sử dụng loại hộp tiếp đạn này, xạ thủ có thể có tốc độ bắn nhanh hơn nhiều lần với mật độ hỏa lực dày đặc hơn hẳn so với việc sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên truyền thống. Nguồn ảnh: Forgoten. Loại hộp tiếp đạn này không xuất hiện nhiều trên thị trường, chủ yếu được các nhà sưu tập súng tự "độ" và chế lại từ những hộp tiếp đạn AK-47 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định rằng Liên Xô đã từng có những mẫu hộp tiếp đạn tương tự. Nguồn ảnh: Forgoten. Ngoài trọng lượng nặng hơn gấp ba lần, chiều dài dài hơn gấp ba lần, hộp tiếp đạn 90 viên này còn có thao tác tháo lắp khá khó khăn do nó có độ cong lớn, rất cồng kềnh khi tháo lắp với khẩu AK-47. Nguồn ảnh: Forgoten. Trên thị trường vũ khí thế giới nhất là tại Mỹ có rất nhiều loại hộp tiếp đạn cho súng AK-47 có thiết kế cực dị, phần lớn trong số đó được sản xuất với số lượng hạn chế tại các công ty sản xuất vũ khí của Trung Quốc và được bán ra nước ngoài cho các nhà sưu tầm. Nguồn ảnh: Guns. Hộp tiếp đạn 120 viên cho súng trường tấn công AK-47. Nguồn ảnh: Armlist. Những loại hộp tiếp đạn kiểu này dù cung cấp nhiều tác dụng cải tiến rõ rệt so với hộp tiếp đạn thông thường, tuy nhiên những nhược điểm mà chúng mang lại là quá lớn. Trên thực tế, nếu cần nhiều đạn hơn, xạ thủ có thể sử dụng hộp tiếp đạn trống hình tròn với khả năng nạp tới 70 viên. Nguồn ảnh: Armlist. Mời độc giả xem Video: Súng trường tấn công AK-47 sử dụng kèm hộp tiếp đạn ngoại cỡ.