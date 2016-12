Khiếp: 12 tháng, Nga "tiễn đưa" 35.000 tay súng ở Syria

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp hội đồng quân sự mở rộng của Nga cho hay, lực lượng Không quân Nga sau hơn 1 năm tham gia các chiến dịch quân sự chống khủng bố ở Syria đã loại khỏi vòng chiến ít nhất 35.000 tay súng. Nguồn ảnh: Russia Insider. Trong đó, Không quân Nga đã thực hiện 18.800 phi vụ xuất kích, 71.000 lần không kích vào các cơ sở hạng tầng thuộc các nhóm khủng bố. Kết quả là Nga đã phá hủy 725 trại huấn luyện của phiến quân, xóa sổ 400 nhà máy, công xưởng sản xuất đạn dược, tiêu diệt hoàn toàn 1.500 phương tiện cơ giới và loại khỏi vòng chiến 204 chỉ huy chiến trường của phiến quân. Nguồn ảnh: Asia News. Với các con số được nêu trên Nga hiện là nước có thành tích quân sự ấn tượng nhất trong các nước tham gia vào liên minh chống lại phiến quân IS và nhóm khủng bố hoạt động tại Syria. Và nhờ có Moscow cục diện chiến trường Syria đã hoàn toàn thay đổi sau hơn 5 năm giao tranh đẫm máu. Nguồn ảnh: jamestown.org. Nga chính thức can thiệp quân sự tại Syria vào ngày 30/9/2015 theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad với mục tiêu chính là hỗ trợ Quân đội chính phủ Syria và lực lượng đồng minh đánh bại các nhóm khủng bố cực đoan và phiến quân IS đang hoành hành tại quốc gia Trung Đông này. Nguồn ảnh: Wikipedia. Với mục tiêu như trên Nga hầu như chỉ sử dụng không quân để hổ trợ cho Quân đội chính phủ Syria. Dĩ nhiên các dòng chiến đấu cơ của Nga có cơ hội thể hiện khả năng của mình nhất là các dòng chiến đấu cơ tấn công mặt đất như cường kích Su-25, tiêm kích bom Su-24 hay tiêm kích bom Su-34. Nguồn ảnh: Sputnik News. Trong giai đoạn đầu khi tham chiến Không quân Nga triển khai khoảng 12 chiếc Su-24, 12 chiếc Su-25 và 6 chiếc Su-34 tất cả chúng đều được triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim. Từ đó các căn cứ quân sự của Nga bắt đầu xuất hiện trên khắp Syria nhất là tại các khu vực chiến lược. Nguồn ảnh: Al-Masdar News. Trong số chiến đấu cơ tấn công mặt đất trên Su-34 được đánh giá là hiện đại nhất không chỉ riêng ở Nga mà cả trên thế giới, nó có khả năng mang theo 12 tấn vũ khí các loại với 12 giá treo vũ khí. Trong đó có thể kể tới các dòng tên lửa tấn công mặt đất như Kh-29, Kh-38 hay Kh-59. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga. Chưa dùng lại đó Không quân Nga còn lần đầu tiên triển khai các phi đội máy bay ném bom chiến lược tham gia một chiến dịch quân sự kể từ sau Chiến tranh Lạnh và lần này có sự góp mặt của những cái tên đình đám nhất như Tu-95, Tu-22M3 và Tu-160. Không chỉ triển khai bom các máy bay ném bom này còn triển khai cả tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria. Nguồn ảnh: The Aviationist. Nếu như các dòng chiến đấu cơ tham chiến ở tầm cao thì ở tầm thấp Không quân Nga lại sử dụng các dòng trực thăng tấn công hiện đại nhất của mình như Mi-28, Mi-24P và Ka-52. Tất cả chúng đều là lực lượng hổ trợ trên không tốt nhất từ trước tới nay đối với lực lượng bộ binh Syria kể từ khi chiến tranh nổ ra. Nguồn ảnh: The Epoch Times. Đối với phiến quân IS, những chiếc Mi-24P của Không quân Nga được xem là cơn ác mộng trên không khi chúng bị đẩy ra khỏi thành phố cổ Palmyra. Dù đã lỗi thời nhưng dưới khả năng điều khiển của phi công Nga Mi-24P trở thành thứ vũ khí lợi hại hơn bao giờ hết, bản thân trang bị của nó cũng không hề tệ khi có thể mang theo 1.5 tấn vũ khí các loại dành cho đối đất chủ yếu là rocket phóng loạt S-8 80mm, pháo tự động 23mm GSh-23 và tên lửa chống tăng dẫn đường 9K114 Shturm. Nguồn ảnh: Business Insider. Loại vũ khí cuối cùng giúp Nga tiêu diệt nhiều thủ lĩnh phiến quân tại Syria chính là tên lửa hành trình Kalibr được triển từ các tàu chiến của Hải quân Nga tại Biển Caspian nằm các Syria hàng ngàn km. Việc Nga lần đầu tiên triển khai Kalibr tấn công một mục tiêu thực tế đã chứng minh được khả năng thực sự của Hải quân Nga sau khi trải qua quá trình hiện đại hóa. Nguồn ảnh: TASS. Biến thể Kalibr được Nga triển khai tại Syria là 3M14T được phóng đi từ các tàu chiến thuộc Hạm đội Caspian. Nó có chiều dài cơ bản 8.9m được trang bị đầu đạn nặng 450kg và có tầm bắn từ 1,500-2,500km với tốc độ hành trình bay cận âm khoảng 0.8 Mach. Nguồn ảnh: liveuamap.com.

