Khám phá thiết giáp hạm Mỹ duy nhất còn hoạt động

Như một phần của Trân Châu Cảng, USS Missouri (BB-63) được xem là một trong những bảo tàng quân sự nổi lớn nhất của Hải quân Mỹ, mọi chi tiết của con tàu này vẫn được giữ nguyên như khi nó còn hoạt động. Và khi đã đến Trân Châu Cảng chắc chắn bạn phải ghé thăm USS Missouri - thiết giáp hạm cuối cùng còn hoạt động của nước Mỹ. Nguồn ảnh: navysite.de. USS Missouri là một trong bốn thiết giáp hạm lớp Iowa của Hải quân Mỹ, nó được đặt tên theo tên tiểu bang Missouri nhằm tôn vinh tiểu bang này. Đây cũng là thiết giáp hạm cuối cùng được Hải quân Mỹ chế tạo trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, bên cạnh đó tàu chiến này còn là nơi diễn ra buổi lễ ký kết văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đế quốc Nhật Bản trước quân Đồng Minh, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: navysite.de. Với vai trò lịch sử to lớn của mình sau khi ngưng hoạt động vào năm 1992 còn tàu này được cải tạo lại thành một viện bảo tàng quân sự trên biển và đi vào hoạt động chính thức từ đầu năm 1999 cho đến tận ngày nay. Tính tới thời điểm hiện tại USS Missouri đã phục vụ được 72 năm và tham gia hầu hết các cuộc chiến có sự hiện của Hải quân Mỹ từ năm 1944-1990. Nguồn ảnh: navysite.de. Thiết giáp hạm USS Missouri được khởi động vào tháng 1/1941 tại xưởng đòng tàu hải quân New York với kinh phí được phân bổ hơn 100 triệu USD (tính theo giá trị quy đổi vào năm 1940 khi nó được đặt mua). Và đúng ba năm sau đó vào đầu năm 1944 con tàu được hạ thủy. Nguồn ảnh: navysite.de. Tháng 6/1944, USS Missouri chính thức được bàn giao cho Hải quân Mỹ, sau khi chạy thử nghiệm ngoài khơi New York và diễn tập tác chiến trên biển tại vịnh Chesapeake con tàu này tiếp tục cuộc hành trình của mình qua kênh đào Panama vào tháng 11/1944 để tiến ra Thái Bình Dương hội quân với hạm đội tàu chiến của Mỹ đang đóng tại Trân Châu Cảng vào cuối tháng 12/1944. Nguồn ảnh: navysite.de. Lượng giãn nước tối đa tiêu chuẩn của USS Missouri là 45.000 tấn và có thể lên tới 52.000 tấn trong thời chiến, chiều dài tối đa của nó là 271m và có chiều cao cấu trúc thượng tầng lên tới 33m. Trong CTTG 2, USS Missouri là một trong những tàu chiến lớn nhất của Mỹ, tuy nhiên nó vẫn còn thua xa thiết giáp hạm Yamato của Nhật Bản. Nguồn ảnh: navysite.de. Và với kích thước khổng lồ, USS Missouri cũng mang theo trên mình khối vũ khí đồ sộ với ba tháp pháo 406mm Mark 7 mỗi tháp pháo được trang bị tới ba nòng, với hai cụm tháp pháo ở phía trước thân tàu và một ở sau thân, cùng với đó là 10 tháp pháo nòng đôi 127mm Mark 12 được bố trí dọc hai bên thân tàu. Nguồn ảnh: navysite.de. Từ năm 1980, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến mới trên biển kho vũ khí của USS Missouri cũng được nâng cấp với việc trang bị thêm các tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk với ít nhất 32 đơn vị, tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon và bốn hệ thống vũ khí đánh chặn tầm gần Phalanx CIWS thay thế cho các mẫu pháo phòng không Bofors 40 và Oerlikon 20 kiểu cũ. Nguồn ảnh: navysite.de. Để vận hành con tàu này cũng cần tới số lượng thủy thủ đoàn “khủng” với hơn 2.700 thủy thủ và sĩ quan làm việc trên tàu trong giai đoạn trước năm 1980 và sau 1980 khi USS Missouri được hiện đại hóa con số này giảm xuống chỉ còn 1.800 người nhờ vào việc tự động hóa hầu hết các hệ thống vận hành trên thiết giáp hạm này. Nguồn ảnh: navysite.de. Nếu trong CTTG 2, USS Missouri được sử dụng để đối đầu với Nhật Bản thì trong Chiến tranh Lạnh nó lại là biểu tượng sức mạnh quân sự trên biển của Mỹ trước Liên Xô. Và theo thời gian vai trò của những thiết giáp hạm như USS Missouri dần trở nên mờ nhạt với sự xuất hiện của các tàu khu trục hạm mang tên lửa hiện đại và cơ động hơn gấp nhiều lần. Nguồn ảnh: navysite.de. Cuộc chiến cuối cùng có sự tham gia của USS Missouri là Chiến tranh Vùng Vịnh, tuy nhiên mở màn cho sự xuất hiện của thiết giáp hạm này không phải là những khẩu siêu pháo 406mm mà lại là tên lửa hành trình Tomahawk với hơn 27 đơn vị được triển khai. Và trong khoảng thời gian sau đó nó cũng đã bắn ít nhất 300 quả đạn pháo 406mm vào các vị trí của Quân đội Cộng hòa Iraq đang chiếm đóng Kuwait. Nguồn ảnh: navysite.de. Trong ảnh là một lối hành lang bên trong USS Missouri, không gian bên trong con tàu khá rộng ngay cả với các lối đi nội bộ như thế này. Nguồn ảnh: navysite.de. Còn đây là giường ngủ của các thủy thủ phục vụ trên USS Missouri nó có không gian khá hạn chế và có thể được sử dụng luân phiên giữa các ca trực. Nguồn ảnh: navysite.de. Một góc văn phòng hành chính trên USS Missouri nội thất bên trong con tàu vẫn được giữa nguyên kể từ khi nó ngưng hoạt động từ năm 1992 cho tới nay. Về cơ bản USS Missouri gần như là một thành phố nổi trên biển và bạn có thể kiếm mọi thứ cần thiết trên nó. Nguồn ảnh: navysite.de. Một phần khu nhà ăn trên USS Missouri phục vụ cho gần 2.000 nhân viên làm việc trên con tàu này và nó hoạt động gần như liên tục 24/24. Nguồn ảnh: navysite.de. Cận cảnh tháp pháo 406mm phía sau thân tàu của USS Missouri, trọng lượng tính riêng của mỗi nòng pháo 406mm trên USS Missouri là hơn 121 tấn và dài tới gần 21m. Tốc độ bắn tối đa của nó có thể đạt là 2 phát/phút với tầm bắn hiệu quả lên đến 38km. Nguồn ảnh: navysite.de. Trong suốt lịch sử phục vụ trong Hải quân Mỹ của mình USS Missouri nhận được 11 ngôi sao chiến đấu và số huân chương trên có được là từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Vùng Vịnh. Nguồn ảnh: navysite.de. Hình ảnh vị trí triển khai của các tên lửa tấn công Tomahawk và Harpoon trên USS Missouri, các bệ phóng tên lửa và hầm phóng tên lửa thẳng đứng được bố trí phía sau thân tàu gần tháp pháo 406mm số 3. Nguồn ảnh: navysite.de. Trong khi đó hệ thống vũ khí phía trước của USS Missouri chủ yếu vẫn là hai tháp pháo 406mm số 1 và số 2. Trước khi được nâng cấp phía trước thân tàu còn được trang bị 3 tháp pháo phòng không Bofors 40mm. Nguồn ảnh: navysite.de. Cận cảnh toàn bộ đài chỉ huy của USS Missouri khi nhìn từ bên ngoài, cấu trúc thượng tầng của con tàu này hầu như vẫn được giữ nguyên từ năm 1944 cho tới nay. Nguồn ảnh: navysite.de. Toàn cảnh thiết giáp hạm USS Missouri khi nhìn từ trên cao trông nó giống như một hòn đảo nổi trên biển và thứ khiến nó trở nên dễ được nhận biết có lẽ hệ thống pháo tháp 406mm độc nhất vô nhị của mình. Nguồn ảnh: navysite.de.

