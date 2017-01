Khám phá mẫu xe jeep số một của Quân đội Hàn Quốc

K151/K351 là xe Jeep chở quân được bọc giáp nhẹ có khả năng mang lắp đặt vũ khí yểm trợ bộ binh, xe có khả năng chở tốt đa 8 người (tính cả lái xe) cùng đầy đủ trang thiết bị vũ khí. Nguồn ảnh: Chosun. Được nghiên cứu từ năm 2008 và sản xuất hàng loạt từ 2012 bởi hãng KIA motor, Quân đội Hàn Quốc đã yêu cầu một mẫu xe chở quân cơ động, có khả năng bọc thép chống lại hỏa lực từ vũ khí cá nhân đối phương và K151/K351 đã xuất sắc đạt được các yêu cầu trên, xe còn có khả năng sốt sót trước các loại mìn bộ binh cỡ nhỏ. Nguồn ảnh: 21stcenturyasia. Tùy theo từng phiên bản khác nhau mà phía thùng sau xe có thể thay đổi tùy theo mục đích sử dụng. Xe có khả năng lội nước sâu 140 cm, di chuyển với vận tốc tối đa 80 km/h ở đường bằng và tùy biến các mô-đun vũ khí trên nóc xe. Nguồn ảnh: Spacebattle. Phổ biến nhất trong Quân đội Hàn Quốc là phiên bản có súng máy nóc kèm theo các ống phục lựu đạn khói giúp xe có khả năng lẩn trốn trước sự truy kích của không quân đối phương. Nguồn ảnh: 21stcenturyasia. Được thiết kế bởi KIA motor, xe còn có phiên bản dân sự có cùng khả năng bọc thép có bản nhất, chỉ loại bỏ đi tính năng gắn mô-đun chiến đấu trên nóc. Phiên bản này thường được dành cho các cá nhân hoặc các công ty dịch vụ an ninh. Nguồn ảnh: Armyreconition. Khả năng vượt địa hình của K151/K351 được đánh giá ở mức trung bình do tự trọng của xe khá lớn và kết cấu xe chia tải trọng không đều dẫn đến việc xe dễ bị xa lầy ở những đoạn đường đất, cát. Tuy nhiên, bù lại nó có khả năng cơ động trên đường bằng khá lớn, dễ sửa chữa và có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, thậm chí có thể biến thành một trạm xá di động trên chiến trường. Nguồn ảnh: KIAmotor. K151/K351 gắn mô-đun súng máy tự động trên nóc xe, việc sử dụng thiết kế mô-đun cho thùng sau và nóc xe giúp một chiếc K151/K351 có thể có nhiều mục đích sử dụng khác nhau tùy thuộc vào từng nhiệm vụ. Nguồn ảnh: 21stcenturyasia. Hiện các lực lượng Bộ binh Hàn Quốc đang tiến hành trang bị đại trà các mẫu K151/K351 cho các đơn vị của mình, đây được coi là mẫu Humvee của Hàn Quốc dù rằng nó còn chứa khá nhiều nhược điểm so với phiên bản Humvee của Mỹ. Nguồn ảnh: Youtube.

