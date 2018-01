Khám phá khẩu súng máy nhẹ như khẩu súng trường tấn công

Được thiết kế từ năm 2003 bởi Mỹ, LSAT bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ đầu năm 2010 và trở thành một trong những khẩu súng máy nhẹ nhất trong lịch sử. Nguồn ảnh: Wiki. Có trọng lượng chỉ 4,45 kg (chưa nạp đạn, đã bao gồm kính ngắm x4), khẩu súng máy này có trọng lượng chỉ nhẹ ngang một khẩu súng trường tấn công thông thường hiện nay. Nguồn ảnh: Wiki. Để tối ưu hóa trọng lượng nhẹ cho khẩu súng, cỡ đạn được sử dụng là loại 5,56x45mm. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng khẳng định trong tương lai sẽ thiết kế súng máy LSAT với cỡ đạn 7,62mm nhưng điều đó sẽ dẫn tới việc súng nặng lên nhiều so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Wiki. Tốc độ bắn của súng máy hạng nhẹ LSAT vào khoảng 650 viên mỗi phút. Đây là tốc độ trung bình, không quá nhanh và thậm chí còn có phần chậm hơn cả các loại súng trường tấn công dòng AK hiện nay. Nguồn ảnh: Picture. Tuy nhiên, do có nòng súng dài tới 418 mm nên gia tốc đầu đạn của LSAT lên tới 920 mét/giây. Điều này đồng nghĩa với việc tầm bắn của nó có thể lên tới 1000 mét. Kết hợp với kính ngắm phóng đại 4 lần, khẩu LSAT có thể bắn chính xác mục tiêu từ khoảng cách hàng koilomets. Nguồn ảnh: Lsat. LSAT sử dụng tiếp đạn theo dạng dây, nghĩa là dây càng dài đạn bắn ra được càng nhiều. Hộp đựng tiêu chuẩn của LSAT cũng có khả năng trữ tới 150 viên đạn. Nguồn ảnh: Guns. So với SAW - khẩu súng máy tiêu chuẩn của nhiều lực lượng Quân đội trên thế giới hiện nay, LSAT nhẹ hơn 40% kể cả khi có đạn hay không đạn. Thay đổi nhỏ này sẽ có tác động rất lớn tới người lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: Gear. Một điểm đặc biệt nữa ở LSAT đó chính là nó có khả năng thay nòng súng trong lúc sử dụng. Có nghĩa là xạ thủ có thể bắn liên tục hàng nghìn viên đạn mà không sợ nòng súng quá nóng dẫn tới việc hiệu suất của súng bị giảm đi. Nguồn ảnh: Fog. Trong tương lai, rất có thể LSAT sẽ trở thành một khẩu súng máy tiêu chuẩn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên hiện tại, LSAT vẫn chưa được phổ biến lắm, chỉ mới xuất hiện trong một vài lực lượng đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Firearm.

Mời độc giả xem Video: Theo dõi binh lính Mỹ bắn thử súng máy hạng nhẹ LSAT.

Được thiết kế từ năm 2003 bởi Mỹ, LSAT bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ đầu năm 2010 và trở thành một trong những khẩu súng máy nhẹ nhất trong lịch sử. Nguồn ảnh: Wiki. Có trọng lượng chỉ 4,45 kg (chưa nạp đạn, đã bao gồm kính ngắm x4), khẩu súng máy này có trọng lượng chỉ nhẹ ngang một khẩu súng trường tấn công thông thường hiện nay. Nguồn ảnh: Wiki. Để tối ưu hóa trọng lượng nhẹ cho khẩu súng, cỡ đạn được sử dụng là loại 5,56x45mm. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng khẳng định trong tương lai sẽ thiết kế súng máy LSAT với cỡ đạn 7,62mm nhưng điều đó sẽ dẫn tới việc súng nặng lên nhiều so với phiên bản gốc. Nguồn ảnh: Wiki. Tốc độ bắn của súng máy hạng nhẹ LSAT vào khoảng 650 viên mỗi phút. Đây là tốc độ trung bình, không quá nhanh và thậm chí còn có phần chậm hơn cả các loại súng trường tấn công dòng AK hiện nay. Nguồn ảnh: Picture. Tuy nhiên, do có nòng súng dài tới 418 mm nên gia tốc đầu đạn của LSAT lên tới 920 mét/giây. Điều này đồng nghĩa với việc tầm bắn của nó có thể lên tới 1000 mét. Kết hợp với kính ngắm phóng đại 4 lần, khẩu LSAT có thể bắn chính xác mục tiêu từ khoảng cách hàng koilomets. Nguồn ảnh: Lsat. LSAT sử dụng tiếp đạn theo dạng dây, nghĩa là dây càng dài đạn bắn ra được càng nhiều. Hộp đựng tiêu chuẩn của LSAT cũng có khả năng trữ tới 150 viên đạn. Nguồn ảnh: Guns. So với SAW - khẩu súng máy tiêu chuẩn của nhiều lực lượng Quân đội trên thế giới hiện nay, LSAT nhẹ hơn 40% kể cả khi có đạn hay không đạn. Thay đổi nhỏ này sẽ có tác động rất lớn tới người lính trên chiến trường. Nguồn ảnh: Gear. Một điểm đặc biệt nữa ở LSAT đó chính là nó có khả năng thay nòng súng trong lúc sử dụng. Có nghĩa là xạ thủ có thể bắn liên tục hàng nghìn viên đạn mà không sợ nòng súng quá nóng dẫn tới việc hiệu suất của súng bị giảm đi. Nguồn ảnh: Fog. Trong tương lai, rất có thể LSAT sẽ trở thành một khẩu súng máy tiêu chuẩn cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên hiện tại, LSAT vẫn chưa được phổ biến lắm, chỉ mới xuất hiện trong một vài lực lượng đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Firearm.

Mời độc giả xem Video: Theo dõi binh lính Mỹ bắn thử súng máy hạng nhẹ LSAT.