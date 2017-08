Iran: Nơi duy nhất F-14 và MiG-29 bay trên cùng bầu trời

Việc cả hai dòng chiến đấu cơ F-14 của Mỹ và MiG-29 của Liên Xô cùng xuất hiện trong biên chế quân đội của một quốc gia cho tới tận ngày nay là điều chưa từng có tiền lệ. Khi chúng được sinh ra để là kẻ thù của nhau, hơn là cùng nhau sát cánh trên cùng một bầu trời. Nguồn ảnh: Sina. Lực lượng không quân duy nhất trên thế giới đó chính là Không quân Hồi giáo Iran. Và trước Cách mạng Hồi giáo, Iran là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông, do đó không có gì khó hiểu khi Mỹ đồng ý bán 79 chiếc chiến đấu cơ F-14 do Tehran trong thập niên 1970. Nguồn ảnh: Sina. Trong số 79 chiếc chiến đấu cơ Tomcat đó, có tới 33 chiếc vẫn còn có khả năng hoạt động tốt dù chúng đã có niên hạn sử dụng lên tới... 43 năm sử dụng. Nguồn ảnh: Sina. Sau khi trở thành một quốc gia Hồi giáo theo đúng nghĩa, lực lượng Không quân Iran lại chuyển sang sử dụng các máy bay MiG-29 do Nga viện trợ. Nguồn ảnh: Sina. Những chiến đấu cơ đánh chặn MiG-29 này được phía Iran sử dụng vào nhiệm vụ đánh chặn các máy bay do thám và cả các máy bay chiến đấu của Mỹ thường xuyên vi phạm không phận Iran sau cách mạng. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng, phía Iran nhận được 25 chiếc chiến đấu cơ MiG-29 từ Nga, chiếc cũ nhất được Iran sử dụng từ năm 1991. Trong số 25 chiếc MiG-29 của Iran thì có tới 18 chiếc là MiG-29A và 6 chiếc MiG-29UB. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, phía Iran cũng tiếp quản luôn 4 chiếc chiến đấu cơ MiG-29 bay từ Iraq sang Iran "tị nạn" trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất xảy ra vào năm 1991. Nguồn ảnh: Sina. Việc có thêm 4 chiếc MiG-29 từ phía Iraq được "xung công quỹ" vào lực lượng Không quân Hồi giáo Iran khiến cho số lượng máy bay MiG-29 trong biên chế lực lượng này trở nên khá mù mờ, tuy nhiên nhiều nguồn tin khẳng định rằng phía Iran hiện đang có khoảng 25 chiến đấu cơ MiG-29 đang hoạt động tốt vì chúng vẫn có tuổi đời khá thấp, mới chỉ khoảng 26 năm cho chiếc cũ nhất. Nguồn ảnh: Sina. Khác với các chiến đấu cơ MiG-29 được mua từ Nga với hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ, các chiến đấu cơ F-14 của Iran hoàn toàn không nhận được bất cứ sự hỗ trợ kỹ thuật nào từ phía Mỹ. Vậy mà các chiến đấu cơ này vẫn chạy tốt tới tận ngày nay dù số lượng giảm đi tới hơn một nửa. Nguồn ảnh: Sina. Nhiều nguồn tin cho rằng phía Iran đã từng đưa các chiến đấu cơ F-14 của mình sang Liên Xô để được phía Liên Xô lên chương trình bảo dưỡng riêng biệt, thậm chí là sản xuất hộ phụ tùng thay thế cho dòng chiến đấu cơ Mỹ này. Nếu điều này là sự thật, sự tồn tại song song giữa hai dòng chiến đấu cơ nổi tiếng một thời của Mỹ và Liên Xô trong lực lượng Không quân Hồi giáo Iran sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian dài nữa. Nguồn ảnh: Sina.

