Indonesia xuất khẩu được bao nhiêu vũ khí ra thế giới?

Theo số liệu được Indexmundi thống kê vào năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Indonesia đã lên tới 94 triệu USD, trong đó bao gồm xuất khẩu các loại vũ khí quốc phòng từ máy bay cho tới súng trường. Thậm chí quốc gia này còn xuất khẩu rất nhiều đạn dược cho Mỹ. Nguồn ảnh: Airliner. Một vài sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Indonesia có thể kể đến như loại máy bay vận tải quân sự CN-235-220. Đây là loại máy bay vận tải do Indonesia tự nghiên cứu và chế tạo, bắt đầu xuất khẩu lần đầu tiên vào năm 1999. Nguồn ảnh: Airplane. Tới nay, loại máy bay vận tải CN-235 của Indonesia đã được xuất khẩu tới rất nhiều quốc gia như Brunei, Burkina Faso, Pakistan, Philippine, Senegal hay thậm chí là Hàn Quốc. Khác với nhiều quốc gia xuất khẩu vũ khí khác trên thế giới, thị trường mà Indonesia nhắm vào là các quốc gia nhỏ, đang phát triển. Nguồn ảnh: Airliners. Ngoài việc xuất khẩu loại máy bay này, phía Indonesia cũng "bao" luôn cả dịch vụ đào tạo phi công và kèm theo đó là các phương tiện như buồng lái mô phỏng chuyên dụng để huấn luyện phi công CN-235 cũng được Indonesia xuất khẩu. Nguồn ảnh: Pakistanpk. Thái Lan cũng nhập khẩu một loại máy bay do Indonesia sản xuất, đó là loại máy bay CN-212-400. Đây là loại máy bay vận tải được sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự. Nguồn ảnh: Pakistanpk. Trong năm ngoái cũng có thông tin Indonesia đang sản xuất những chiếc NC-212i cho Việt Nam, dành cho nhiệm vụ bay tuần tra trên biển. Đây là biến thể nâng cấp từ CN-212-400. nguồn ảnh: Sputnik. Trong quá khứ, Indonesia cũng đã vượt qua 43 nhà thầu quân sự trên khắp thế giới để giành được quyền cung cấp đầu đạn khói cỡ 70mm cho quân đội Chile. Hợp đồng này thậm chí còn có rất nhiều điều khoản mở để phía Chile có thể nhập khẩu thêm các loại đạn pháo này trong tương lai từ Indonesia. Nguồn ảnh: Pakistanpk. Xe bọc thép chống bạo động được Indonesia xuất khẩu sang Timor Leste. Loại xe này được trang bị vòi rồng với khả năng phụt nước áp xuất mạnh xa tới 70 mét, có khả năng mang theo tối đa 4000 lít nước và có hệ thống tự dập lửa để chống bom xăng. Nguồn ảnh: Pakistanpk. Súng trường tấn công Pindad SS do Indonesia tự nghiên cứu và sản xuất cũng được xuất khẩu sang Thái Lan, Lào và Timor Lester. Nguồn ảnh: Pakistanpk. Xe thiết giáp đặc chủng được Indonesia xuất khẩu sang Srilanka làm phương tiện chiến đấu cho lực lượng đặc nhiệm của nước này. Có thể thấy, tiềm lực xuất khẩu quốc phòng của Indonesia là cực kỳ lớn và thậm chí đang ngày càng được mở rộng thêm. Nguồn ảnh: Pakistanpk. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh quân sự đứng đầu Đông Nam Á của Indonesia.

