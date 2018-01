Huyền thoại T-72B sẵn sàng cho cuộc đua xe tăng năm 2018

Tank Biathlon được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức lần đầu vào năm 2013. Sau 5 năm nó đã trở thành một cuộc đua xe tăng lớn nhất thế giới. Ảnh: Weapon of Russian. Sư đoàn xe tăng 90, quân khu trung tâm, quân đội Nga đang tích cực công tác huấn luyện chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Ảnh: Weapon of Russian. Một chi tiết khá thú vị là Nga chỉ sử dụng xe tăng T-72B3 trong cuộc đua. Các nước tham gia cũng sử dụng các phiên bản T-72 do Liên Xô sản xuất, ngoại trừ Trung Quốc sử dụng Type-96 hay Ấn Độ sử dụng T-90. Ảnh: Weapon of Russian. Các binh sĩ chuyển đạn pháo vào trong khoang chứa để chuẩn bị cho quá trình tập luyện. Các xe tăng phải vượt qua chặng đường dài 6-10 km được tổ chức thành 3 vòng. Ảnh: Weapon of Russian. Vòng đầu tiên, ê kíp chiến đấu phải bắn vào mục tiêu ở cự ly 1.800, 1.700 và 1.500 m. Vòng thứ 2 họ phải sử dụng súng máy đồng trục 7,62 mm để tấn công mục ở cự ly 600-700 m. Ảnh: Weapon of Russian. Vòng 3, họ phải sử dụng súng máy hạng nặng 12,7 mm để tấn công mục tiêu mô phỏng pháo chống tăng, hoặc tên lửa chống tăng ở cự ly 1.200 m. Ảnh: Weapon of Russian. Cứ mỗi lần bắn trượt mục tiêu, họ sẽ bị phạt thêm quãng đường 500 m. Cuộc đua được tổ chức theo thể lệ tính tổng thời gian 3 vòng cộng lại, đội nào có thời gian hoàn thành 3 vòng thi ngắn nhất sẽ giành chức vô địch. Ảnh: Weapon of Russian. Sau 5 lần tổ chức, xe tăng T-72B3 của Nga đều giành chức vô địch. Do đó, các binh sĩ đang tích cực tập luyện để tiếp tục giữ vững danh hiệu này. Ảnh: Weapon of Russian. Các xe tăng trong đơn vị sẽ tập luyện và thi đấu để chọn ra những kíp chiến đấu xuất sắc nhất tham dự cuộc thi. Ảnh: Weapon of Russian. Xe tăng T-72B3 của Quân khu Trung tâm đang vượt chướng ngại vật. Tuyến đường huấn luyện được mô phỏng giống với các vòng thi thực tế tại trường đua. Ảnh: Weapon of Russian. Rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao Nga không sử dụng các xe tăng hiện đại hơn như T-80 hay T-90 để tham gia cuộc đua. Ảnh: Weapon of Russian. Tuy nhiên, việc T-72 liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc đua cho thấy xe tăng này vẫn giữ được hiệu suất chiến đấu tuyệt vời. Ảnh: Weapon of Russian. Ngoài ra, T-72B3 là gói nâng cấp mạnh nhất trong gia đình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Việc nó liên tiếp giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu. Ảnh: Weapon of Russian. Năm 2017, Ấn Độ mang T-90 Bhishma đến dự thi. Tuy nhiên, 2 chiếc T-90 của Ấn Độ mang đến đều gặp sự cố khiến họ bị loại. Ảnh: Weapon of Russian. Nga từng mời Mỹ và một số quốc gia phương Tây tham dự cuộc đua Tank Biathlon nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ảnh: Weapon of Russian. Mời độc giả xem video: Xe tăng Type 96B của Trung Quốc và T-72B3 của Nga tranh tài tại Tank Biathlon. (Nguồn tvzvezda.ru)

Tank Biathlon được Bộ Quốc phòng Nga tổ chức lần đầu vào năm 2013. Sau 5 năm nó đã trở thành một cuộc đua xe tăng lớn nhất thế giới. Ảnh: Weapon of Russian. Sư đoàn xe tăng 90, quân khu trung tâm, quân đội Nga đang tích cực công tác huấn luyện chuẩn bị cho cuộc đua sắp tới. Ảnh: Weapon of Russian. Một chi tiết khá thú vị là Nga chỉ sử dụng xe tăng T-72B3 trong cuộc đua. Các nước tham gia cũng sử dụng các phiên bản T-72 do Liên Xô sản xuất, ngoại trừ Trung Quốc sử dụng Type-96 hay Ấn Độ sử dụng T-90. Ảnh: Weapon of Russian. Các binh sĩ chuyển đạn pháo vào trong khoang chứa để chuẩn bị cho quá trình tập luyện. Các xe tăng phải vượt qua chặng đường dài 6-10 km được tổ chức thành 3 vòng. Ảnh: Weapon of Russian. Vòng đầu tiên, ê kíp chiến đấu phải bắn vào mục tiêu ở cự ly 1.800, 1.700 và 1.500 m. Vòng thứ 2 họ phải sử dụng súng máy đồng trục 7,62 mm để tấn công mục ở cự ly 600-700 m. Ảnh: Weapon of Russian. Vòng 3, họ phải sử dụng súng máy hạng nặng 12,7 mm để tấn công mục tiêu mô phỏng pháo chống tăng, hoặc tên lửa chống tăng ở cự ly 1.200 m. Ảnh: Weapon of Russian. Cứ mỗi lần bắn trượt mục tiêu, họ sẽ bị phạt thêm quãng đường 500 m. Cuộc đua được tổ chức theo thể lệ tính tổng thời gian 3 vòng cộng lại, đội nào có thời gian hoàn thành 3 vòng thi ngắn nhất sẽ giành chức vô địch. Ảnh: Weapon of Russian. Sau 5 lần tổ chức, xe tăng T-72B3 của Nga đều giành chức vô địch. Do đó, các binh sĩ đang tích cực tập luyện để tiếp tục giữ vững danh hiệu này. Ảnh: Weapon of Russian. Các xe tăng trong đơn vị sẽ tập luyện và thi đấu để chọn ra những kíp chiến đấu xuất sắc nhất tham dự cuộc thi. Ảnh: Weapon of Russian. Xe tăng T-72B3 của Quân khu Trung tâm đang vượt chướng ngại vật. Tuyến đường huấn luyện được mô phỏng giống với các vòng thi thực tế tại trường đua. Ảnh: Weapon of Russian. Rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao Nga không sử dụng các xe tăng hiện đại hơn như T-80 hay T-90 để tham gia cuộc đua. Ảnh: Weapon of Russian. Tuy nhiên, việc T-72 liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc đua cho thấy xe tăng này vẫn giữ được hiệu suất chiến đấu tuyệt vời. Ảnh: Weapon of Russian. Ngoài ra, T-72B3 là gói nâng cấp mạnh nhất trong gia đình xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Việc nó liên tiếp giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu. Ảnh: Weapon of Russian. Năm 2017, Ấn Độ mang T-90 Bhishma đến dự thi. Tuy nhiên, 2 chiếc T-90 của Ấn Độ mang đến đều gặp sự cố khiến họ bị loại. Ảnh: Weapon of Russian. Nga từng mời Mỹ và một số quốc gia phương Tây tham dự cuộc đua Tank Biathlon nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ảnh: Weapon of Russian. Mời độc giả xem video: Xe tăng Type 96B của Trung Quốc và T-72B3 của Nga tranh tài tại Tank Biathlon. (Nguồn tvzvezda.ru)